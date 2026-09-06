LG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdi
Zamonaviy texnologiyalar bozorida foydalanuvchilarning asosiy talablaridan biri bu qurilmalarning quvvat saqlash ko'rsatkichidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, LG kompaniyasi o'zining mashhur liniyasini kengaytirib, 30 soatdan ortiq avtonom ishlash muddatiga ega bo'lgan Gram Book AI 2026 noutbukini e'lon qildi. Ushbu taqdimot mobil qurilmalar bozorida batareya quvvati borasida yangi marralar zabt etilayotganini ko'rsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi taqdim etilgan Gram Book AI 2026 14U40V modeli turkumdagi ilk 14 dyuymli qurilma sifatida tarixga kirmoqda. Ishlab chiqaruvchi ushbu noutbuk bir quvvatlanishda 30,5 soatgacha uzluksiz ishlashini va'da qilmoqda. Bunday yuqori ko'rsatkichga erishishda zamonaviy protsessorlarning o'rni beqiyosdir.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarQurilmaning og'irligi 1,29 kilogrammni tashkil etadi. Garchi bu 14 dyuymli format uchun juda yaxshi natija bo'lsa-da, LG Gram liniyasida bundan-da yengilroq modellar uchrab turadi. Shunga qaramay, mazkur model o'zining muvozanatlashgan vazni va ixchamligi bilan ajralib turadi.
Noutbuk ichiga sig'dirilgan akkumulyator quvvati 61,5 W/soatni tashkil qiladi. Aynan shu batareya va yangi avlod Core Series 3 protsessorlarining samarali uyg'unligi tufayli e'lon qilingan ulkan avtonomiyaga erishish imkoni tug'ilgan.
Dizayn va qo'shimcha qulayliklarQurilmaning tashqi ko'rinishi va chidamliligiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Noutbuk korpusi yuqori sifatli alyuminiydan yasalgan bo'lib, uning qalinligi atigi 14,9 millimetrni tashkil etadi. Bu esa uni istalgan joyga o'zingiz bilan olib yurishni nihoyatda qulay qiladi.
Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar maxsus jimgina (beshushim) rejimsiz ishlamasligini ta'kidlashgan. Ushbu rejim kutubxona yoki boshqa tinch muhitda hujjatlar bilan ishlash hamda videolarni qulay tomosha qilish imkonini beradi.
…