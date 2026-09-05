Qo‘qonda jangovar murosa: “Qo‘qon-1912” va “Dinamo” 1:1 hisobida durang o‘ynadi
O‘zbekiston Superligasining 20-turi doirasida Qo‘qon shahrida kechgan bahsda «Qo‘qon-1912» o‘z maydonida Samarqandning «Dinamo» klubini qabul qildi. Turnir jadvalida xavfli hududdan uzoqlashishga intilayotgan vodiyliklar hamda kuchli o‘ntalikda mustahkamlanishni maqsad qilgan samarqandliklar o‘rtasidagi to‘qnashuv keskin va murosasiz kurashlarga boy kechib, 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
Nimelining goli va Radayevning tezkor javobi: O‘yin dramasi
Uchrashuv taqdiri asosan taymlarning tutashgan nuqtalaridagi xavfli hujumlar oqibatida hal bo‘ldi:
Tanaffus oldidagi gol: Bahsning 43-daqiqasida mezbonlarning keskin hujumi samara berdi — Egor Kondratyuk tomonidan yetkazib berilgan to‘pni legioner hujumchi Silvanus Nimeli darvozaga aniq yo‘llab, qo‘qonliklarni hisobda oldinga olib chiqdi;
Radayevdan muvozanat zarbasi: Birinchi taymdagi ustunlikni uzoq saqlab qolish mezbonlarga nasib etmadi. Ikkinchi bo‘lim boshida — 51-daqiqada «Dinamo» yarim himoyachisi Tigran Avanesyanning uzatmasidan so‘ng Artyom Radayev hisobni tenglashtirdi;
Maydondagi keskin kurash: Bahsning murosasizligi ogohlantirishlarda ham ko‘rindi — birinchi taymda samarqandliklar safida Marko Stanoyevich (12-daqiqa) va Jasur Haydarov (35-daqiqa) hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi.
Taktik rotatsiyalar va turnir jadvalidagi muhim ochkolar
Ikkinchi bo‘limda har ikki jamoa murabbiylar shtabi g‘alaba to‘pini kiritish uchun bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi:
Keng ko‘lamli almashtirishlar: «Dinamo» safida 66-daqiqada birdaniga uchta o‘zgarish qilindi (Xaydarevich, Xudayberdiyev, Abdullayev tushdi), bahs yakuniga yaqin esa tajribali Farhod Nasimov va Abdusalomov maydonga tashlandi. Mezbonlar ham Kondratyuk, Xasanov, Nimeli va Akramovlar o‘rniga yangi kuchlarni tushirib bosimni oshirishga urindi;
«Dinamo» 9-o‘rinda mustahkamlandi: Ushbu durang natijasida samarqandliklar o‘z ochkolari sonini 27 taga yetkazib, musobaqa jadvalining 9-pog‘onasida qoldi;
«Qo‘qon-1912» 13-o‘ringa ko‘tarildi: Qo‘lga kiritilgan muhim bir ochko qo‘qonliklarga o‘z jamg‘armasini 20 taga yetkazib olish va turnir jadvalining 13-pog‘onasiga ko‘tarilish imkonini berdi.
Sizningcha, mazkur 1:1 hisobidagi durang qaysi jamoa uchun ko‘proq foydali bo‘ldi — o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida g‘alabani qo‘ldan chiqargan «Qo‘qon-1912»gami yoki murakkab safardan ochko bilan qaytgan «Dinamo»ga? Superliga finishida bu jamoalarning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…