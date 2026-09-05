“Galatasaroy” Eldor Shomurodovni o‘z safiga qo‘shib olishga chaqirilmoqda...
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va yetakchi to‘purari Eldor Shomurodovning Turkiya Superligasidagi yorqin va sermahsul o‘yini mahalliy hamda xalqaro futbol ekspertlarining diqqat markazida bo‘lib turibdi. «Istanbul Bashakshehir» safida ketma-ket to‘rtta turda to‘p kiritib, haqiqiy to‘purarlik mahoratini namoyish etayotgan o‘zbek hujumchisi atrofida katta shov-shuv ko‘tarildi. «Galatasaroy»ga qarshi kechgan dramatik derbidan (2:3) so‘ng turkiyalik taniqli ekspertlar amaldagi chempion rahbariyatiga jarohat olgan Viktor Osimxenning o‘rniga aynan Eldor Shomurodovni shoshilinch tarzda taklif qilish tashabbusi bilan chiqdi.
Derbidagi gollar jangi va Osimxenning jarohati: Sensatsiya qanday tug‘ildi?
Istanbul derbisi nafaqat keskin natija, balki chempionatning eng kuchli ikki hujumchisi to‘qnashuvi bilan tarixga kirdi:
Ikki yulduzning bahsi: «Galatasaroy»ning 3:2 hisobidagi g‘alabasi bilan tugagan o‘yinda Viktor Osimxen ham, Eldor Shomurodov ham o‘z jamoalarining dastlabki gollariga mualliflik qildi;
Mavsum rekordi: Turkiya Superligasi boshlanganidan buyon dastlabki to‘rt turning barchasida to‘p kiritish faqat mana shu ikki forvardga — Osimxen va Shomurodovgagina nasib etdi;
Nigeriyalik yulduz safdan chiqdi: Uchrashuv davomida Osimxen kutilmaganda jiddiy jarohat olib, birinchi bo‘limning o‘zidayoq maydonni tark etishga majbur bo‘ldi;
Chempionlar ligasi oldidagi tashvish: Yevropa va Saudiya Arabistonining badavlat klublari nishonida turgan va tez orada ketishi kutilayotgan Osimxenning safdan chiqishi «Galatasaroy» uchun Chempionlar ligasi va milliy chempionatdagi og‘ir bahslar oldidan kutilmagan muammoni yuzaga keltirdi.
«Eldorni zudlik bilan ijaraga oling!»: Ekspertlar tavsiyasi va Nigeriya matbuoti tasdig‘i
Mazkur vaziyat ortidan turk va xorij nashrlarida katta transfer muhokamasi boshlandi:
Levent Tyuzemenning ochiq chaqirig‘i: A Spor telekanalining yetakchi sharhlovchisi va futbol eksperti Levent Tyuzemen «Galatasaroy» bosslariga yuzlanib, nigeriyalik yulduzning o‘rnini to‘ldirishga qodir birdan-bir nomzod sifatida sermahsul o‘ynayotgan Eldor Shomurodovni zudlik bilan ijaraga olishni taklif qildi;
Nigeriya nashrlari diqqatida: Ushbu xabar Osimxenning vatanida ham katta rezonans keltirib chiqardi — Nigeriyaning nufuzli Daily Post nashri «Galatasaroy»ning o‘zbek to‘purari variantiga jiddiy e’tibor qaratayotgani haqidagi ma’lumotni rasman tasdiqladi;
Qishki darcha istiqboli: Transfer bozori qoidalariga ko‘ra, mazkur bitimni amalga oshirish uchun qishki transfer oynasi kutilishi lozim bo‘ladi, biroq muzokaralar poydevori hozirdan boshlanishi ehtimoli yuqori.
Turkiyani lol qoldirgan statistika: Shomurodovning to‘xtatib bo‘lmas ko‘rsatkichlari
Eldor Shomurodov Turkiya chempionatiga moslashish bosqichidan o‘tib, liganing bosh yulduziga aylanib ulgurdi:
«Oltin butsa» sohibi: O‘tgan mavsumda «Roma»dan ijaraga olingan Eldor Superligada 34 ta bahsda 22 ta gol urib, Pol Onuachu bilan birga chempionatning eng yaxshi to‘purariga aylangan edi;
To‘liq xarid qilingan yetakchi: «Bashakshehir»ni turnir jadvalining 5-o‘rniga olib chiqqan o‘zbek futbolchisining shartnomasi yozda to‘liq sotib olindi va u yangi mavsumni yana 4 ta o‘yinda 4 ta gol bilan shiddatli boshladi;
Qimmat badal puli: O‘zbekistonlik hujumchiga «Trabzonspor», shuningdek, Saudiya va Rossiya klublari jiddiy qiziqish bildirgan bo‘lsa-da, «Bashakshehir» qo‘ygan yuqori transfer bahosi sababli kelishuvlar amalga oshmay qolgan edi.
Sizningcha, Eldor Shomurodov «Galatasaroy»dek Yevropa grandiga o‘tib, jarohat olgan Viktor Osimxenning o‘rnini to‘liq bosa oladimi? «Bashakshehir» o‘z yetakchisini to‘g‘ridan to‘g‘ri shahardagi asosiy raqibiga berib yuboradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…