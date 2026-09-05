Mitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadi

·0·Avto
Mitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadi

YaponiyaavtomobilsozlikgigantiMitsubishi afsonaviy Pajero nomini butunlay yangi oilaviy modellar qatori sifatida qayta tiklashni rejalashtirmoqda. Yaponiyada boʻlib oʻtgan taqdimotda kompaniya prezidenti va bosh direktori Kêsuke Kisiura yangi flagman SUV bilan birga ixcham krossover hamda kei-kar formatidagi kichik avtomobil ishlab chiqilishini maʼlum qildi. Ushbu keng koʻlamli qadam brend modellar qatorini modernizatsiya qilish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi ixcham krossover Toyota RAV4 bilan raqobatlashadi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, flagman ramli modellar qatorini toʻldiradigan ixcham Pajero krossoveri 2028–2029-yillarda debyut qilishi mumkin. Ushbu avtomobil bozorda Toyota RAV4 va boshqa shunga oʻxshash oʻrta oʻlchamli krossoverlarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda.

Asosiy farq shundaki, yangi ixcham model klassik ramali konstruksiyadan voz kechib, tishli yoki monolit turgʻunlikni taʼminlovchi несущий (nesting) kuzovga ega boʻladi. Shuningdek, avtomobilga zamonaviy elektrlashtirilgan kuch agregatlari oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Taqdimot davomida kompaniya oʻtkir burchakli kuzov shakliga ega boʻlgan boʻlajak ikki modelning siluetlarini ham namoyish etdi.

Pajero Mini va boshqa kutilayotgan yangiliklar

Oilaning yana bir yangi vakili 1994–2012-yillarda ishlab chiqarilgan mashhur Pajero Mini modelining zamonaviy davomchisi boʻladi. Uning taqdimoti taxminan 2030-yilga moʻljallangan. Avtomobil Mitsubishi Delica Mini modeliga nisbatan burchakliroq tashqi koʻrinish va oshirilgan klirensga ega boʻlishi kutilmoqda.

Yaponiyaning qatʼiy kei-kar sinfi talablariga muvofiq, bu mitti avtomobilga 660 kub santimetr hajmli turbotorpedali motor oʻrnatiladi. Xaridorlar uchun toʻla uzatmali (full-time 4WD) versiya ham taqdim etilishi taxmin qilinmoqda.

Keng koʻlamli yangilanishlar va Pajero Sport taqdiri

Pajero oilasining kengayishi Mitsubishi kompaniyasining keng koʻlamli yangilanish dasturiga kiritilgan. 2026–2031-moliyaviy yillar oraligʻida kompaniya beshta oddiy va beshta plug-in gibridni oʻz ichiga olgan jami 13 ta yangi modelni taqdim etishni rejalashtirgan.

Shu bilan birga, muxlislar orasida mashhur boʻlgan hozirgi Pajero Sport modeli yaqin orada bozordan ketmaydi. Mitsubishi vakili Kunitosi Itagakining soʻzlariga koʻra, yangi Pajero uning toʻgʻridan-toʻgʻri oʻrnini bosuvchi emas. Talab saqlanib qolgan va mahalliy talablarga javob beradigan bozorlarda Pajero Sport ishlab chiqarilishi davom etadi.

Eslatib oʻtamiz, amaldagi Pajero Sport 2015-yilda Triton pikapi bazasida yaratilgan boʻlib, 2019 va 2024-yillarda restaylingdan oʻtgan edi. Biroq Avstraliya bozorida ushbu model yangilangan talablarga mos kelmagani sababli 2025-yilda sotuvdan olib tashlangan edi.

Hozircha kichikroq oʻlchamdagi ikkita yangi Pajero qaysi bozorlarda sotilishi toʻliq hal etilmagan. Kei-kar formati asosan Yaponiya ichki bozori uchun eksklyuziv boʻlib qolishi taxmin qilinaotgan boʻlsa, ixcham krossover xalqaro miqyosda kengroq geografiyaga ega boʻlishi mumkin.

MitsubishiPajeroKrossoverToyotaAvtoyangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildiYangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildiBugun, 15:29Toyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladiToyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladiBugun, 13:57150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindi150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindiBugun, 00:55«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdiKecha, 20:32Donut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdiDonut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdi03.09, 18:24Geely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqdaGeely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqda03.09, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi
Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi