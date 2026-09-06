Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydi

·3·Sport
Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydi

Angliya Premyer-ligasi tarixidagi eng unutilmas lahzalardan biri boʻlgan Serxio Agueroning 2012-yilda QPR darvozasiga kiritgan gʻalaba toʻpi oradan yillar oʻtib ham oʻz ahamiyatini yoʻqotmagani maʼlum boʻldi. Goal.com xabar berishicha, faoliyatini yakunlagan argentinalik hujumchi Manchester Siti klubiga oʻzining zamonaviy davrdagi ilk chempionlik unvonini olib kelgan oʻsha afsonaviy gol ortidagi puxta rejalashtirilgan harakatlar va oʻz boshidan kechirgan kechinmalari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

FourFourTwo nashriga bergan intervyusida Serxio Aguero oʻsha paytda chempionlikni qoʻldan boy berish ehtimoli uning xayolidan oʻtgani va oʻyin davomida kuchli sarosima hukmronlik qilganini tan oldi. Manchester Yunayted ustidan qozonilgan muhim gʻalabadan soʻng jamoa mavsumning soʻnggi turida oʻz maydonida QPRni magʻlub etsa bas, chempionlikni naqd qilishini aniq bilardi. Biroq uchrashuvning ikkinchi boʻlimida kutilmaganda hisob 1:2 koʻrinishiga kelib qoldi.

Oʻsha lahzalardagi ruhiy bosimni eslab, sobiq hujumchi quyidagilarni taʼkidladi: “Bunday paytda boshqa hech narsa haqida oʻylamaysiz. Faqat chempionlikni boy berayotganingiz xayolingizdan oʻtadi. Ammo, baribir, oxirigacha harakat qilishda davom etdik”.

Edin Dzeko goli va Mario Balotelli bilan rejalashtirilgan taktik yurish

Hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarda, Aniqrogʻi 92-daqiqada Edin Dzeko hisobni tenglashtirgach, Serxio Aguero yana gol ura olishiga qatʼiy ishondi. Futbolchining soʻzlariga koʻra, keyinchalik Mario Balotelli bilan amalga oshirilgan tezkor kombinatsiya shunchaki tasodifiy holat emas, balki oldindan puxta oʻylab qoʻyilgan taktik reja edi.

Aguero oʻsha vaziyatni quyidagicha eslaydi: “Men Nayjel de Jongdan toʻpni qabul qilish uchun orqaga harakatlanishga qaror qildim va Mario Balotelli bilan ‘devor usuli’da oʻynashga urindim. Bu reja boshimda allaqachon bor edi va men buni oldindan oʻylab qoʻygandim. Mario bilan oldindan gaplashib qoʻygandim: unga toʻpni uzatib, ortidan yana oʻzimga pas berishini soʻragandim. Xayriyatki, Mario bilan tuzgan rejamiz ish berdi va yakunda mukammal kombinatsiya hosil boʻldi”.

May 13 sanasi va muxlislar bilan abdiy bogʻliqlik

Oradan oʻn yildan koʻproq vaqt oʻtib, oʻsha golning hissiy ogʻirligi Serxio Aguero uchun yanada ortgan. Besh yil oldin professional faoliyatini yakunlagan argentinalik futbolchi bugungi kunga kelib bu muvaffaqiyat Manchester Siti klubi hamda uning muxlislari uchun qanchalik ulkan tarixiy ahamiyatga ega ekanini toʻlaqonli anglab yetmoqda.

Sobiq hujumchi muxlislarning sadoqati va eʼtibori haqida shunday dedi: “Muxlislar hamon meni kuzatib borayotgani, oʻynagan paytlarimdagidek yaxshi koʻrishlari juda yoqimli. Oʻn yil davomidagi harakatlarim, qoʻlga kiritilgan barcha chempionliklar va albatta klub tarixida muhim oʻrin tutgan QPRga urilgan golim ular uchun quvonch keltirganidan xursandman”.

Hozirda yashil maydonlarda toʻp surmayotgan boʻlsa-da, yillar oʻtgani sari oʻsha mashhur voqea qadrli xotiraga aylangani seziladi. Serxio Aguero har yili 13-may sanasida — QPRga qarshi kechgan oʻsha afsonaviy oʻyin kunida oʻsha hayajonli lahzalarni yana bir bor qalbidan oʻtkazishini va bu xotiralar un uchun doimo qadrli boʻlib qolishini eʼtirof etdi.

Serxio AgueroManchester SitiPremyer-ligaFutbolAngliya chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqda“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqdaBugun, 19:02“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdi“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdiBugun, 16:47Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!Bugun, 16:42Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!Bugun, 16:37Portu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqdaPortu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 13:32Erling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiErling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi