Lamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildi

·17·Sport
Lamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildi

Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniyaning Barselona klubi 2026-27-yilgi mavsum uchun yangi sardorlar kengashini rasman tasdiqladi. Bosh murabbiy Xansi Flik yozgi transferlar va tarkibdagi oʻzgarishlardan soʻng jamoada yangi yetakchilik tizimini shakllantirdi. Ushbu yangi bosqichda jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamal ham rasman sardorlar guruhidan joy oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Rafinya va Pedri Xansi Flikning shaxsiy qaroriga koʻra mos ravishda birinchi va ikkinchi sardor etib tayinlangan. Qolgan uchta oʻrin uchun esa jamoaning ichki kiyinish xonasida yashirin ovoz berish jarayoni oʻtkazilgan. Natijada Erik Garsiya, Frenki de Yong va bor-yoʻgʻi 19 yoshni qarshi olgan Lamine Yamal jamoadoshlarining ishonchini qozonib, kuchli beshlikni yakunlab berdi.

Klubdagi bunday tub oʻzgarishlarga soʻnggi paytlarda tajribali oʻyinchilarning ijaraga berib yuborilishi sabab boʻldi. Xususan, Mark-Andre ter Stegen va Ronald Arauxoning ketishi jamoada yetakchilik borasida muayyan boʻshliqni yuzaga keltirgan edi. Shundan kelib chiqib, murabbiylar shtabi hamda futbolchilar jamoada sogʻlom muhitni saqlab qolish va maydonda birdamlikni taʼminlash uchun yangi iyerarxiyani tuzishga qaror qilishdi.

Xansi Flik tanlovi va jamoaviy demokratiya

Xabar qilinishicha, Xansi Flik mavsum oldidan tayyorgarlik jarayonlaridayoq oʻzining asosiy nomzodlarini belgilab qoʻygandi. Nemis mutaxassisi Rafinya va Pedrini eng yuqori pogʻonalarda qoldirib, qolgan pozitsiyalarni futbolchilarning oʻzlari hal qilishiga imkon berdi. Bu yondashuv jamoa ichidagi birdamlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilgani aytilmoqda.

Erik Garsiyaning ushbu roʻyxatga kirishi uning mashgʻulotlardagi yuqori intizomi va masʼuliyatli yondashuvi bilan izohlanadi. Frenki de Yong esa Ter Stegen ketganidan keyin jamoadagi yoshi va tajribasi boʻyicha eng katta figuralardan biri sifatida mantiqiy tanlovga aylandi. Shunga qaramay, asosiy eʼtibor aynan Lamine Yamalning bu guruhga qoʻshilganiga qaratilmoqda.

Lamine Yamalning tarixiy yuksalishi

Hozirda afsonaviy 10-raqamli libosda harakat qilayotgan Lamine Yamalning 19 yoshidayoq sardorlar safiga qoʻshilishi Barselona kelajagi uchun katta bayonotdir. Uning bu maqomga erishuvi anʼanaviy yosh tamoyillariga emas, balki maydonda koʻrsatayotgan ulkan sport taʼsiri va yetakchilik xususiyatlariga asoslangan.

Kataloniya klubi yosh futbolchilarga bogʻliq bunday masʼuliyatni yuklashga begona emas. Bundan ikki yil muqaddam Gavi Sevilya qarshisidagi oʻyinda qisqa muddatga bogʻich taqqan boʻlsa-da, Yamalning rasmiy beshlikka kiritilishi uning Xansi Flik loyihasidagi oʻrnini mutlaqo boshqa bosqichga olib chiqdi.

Lamine YamalBarselonaXansi FlikPedriRafinya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdiReal Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdiBugun, 15:34Barselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordiBarselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordiBugun, 14:50“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdiBugun, 14:19“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdiBugun, 13:49GOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildiGOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildiBugun, 11:58Luis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdiLuis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdiBugun, 09:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)