Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi

·12·Avto
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi

Janubiy Koreyaning Kia kompaniyasi oʻzining eng mashhur krossoverlaridan biri boʻlgan Sportage modelining navbatdagi avlodini sinovdan oʻtkazmoqda. Carscoops nashri xabar berishicha, umumiy yoʻllarda sinovdan oʻtayotgan avtomobil shpion fotosuratlarga muhrlangan boʻlib, u flagman Kia Telluride modeli bilan oʻxshash jihatlarga ega boʻlishini koʻrsatmoqda. Yangi krossover avtomobil bozorida jiddiy oʻzgarishlarni taqdim etishi kutilmoqda va bu brend muxlislari uchun muhim yangilik hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tashqi koʻrinish va dizayn xususiyatlari

Eʼlon qilingan kadrlarga koʻra, yangi Kia Sportage old qismi deyarli vertikal shaklga ega boʻlib, keng radiator panjarasi va uning chetlarida joylashgan vertikal yorugʻlik elementlari bilan ajralib turadi. Bamperning quyi qismida toʻgʻri toʻrtburchak shakldagi havo qabul qiluvchi moslama oʻrnatilgan. Avtomobilning yon qismlari ham tekislangan boʻlib, hozirgi avloddagi murakkab egri chiziqlar oʻrnini qatʼiy sirtlar egallagan. Prototip, shuningdek, massiv ostonalar, deyarli gorizontal deraza chizigʻi, qiya tom va ikki rangli gʻildirak diskalari bilan jihozlangan.

Orqa qismda esa deyarli tik shakldagi yukxona qopqogʻi, yirik спойлер hamda nisbatan kichik hajmstreydagi orqa oyna eʼtiborni tortadi. Chiroqlar vertikal ravishda bajarilib, bir nechta elementlarga boʻlingan. Avtomobilning davlat raqami oʻrni yukxona eshigidan bamperga koʻchirilgan. Garchi interyer toʻliq koʻrsatilmagan boʻlsa-da, avvalgi prototiplar Pleos Connect nomli zamonaviy multimedia tizimi paydo boʻlishini koʻrsatgandi.

Texnik imkoniyatlar va oʻlchamlar

Ushbu platforma doirasida 12,9, 14,6 yoki hatto 17 dyuymli ekranlardan foydalanish nazarda tutilgan. Sportage modeliga ulardan qaysi biri nasib etishi hozircha nomaʼlum, biroq eng katta ekran unga berilishi ehtimoldan yiroq. Kia rasmiy ravishda texnik xususiyatlarni hali oshkor etmagani holda, yangi avlod yaqinda namoyish etilgan yangi Hyundai Tucson bilan chambarchas bogʻliq boʻlishini taxmin qilishmoqda. Xususan, Tucson oʻtmishdagidan 60 mm uzunroq boʻlib, uning gʻildirak bazasi 30 mm ga uzaytirilgan edi. Sportageʼda ham shunga oʻxshash oʻzgarishlar kutilmoqda.

Taxmin qilinayotgan asosiy kuch agregatlaridan biri 1,6 litrli turbofargʻakli benzinli dvigatelga asoslangan yangilangan gibrid qurilma boʻladi. Qarindosh Hyundai Tucson modelida ushbu tizim 242 ot kuchi va 380 N·m moment ishlab chiqaradi. Taqqoslash uchun, joriy Kia Sportage Hybrid quvvati 232 ot kuchiga teng. Kia uchun ushbu modelning muvaffaqiyati ulkan ahamiyatga ega, chunki Sportage AQSh bozorida brendning eng koʻp sotiladigan avtomobili sanaladi. Faqatgina avgust oyining oʻzida amerikalik dilerlar 18 723 ta mashinani sotishga muvaffaq boʻlgan. Yangi avlod bozorga 2028-yilgi model sifatida chiqishi rejalashtirilgan.

Kia SportageKrossoverAvtomobillarYangi avlodGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladiToyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladiBugun, 13:57150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindi150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindiBugun, 00:55«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdiKecha, 20:32Donut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdiDonut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdi03.09, 18:24Geely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqdaGeely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqda03.09, 13:24BYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdiBYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdi03.09, 09:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi
Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi