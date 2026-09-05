“So‘g‘diyona” o‘z maydonida “Mash’al”ni 5:2 hisobida tor-mor etdi
O‘zbekiston Superligasining 20-turi doirasida Jizzaxda kechgan uchrashuv futbol ixlosmandlariga haqiqiy gollar shousini tuhfa etdi. «So‘g‘diyona» o‘z maydonida Muborakning «Mash’al» jamoasini qabul qilib, 5:2 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mezbonlar safida Zabihillo O‘rinboyevning dubli hamda asosiy yetakchilarning faolligi jizzaxliklarning muhim 3 ochkoni o‘z hisobiga yozib qo‘yib, turnir jadvalida yuqorilashini ta’minladi.
Birinchi bo‘limdagi hujumkor bosim va O‘rinboyevning benefisi
Uchrashuv mezbonlarning ilk daqiqalardan boshlangan keskin bosimi bilan start oldi:
4-daqiqadagi tezkor gol: Bahsning dastlabki daqiqalaridayoq Zabihillo O‘rinboyev raqib darvozasini aniq nishonga olib, jizzaxliklarni hisobda oldinga olib chiqdi;
Ivanovichning ustunlikni oshirishi: 33-daqiqaga kelib legioner Filip Ivanovich raqib himoyasidagi bo‘shliqdan foydalandi va hisobni 2:0 ko‘rinishiga yetkazdi;
O‘rinboyevdan dubl: Oradan ko‘p o‘tmay, 40-daqiqada Zabihillo O‘rinboyev o‘zining uchrashuvdagi ikkinchi to‘pini kiritib, tablodagi natijani yirik ko‘rinishga keltirdi (3:0);
Muborakliklarning javobi: Tezkor hujumga o‘tgan «Mash’al» atigi bir daqiqa o‘tib (41-daqiqa) Mahmud Jo‘raboyev orqali bitta javob to‘pini kiritdi va tanaffusga 3:1 hisobida chiqib ketildi.
Ikkinchi bo‘lim: Doriyev, Boltaboyev va g‘alabaning rasmiylashtirilishi
Tanaffusdan keyin ham «So‘g‘diyona» o‘z tashabbusini qo‘ldan bermadi:
Doriyev va Boltaboyevning yakuniy zarbalari: 51-daqiqada Lyupcho Doriyev to‘rtinchi golni urgan bo‘lsa, 66-daqiqada Jamshid Boltaboyev raqib darvozabonini yana bir bor ranjitib, hisobni 5:1 ga yetkazdi;
Murtozayevning taskin beruvchi goli: Muborakliklar tarkibida zaxiradan maydonga tushgan Humoyun Murtozayev 71-daqiqada «Mash’al»ning ikkinchi golini urdi va bahsning yakuniy nuqtasini qo‘ydi (5:2);
Tarkib rotatsiyasi va nazorat: Yirik hisobni ta’minlagan jizzaxliklar murabbiylar shtabi o‘yin yakuniga yaqin asosiy o‘yinchilarni almashtirib, zaxira kuchlariga imkoniyat berdi.
Turnir jadvali: «So‘g‘diyona» ko‘tarildi, «Mash’al» chuqur inqirozda
Mazkur bahs natijasi ikkala jamoaning musobaqadagi mavqeiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
Jizzax klubi 10-o‘rinda: Qo‘lga kiritilgan yorqin g‘alabadan so‘ng «So‘g‘diyona» o‘z ochkolari sonini 27 taga yetkazib, xavfli hududdan uzoqlashgan holda turnir jadvalining 10-pog‘onasiga ko‘tarildi;
«Mash’al» uchun xavfli so‘nggi o‘rin: Muborak klubi 20 ta tur yakunlariga ko‘ra bor-yo‘g‘i 4 ochko bilan jadvalning eng tubida qolmoqda va ligada jon saqlab qolish vazifasini yanada murakkablashtirib oldi.
Sizningcha, «So‘g‘diyona»ning ushbu 5:2 hisobidagi g‘alabasi jamoaning ikkinchi davradagi to‘liq uyg‘onishidan dalolatmi? Muborakning «Mash’al» klubi qolgan turlarda mana shunday og‘ir ahvoldan chiqib ketish uchun kuch topa oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…