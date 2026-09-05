“Galatasaroy” Eldor Shomurodovni o‘z safiga qo‘shib olishga chaqirilmoqda...

·14·Sport
“Galatasaroy” Eldor Shomurodovni o‘z safiga qo‘shib olishga chaqirilmoqda...

O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va yetakchi to‘purari Eldor Shomurodovning Turkiya Superligasidagi yorqin va sermahsul o‘yini mahalliy hamda xalqaro futbol ekspertlarining diqqat markazida bo‘lib turibdi. «Istanbul Bashakshehir» safida ketma-ket to‘rtta turda to‘p kiritib, haqiqiy to‘purarlik mahoratini namoyish etayotgan o‘zbek hujumchisi atrofida katta shov-shuv ko‘tarildi. «Galatasaroy»ga qarshi kechgan dramatik derbidan (2:3) so‘ng turkiyalik taniqli ekspertlar amaldagi chempion rahbariyatiga jarohat olgan Viktor Osimxenning o‘rniga aynan Eldor Shomurodovni shoshilinch tarzda taklif qilish tashabbusi bilan chiqdi.

Derbidagi gollar jangi va Osimxenning jarohati: Sensatsiya qanday tug‘ildi?

Istanbul derbisi nafaqat keskin natija, balki chempionatning eng kuchli ikki hujumchisi to‘qnashuvi bilan tarixga kirdi:

  • Ikki yulduzning bahsi: «Galatasaroy»ning 3:2 hisobidagi g‘alabasi bilan tugagan o‘yinda Viktor Osimxen ham, Eldor Shomurodov ham o‘z jamoalarining dastlabki gollariga mualliflik qildi;

  • Mavsum rekordi: Turkiya Superligasi boshlanganidan buyon dastlabki to‘rt turning barchasida to‘p kiritish faqat mana shu ikki forvardga — Osimxen va Shomurodovgagina nasib etdi;

  • Nigeriyalik yulduz safdan chiqdi: Uchrashuv davomida Osimxen kutilmaganda jiddiy jarohat olib, birinchi bo‘limning o‘zidayoq maydonni tark etishga majbur bo‘ldi;

  • Chempionlar ligasi oldidagi tashvish: Yevropa va Saudiya Arabistonining badavlat klublari nishonida turgan va tez orada ketishi kutilayotgan Osimxenning safdan chiqishi «Galatasaroy» uchun Chempionlar ligasi va milliy chempionatdagi og‘ir bahslar oldidan kutilmagan muammoni yuzaga keltirdi.

«Eldorni zudlik bilan ijaraga oling!»: Ekspertlar tavsiyasi va Nigeriya matbuoti tasdig‘i

Mazkur vaziyat ortidan turk va xorij nashrlarida katta transfer muhokamasi boshlandi:

  • Levent Tyuzemenning ochiq chaqirig‘i: A Spor telekanalining yetakchi sharhlovchisi va futbol eksperti Levent Tyuzemen «Galatasaroy» bosslariga yuzlanib, nigeriyalik yulduzning o‘rnini to‘ldirishga qodir birdan-bir nomzod sifatida sermahsul o‘ynayotgan Eldor Shomurodovni zudlik bilan ijaraga olishni taklif qildi;

  • Nigeriya nashrlari diqqatida: Ushbu xabar Osimxenning vatanida ham katta rezonans keltirib chiqardi — Nigeriyaning nufuzli Daily Post nashri «Galatasaroy»ning o‘zbek to‘purari variantiga jiddiy e’tibor qaratayotgani haqidagi ma’lumotni rasman tasdiqladi;

  • Qishki darcha istiqboli: Transfer bozori qoidalariga ko‘ra, mazkur bitimni amalga oshirish uchun qishki transfer oynasi kutilishi lozim bo‘ladi, biroq muzokaralar poydevori hozirdan boshlanishi ehtimoli yuqori.

Turkiyani lol qoldirgan statistika: Shomurodovning to‘xtatib bo‘lmas ko‘rsatkichlari

Eldor Shomurodov Turkiya chempionatiga moslashish bosqichidan o‘tib, liganing bosh yulduziga aylanib ulgurdi:

  • «Oltin butsa» sohibi: O‘tgan mavsumda «Roma»dan ijaraga olingan Eldor Superligada 34 ta bahsda 22 ta gol urib, Pol Onuachu bilan birga chempionatning eng yaxshi to‘purariga aylangan edi;

  • To‘liq xarid qilingan yetakchi: «Bashakshehir»ni turnir jadvalining 5-o‘rniga olib chiqqan o‘zbek futbolchisining shartnomasi yozda to‘liq sotib olindi va u yangi mavsumni yana 4 ta o‘yinda 4 ta gol bilan shiddatli boshladi;

  • Qimmat badal puli: O‘zbekistonlik hujumchiga «Trabzonspor», shuningdek, Saudiya va Rossiya klublari jiddiy qiziqish bildirgan bo‘lsa-da, «Bashakshehir» qo‘ygan yuqori transfer bahosi sababli kelishuvlar amalga oshmay qolgan edi.

Sizningcha, Eldor Shomurodov «Galatasaroy»dek Yevropa grandiga o‘tib, jarohat olgan Viktor Osimxenning o‘rnini to‘liq bosa oladimi? «Bashakshehir» o‘z yetakchisini to‘g‘ridan to‘g‘ri shahardagi asosiy raqibiga berib yuboradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qonda jangovar murosa: “Qo‘qon-1912” va “Dinamo” 1:1 hisobida durang o‘ynadiQo‘qonda jangovar murosa: “Qo‘qon-1912” va “Dinamo” 1:1 hisobida durang o‘ynadiBugun, 20:40“So‘g‘diyona” o‘z maydonida “Mash’al”ni 5:2 hisobida tor-mor etdi“So‘g‘diyona” o‘z maydonida “Mash’al”ni 5:2 hisobida tor-mor etdiBugun, 20:38“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqda“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqdaBugun, 18:54Mourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviMourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviBugun, 18:51«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdiBugun, 18:47Husanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiHusanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiBugun, 18:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)