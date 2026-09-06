To‘y marosimida yong‘in chiqib, 22 kishi halok bo‘ldi

·92·Dunyo
To‘y marosimida yong‘in chiqib, 22 kishi halok bo‘ldi

Kongo Demokratik Respublikasining poytaxti Kinshasa shahrida to‘y marosimi fojia bilan yakunlandi. 4 sentyabrdan 5 sentyabrga o‘tar kechasi Lingvala kommunasidagi tantanalar zalida sodir bo‘lgan yong‘in oqibatida dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 22 kishi halok bo‘lgan, yana ko‘plab odamlar jarohatlangan.

Hodisa Panacée tantanalar zalida, Triomfal bulvaridagi binolardan birining birinchi qavatida sodir bo‘lgan. Yong‘in vaqtida zalda to‘y marosimi o‘tkazilayotgan edi. Jabrlanganlar Kinshasadagi bir nechta shifoxonalarga, jumladan, Vijana, Cinquantenaire va Camp Kokolo tibbiyot muassasalariga olib borilgan.

Lingvala kommunasi hokimi Norber Mushiga Nzindulaning ma’lum qilishicha, 5 sentyabr kuni ertalabki holatga ko‘ra, qurbonlar soni 22 kishini tashkil etgan. Biroq bu raqam dastlabki bo‘lib, halok bo‘lganlar soni oshishi mumkin.

Yong‘inning aniq sababi hozircha noma’lum. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, fojianing og‘irlashishiga odamlarni tezda evakuatsiya qilishdagi qiyinchiliklar sabab bo‘lgan. Zalda faqat bitta chiqish eshigi bo‘lgan va u ko‘p sonli mehmonlarning bir vaqtning o‘zida chiqishi uchun torlik qilgan.

Yong‘in ortidan yuzaga kelgan vahima va quyuq tutun esa vaziyatni yanada og‘irlashtirgan.

Hodisa yuzasidan tergov olib borilmoqda. Rasmiylar yong‘inning kelib chiqish sabablarini aniqlash hamda tantanalar zallarida xavfsizlik talablariga rioya etilishini tekshirish choralarini ko‘rmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilganAfg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilganBugun, 20:38Vulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldiVulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldiBugun, 20:29Ukrainada Bosh prokuror ofisidan dollarlar solingan seyf topildiUkrainada Bosh prokuror ofisidan dollarlar solingan seyf topildiBugun, 19:57Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Bugun, 18:29Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Bugun, 17:51Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Bugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi