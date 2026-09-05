Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi
Janubiy Koreyaning Kia kompaniyasi oʻzining eng mashhur krossoverlaridan biri boʻlgan Sportage modelining navbatdagi avlodini sinovdan oʻtkazmoqda. Carscoops nashri xabar berishicha, umumiy yoʻllarda sinovdan oʻtayotgan avtomobil shpion fotosuratlarga muhrlangan boʻlib, u flagman Kia Telluride modeli bilan oʻxshash jihatlarga ega boʻlishini koʻrsatmoqda. Yangi krossover avtomobil bozorida jiddiy oʻzgarishlarni taqdim etishi kutilmoqda va bu brend muxlislari uchun muhim yangilik hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tashqi koʻrinish va dizayn xususiyatlariEʼlon qilingan kadrlarga koʻra, yangi Kia Sportage old qismi deyarli vertikal shaklga ega boʻlib, keng radiator panjarasi va uning chetlarida joylashgan vertikal yorugʻlik elementlari bilan ajralib turadi. Bamperning quyi qismida toʻgʻri toʻrtburchak shakldagi havo qabul qiluvchi moslama oʻrnatilgan. Avtomobilning yon qismlari ham tekislangan boʻlib, hozirgi avloddagi murakkab egri chiziqlar oʻrnini qatʼiy sirtlar egallagan. Prototip, shuningdek, massiv ostonalar, deyarli gorizontal deraza chizigʻi, qiya tom va ikki rangli gʻildirak diskalari bilan jihozlangan.
Orqa qismda esa deyarli tik shakldagi yukxona qopqogʻi, yirik спойлер hamda nisbatan kichik hajmstreydagi orqa oyna eʼtiborni tortadi. Chiroqlar vertikal ravishda bajarilib, bir nechta elementlarga boʻlingan. Avtomobilning davlat raqami oʻrni yukxona eshigidan bamperga koʻchirilgan. Garchi interyer toʻliq koʻrsatilmagan boʻlsa-da, avvalgi prototiplar Pleos Connect nomli zamonaviy multimedia tizimi paydo boʻlishini koʻrsatgandi.
Texnik imkoniyatlar va oʻlchamlarUshbu platforma doirasida 12,9, 14,6 yoki hatto 17 dyuymli ekranlardan foydalanish nazarda tutilgan. Sportage modeliga ulardan qaysi biri nasib etishi hozircha nomaʼlum, biroq eng katta ekran unga berilishi ehtimoldan yiroq. Kia rasmiy ravishda texnik xususiyatlarni hali oshkor etmagani holda, yangi avlod yaqinda namoyish etilgan yangi Hyundai Tucson bilan chambarchas bogʻliq boʻlishini taxmin qilishmoqda. Xususan, Tucson oʻtmishdagidan 60 mm uzunroq boʻlib, uning gʻildirak bazasi 30 mm ga uzaytirilgan edi. Sportageʼda ham shunga oʻxshash oʻzgarishlar kutilmoqda.
Taxmin qilinayotgan asosiy kuch agregatlaridan biri 1,6 litrli turbofargʻakli benzinli dvigatelga asoslangan yangilangan gibrid qurilma boʻladi. Qarindosh Hyundai Tucson modelida ushbu tizim 242 ot kuchi va 380 N·m moment ishlab chiqaradi. Taqqoslash uchun, joriy Kia Sportage Hybrid quvvati 232 ot kuchiga teng. Kia uchun ushbu modelning muvaffaqiyati ulkan ahamiyatga ega, chunki Sportage AQSh bozorida brendning eng koʻp sotiladigan avtomobili sanaladi. Faqatgina avgust oyining oʻzida amerikalik dilerlar 18 723 ta mashinani sotishga muvaffaq boʻlgan. Yangi avlod bozorga 2028-yilgi model sifatida chiqishi rejalashtirilgan.
…