Lamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildi
Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniyaning Barselona klubi 2026-27-yilgi mavsum uchun yangi sardorlar kengashini rasman tasdiqladi. Bosh murabbiy Xansi Flik yozgi transferlar va tarkibdagi oʻzgarishlardan soʻng jamoada yangi yetakchilik tizimini shakllantirdi. Ushbu yangi bosqichda jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamal ham rasman sardorlar guruhidan joy oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Rafinya va Pedri Xansi Flikning shaxsiy qaroriga koʻra mos ravishda birinchi va ikkinchi sardor etib tayinlangan. Qolgan uchta oʻrin uchun esa jamoaning ichki kiyinish xonasida yashirin ovoz berish jarayoni oʻtkazilgan. Natijada Erik Garsiya, Frenki de Yong va bor-yoʻgʻi 19 yoshni qarshi olgan Lamine Yamal jamoadoshlarining ishonchini qozonib, kuchli beshlikni yakunlab berdi.
Klubdagi bunday tub oʻzgarishlarga soʻnggi paytlarda tajribali oʻyinchilarning ijaraga berib yuborilishi sabab boʻldi. Xususan, Mark-Andre ter Stegen va Ronald Arauxoning ketishi jamoada yetakchilik borasida muayyan boʻshliqni yuzaga keltirgan edi. Shundan kelib chiqib, murabbiylar shtabi hamda futbolchilar jamoada sogʻlom muhitni saqlab qolish va maydonda birdamlikni taʼminlash uchun yangi iyerarxiyani tuzishga qaror qilishdi.
Xansi Flik tanlovi va jamoaviy demokratiyaXabar qilinishicha, Xansi Flik mavsum oldidan tayyorgarlik jarayonlaridayoq oʻzining asosiy nomzodlarini belgilab qoʻygandi. Nemis mutaxassisi Rafinya va Pedrini eng yuqori pogʻonalarda qoldirib, qolgan pozitsiyalarni futbolchilarning oʻzlari hal qilishiga imkon berdi. Bu yondashuv jamoa ichidagi birdamlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilgani aytilmoqda.
Erik Garsiyaning ushbu roʻyxatga kirishi uning mashgʻulotlardagi yuqori intizomi va masʼuliyatli yondashuvi bilan izohlanadi. Frenki de Yong esa Ter Stegen ketganidan keyin jamoadagi yoshi va tajribasi boʻyicha eng katta figuralardan biri sifatida mantiqiy tanlovga aylandi. Shunga qaramay, asosiy eʼtibor aynan Lamine Yamalning bu guruhga qoʻshilganiga qaratilmoqda.
Lamine Yamalning tarixiy yuksalishiHozirda afsonaviy 10-raqamli libosda harakat qilayotgan Lamine Yamalning 19 yoshidayoq sardorlar safiga qoʻshilishi Barselona kelajagi uchun katta bayonotdir. Uning bu maqomga erishuvi anʼanaviy yosh tamoyillariga emas, balki maydonda koʻrsatayotgan ulkan sport taʼsiri va yetakchilik xususiyatlariga asoslangan.
Kataloniya klubi yosh futbolchilarga bogʻliq bunday masʼuliyatni yuklashga begona emas. Bundan ikki yil muqaddam Gavi Sevilya qarshisidagi oʻyinda qisqa muddatga bogʻich taqqan boʻlsa-da, Yamalning rasmiy beshlikka kiritilishi uning Xansi Flik loyihasidagi oʻrnini mutlaqo boshqa bosqichga olib chiqdi.
…