Tramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdi

·1·Dunyo
Tramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdi

AQSH Prezidenti Donald Tramp Oq uyda jurnalistlar bilan muloqot chog‘ida Vashington va Tehron o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy qarama-qarshilikni Qo‘shma Shtatlar uchun «arzimas mayda-chuyda narsa» (meloch) deb baholadi. Ushbu shov-shuvli bayonot fonida Tramp endilikda Eron rahbariyati bilan o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha hech qanday bitim tuzishdan manfaatdor emasligini, chunki AQSH muhim strategik nuqta bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozini deyarli to‘liq nazorat ostiga olganini va raqib iqtisodiyoti chuqur tanazzulga uchraganini ta’kidladi.

«Bu urush emas, mayda harbiy konflikt»: Vens va Trampning bahosi

Oq uy yetakchisi vaziyatga nisbatan rasmiy Vashingtonning pozitsiyasini quyidagicha izohladi:

  • Vitse-prezidentning ehtiyotkorligi: Avvalroq AQSH vitse-prezidenti Jey Di Vens yuz berayotgan harbiy voqealarni to‘laqonli «urush» sifatida tavsiflamasligini ochiq bildirgan edi;

  • Trampning keskin javobi: Jurnalistlarning ushbu to‘qnashuvni nima deb atash kerakligi haqidagi savoliga Tramp: «Men buni harbiy nizo deb atayman, chunki biz uchun bu shunchaki arzimas mayda-chuyda ishdir», — deya javob qaytardi (lavha C-SPAN kanali orqali namoyish etildi);

  • Kelishuvga intilishning yo‘qligi: Prezident Tehron bilan harbiy harakatlarni to‘xtatish bo‘yicha diplomatik muloqotlar olib borishga ehtiyoj sezmayotganini, chunki hozirgi kuchlar muvozanati Oq uyni to‘liq qanoatlantirayotganini qo‘shimcha qildi.

Hurmuz bo‘g‘ozi ustidan nazorat va Eron iqtisodiyotining qulashi

Tramp harbiy ustunlikni mustahkamlagan asosiy strategik omillarni ma’lum qildi:

  • Dunyo neft darvozasi qo‘lga olindi: Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, AQSH harbiy-dengiz kuchlari sayyoramiz neft tashish yo‘lining eng muhim arteriyasi bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozini «deyarli to‘liq» o‘z nazoratiga olgan;

  • Iqtisodiyotning to‘liq halokati: Qaqshatqich sanksiyalar va qarama-qarshilik oqibatida Eron moliyaviy tizimi «to‘liq krax» (halokat) bosqichini boshdan kechirmoqda;

  • «Yer yuzidan o‘chirish» tahdidi: 31 avgust kuni Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) Vashingtonga qarata «yangi hujumlaringiz uchun pushaymon bo‘lasiz» degan bayonot bergach, Tramp Eronni «davlat sifatida yer yuzidan supurib tashlash» bilan ochiqcha po‘pisa qilgan edi.

Fevraldan boshlangan janglar va barbod bo‘lgan iyun sulhi

Ikki davlat o‘rtasidagi harbiy inqiroz qisqa vaqt ichida bir necha bosqichni bosib o‘tdi:

  • Urushning boshlanishi: AQSH va Eron o‘rtasidagi faol qurolli to‘qnashuvlar joriy yilning fevral oyida boshlangan;

  • Buzilgan kelishuv: Iyun oyida tomonlar o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha kelishuvga erishgan bo‘lsa-da, oradan atigi bir necha hafta o‘tib jangovar harakatlar yana qayta alanga oldi;

  • Uzoq muddatli bosim strategiyasi: Trampning bu galgi bayonoti Vashington endi muzokaralar stoliga emas, balki Tehronni iqtisodiy va harbiy jihatdan to‘liq holdan toydirish strategiyasiga suyanayotganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Donald Trampning Eron bilan to‘qnashuvni «arzimas mayda-chuyda» deb atashi Qo‘shma Shtatlarning mutlaq ustunligini anglatadimi yoki Yaqin Sharqdagi yanada xavfliroq portlashning debochasimi? AQSHning Hurmuz bo‘g‘ozini nazorat qilishi neft narxlari va dunyo bozoriga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiYuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiBugun, 18:33Kutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiKutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiBugun, 18:273 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?3 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?Bugun, 18:1311 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?11 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?Bugun, 18:12Rossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqdaRossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqdaBugun, 18:04Kirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladiKirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladiBugun, 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi