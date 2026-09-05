“So‘g‘diyona” o‘z maydonida “Mash’al”ni 5:2 hisobida tor-mor etdi

·6·Sport
“So‘g‘diyona” o‘z maydonida “Mash’al”ni 5:2 hisobida tor-mor etdi

O‘zbekiston Superligasining 20-turi doirasida Jizzaxda kechgan uchrashuv futbol ixlosmandlariga haqiqiy gollar shousini tuhfa etdi. «So‘g‘diyona» o‘z maydonida Muborakning «Mash’al» jamoasini qabul qilib, 5:2 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mezbonlar safida Zabihillo O‘rinboyevning dubli hamda asosiy yetakchilarning faolligi jizzaxliklarning muhim 3 ochkoni o‘z hisobiga yozib qo‘yib, turnir jadvalida yuqorilashini ta’minladi.

Birinchi bo‘limdagi hujumkor bosim va O‘rinboyevning benefisi

Uchrashuv mezbonlarning ilk daqiqalardan boshlangan keskin bosimi bilan start oldi:

  • 4-daqiqadagi tezkor gol: Bahsning dastlabki daqiqalaridayoq Zabihillo O‘rinboyev raqib darvozasini aniq nishonga olib, jizzaxliklarni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • Ivanovichning ustunlikni oshirishi: 33-daqiqaga kelib legioner Filip Ivanovich raqib himoyasidagi bo‘shliqdan foydalandi va hisobni 2:0 ko‘rinishiga yetkazdi;

  • O‘rinboyevdan dubl: Oradan ko‘p o‘tmay, 40-daqiqada Zabihillo O‘rinboyev o‘zining uchrashuvdagi ikkinchi to‘pini kiritib, tablodagi natijani yirik ko‘rinishga keltirdi (3:0);

  • Muborakliklarning javobi: Tezkor hujumga o‘tgan «Mash’al» atigi bir daqiqa o‘tib (41-daqiqa) Mahmud Jo‘raboyev orqali bitta javob to‘pini kiritdi va tanaffusga 3:1 hisobida chiqib ketildi.

Ikkinchi bo‘lim: Doriyev, Boltaboyev va g‘alabaning rasmiylashtirilishi

Tanaffusdan keyin ham «So‘g‘diyona» o‘z tashabbusini qo‘ldan bermadi:

  • Doriyev va Boltaboyevning yakuniy zarbalari: 51-daqiqada Lyupcho Doriyev to‘rtinchi golni urgan bo‘lsa, 66-daqiqada Jamshid Boltaboyev raqib darvozabonini yana bir bor ranjitib, hisobni 5:1 ga yetkazdi;

  • Murtozayevning taskin beruvchi goli: Muborakliklar tarkibida zaxiradan maydonga tushgan Humoyun Murtozayev 71-daqiqada «Mash’al»ning ikkinchi golini urdi va bahsning yakuniy nuqtasini qo‘ydi (5:2);

  • Tarkib rotatsiyasi va nazorat: Yirik hisobni ta’minlagan jizzaxliklar murabbiylar shtabi o‘yin yakuniga yaqin asosiy o‘yinchilarni almashtirib, zaxira kuchlariga imkoniyat berdi.

Turnir jadvali: «So‘g‘diyona» ko‘tarildi, «Mash’al» chuqur inqirozda

Mazkur bahs natijasi ikkala jamoaning musobaqadagi mavqeiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:

  • Jizzax klubi 10-o‘rinda: Qo‘lga kiritilgan yorqin g‘alabadan so‘ng «So‘g‘diyona» o‘z ochkolari sonini 27 taga yetkazib, xavfli hududdan uzoqlashgan holda turnir jadvalining 10-pog‘onasiga ko‘tarildi;

  • «Mash’al» uchun xavfli so‘nggi o‘rin: Muborak klubi 20 ta tur yakunlariga ko‘ra bor-yo‘g‘i 4 ochko bilan jadvalning eng tubida qolmoqda va ligada jon saqlab qolish vazifasini yanada murakkablashtirib oldi.

Sizningcha, «So‘g‘diyona»ning ushbu 5:2 hisobidagi g‘alabasi jamoaning ikkinchi davradagi to‘liq uyg‘onishidan dalolatmi? Muborakning «Mash’al» klubi qolgan turlarda mana shunday og‘ir ahvoldan chiqib ketish uchun kuch topa oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qonda jangovar murosa: “Qo‘qon-1912” va “Dinamo” 1:1 hisobida durang o‘ynadiQo‘qonda jangovar murosa: “Qo‘qon-1912” va “Dinamo” 1:1 hisobida durang o‘ynadiBugun, 20:40“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqda“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqdaBugun, 18:54Mourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviMourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviBugun, 18:51«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdiBugun, 18:47Husanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiHusanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiBugun, 18:37Lamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiLamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)