Mitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadi
YaponiyaavtomobilsozlikgigantiMitsubishi afsonaviy Pajero nomini butunlay yangi oilaviy modellar qatori sifatida qayta tiklashni rejalashtirmoqda. Yaponiyada boʻlib oʻtgan taqdimotda kompaniya prezidenti va bosh direktori Kêsuke Kisiura yangi flagman SUV bilan birga ixcham krossover hamda kei-kar formatidagi kichik avtomobil ishlab chiqilishini maʼlum qildi. Ushbu keng koʻlamli qadam brend modellar qatorini modernizatsiya qilish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi ixcham krossover Toyota RAV4 bilan raqobatlashadiixbt.com maʼlumotiga koʻra, flagman ramli modellar qatorini toʻldiradigan ixcham Pajero krossoveri 2028–2029-yillarda debyut qilishi mumkin. Ushbu avtomobil bozorda Toyota RAV4 va boshqa shunga oʻxshash oʻrta oʻlchamli krossoverlarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda.
Asosiy farq shundaki, yangi ixcham model klassik ramali konstruksiyadan voz kechib, tishli yoki monolit turgʻunlikni taʼminlovchi несущий (nesting) kuzovga ega boʻladi. Shuningdek, avtomobilga zamonaviy elektrlashtirilgan kuch agregatlari oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Taqdimot davomida kompaniya oʻtkir burchakli kuzov shakliga ega boʻlgan boʻlajak ikki modelning siluetlarini ham namoyish etdi.
Pajero Mini va boshqa kutilayotgan yangiliklarOilaning yana bir yangi vakili 1994–2012-yillarda ishlab chiqarilgan mashhur Pajero Mini modelining zamonaviy davomchisi boʻladi. Uning taqdimoti taxminan 2030-yilga moʻljallangan. Avtomobil Mitsubishi Delica Mini modeliga nisbatan burchakliroq tashqi koʻrinish va oshirilgan klirensga ega boʻlishi kutilmoqda.
Yaponiyaning qatʼiy kei-kar sinfi talablariga muvofiq, bu mitti avtomobilga 660 kub santimetr hajmli turbotorpedali motor oʻrnatiladi. Xaridorlar uchun toʻla uzatmali (full-time 4WD) versiya ham taqdim etilishi taxmin qilinmoqda.
Keng koʻlamli yangilanishlar va Pajero Sport taqdiriPajero oilasining kengayishi Mitsubishi kompaniyasining keng koʻlamli yangilanish dasturiga kiritilgan. 2026–2031-moliyaviy yillar oraligʻida kompaniya beshta oddiy va beshta plug-in gibridni oʻz ichiga olgan jami 13 ta yangi modelni taqdim etishni rejalashtirgan.
Shu bilan birga, muxlislar orasida mashhur boʻlgan hozirgi Pajero Sport modeli yaqin orada bozordan ketmaydi. Mitsubishi vakili Kunitosi Itagakining soʻzlariga koʻra, yangi Pajero uning toʻgʻridan-toʻgʻri oʻrnini bosuvchi emas. Talab saqlanib qolgan va mahalliy talablarga javob beradigan bozorlarda Pajero Sport ishlab chiqarilishi davom etadi.
Eslatib oʻtamiz, amaldagi Pajero Sport 2015-yilda Triton pikapi bazasida yaratilgan boʻlib, 2019 va 2024-yillarda restaylingdan oʻtgan edi. Biroq Avstraliya bozorida ushbu model yangilangan talablarga mos kelmagani sababli 2025-yilda sotuvdan olib tashlangan edi.
Hozircha kichikroq oʻlchamdagi ikkita yangi Pajero qaysi bozorlarda sotilishi toʻliq hal etilmagan. Kei-kar formati asosan Yaponiya ichki bozori uchun eksklyuziv boʻlib qolishi taxmin qilinaotgan boʻlsa, ixcham krossover xalqaro miqyosda kengroq geografiyaga ega boʻlishi mumkin.
…