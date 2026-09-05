Qo‘qonda jangovar murosa: “Qo‘qon-1912” va “Dinamo” 1:1 hisobida durang o‘ynadi

·6·Sport
Qo‘qonda jangovar murosa: “Qo‘qon-1912” va “Dinamo” 1:1 hisobida durang o‘ynadi

O‘zbekiston Superligasining 20-turi doirasida Qo‘qon shahrida kechgan bahsda «Qo‘qon-1912» o‘z maydonida Samarqandning «Dinamo» klubini qabul qildi. Turnir jadvalida xavfli hududdan uzoqlashishga intilayotgan vodiyliklar hamda kuchli o‘ntalikda mustahkamlanishni maqsad qilgan samarqandliklar o‘rtasidagi to‘qnashuv keskin va murosasiz kurashlarga boy kechib, 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.

Nimelining goli va Radayevning tezkor javobi: O‘yin dramasi

Uchrashuv taqdiri asosan taymlarning tutashgan nuqtalaridagi xavfli hujumlar oqibatida hal bo‘ldi:

  • Tanaffus oldidagi gol: Bahsning 43-daqiqasida mezbonlarning keskin hujumi samara berdi — Egor Kondratyuk tomonidan yetkazib berilgan to‘pni legioner hujumchi Silvanus Nimeli darvozaga aniq yo‘llab, qo‘qonliklarni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • Radayevdan muvozanat zarbasi: Birinchi taymdagi ustunlikni uzoq saqlab qolish mezbonlarga nasib etmadi. Ikkinchi bo‘lim boshida — 51-daqiqada «Dinamo» yarim himoyachisi Tigran Avanesyanning uzatmasidan so‘ng Artyom Radayev hisobni tenglashtirdi;

  • Maydondagi keskin kurash: Bahsning murosasizligi ogohlantirishlarda ham ko‘rindi — birinchi taymda samarqandliklar safida Marko Stanoyevich (12-daqiqa) va Jasur Haydarov (35-daqiqa) hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi.

Taktik rotatsiyalar va turnir jadvalidagi muhim ochkolar

Ikkinchi bo‘limda har ikki jamoa murabbiylar shtabi g‘alaba to‘pini kiritish uchun bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi:

  • Keng ko‘lamli almashtirishlar: «Dinamo» safida 66-daqiqada birdaniga uchta o‘zgarish qilindi (Xaydarevich, Xudayberdiyev, Abdullayev tushdi), bahs yakuniga yaqin esa tajribali Farhod Nasimov va Abdusalomov maydonga tashlandi. Mezbonlar ham Kondratyuk, Xasanov, Nimeli va Akramovlar o‘rniga yangi kuchlarni tushirib bosimni oshirishga urindi;

  • «Dinamo» 9-o‘rinda mustahkamlandi: Ushbu durang natijasida samarqandliklar o‘z ochkolari sonini 27 taga yetkazib, musobaqa jadvalining 9-pog‘onasida qoldi;

  • «Qo‘qon-1912» 13-o‘ringa ko‘tarildi: Qo‘lga kiritilgan muhim bir ochko qo‘qonliklarga o‘z jamg‘armasini 20 taga yetkazib olish va turnir jadvalining 13-pog‘onasiga ko‘tarilish imkonini berdi.

Sizningcha, mazkur 1:1 hisobidagi durang qaysi jamoa uchun ko‘proq foydali bo‘ldi — o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida g‘alabani qo‘ldan chiqargan «Qo‘qon-1912»gami yoki murakkab safardan ochko bilan qaytgan «Dinamo»ga? Superliga finishida bu jamoalarning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“So‘g‘diyona” o‘z maydonida “Mash’al”ni 5:2 hisobida tor-mor etdi“So‘g‘diyona” o‘z maydonida “Mash’al”ni 5:2 hisobida tor-mor etdiBugun, 20:38“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqda“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqdaBugun, 18:54Mourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviMourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviBugun, 18:51«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdiBugun, 18:47Husanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiHusanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiBugun, 18:37Lamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiLamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)