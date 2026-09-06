LG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdi

·2·Texno
LG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdi

Zamonaviy texnologiyalar bozorida foydalanuvchilarning asosiy talablaridan biri bu qurilmalarning quvvat saqlash ko'rsatkichidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, LG kompaniyasi o'zining mashhur liniyasini kengaytirib, 30 soatdan ortiq avtonom ishlash muddatiga ega bo'lgan Gram Book AI 2026 noutbukini e'lon qildi. Ushbu taqdimot mobil qurilmalar bozorida batareya quvvati borasida yangi marralar zabt etilayotganini ko'rsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi taqdim etilgan Gram Book AI 2026 14U40V modeli turkumdagi ilk 14 dyuymli qurilma sifatida tarixga kirmoqda. Ishlab chiqaruvchi ushbu noutbuk bir quvvatlanishda 30,5 soatgacha uzluksiz ishlashini va'da qilmoqda. Bunday yuqori ko'rsatkichga erishishda zamonaviy protsessorlarning o'rni beqiyosdir.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Qurilmaning og'irligi 1,29 kilogrammni tashkil etadi. Garchi bu 14 dyuymli format uchun juda yaxshi natija bo'lsa-da, LG Gram liniyasida bundan-da yengilroq modellar uchrab turadi. Shunga qaramay, mazkur model o'zining muvozanatlashgan vazni va ixchamligi bilan ajralib turadi.

Noutbuk ichiga sig'dirilgan akkumulyator quvvati 61,5 W/soatni tashkil qiladi. Aynan shu batareya va yangi avlod Core Series 3 protsessorlarining samarali uyg'unligi tufayli e'lon qilingan ulkan avtonomiyaga erishish imkoni tug'ilgan.

Dizayn va qo'shimcha qulayliklar

Qurilmaning tashqi ko'rinishi va chidamliligiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Noutbuk korpusi yuqori sifatli alyuminiydan yasalgan bo'lib, uning qalinligi atigi 14,9 millimetrni tashkil etadi. Bu esa uni istalgan joyga o'zingiz bilan olib yurishni nihoyatda qulay qiladi.

Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar maxsus jimgina (beshushim) rejimsiz ishlamasligini ta'kidlashgan. Ushbu rejim kutubxona yoki boshqa tinch muhitda hujjatlar bilan ishlash hamda videolarni qulay tomosha qilish imkonini beradi.

LGNoutbuklarTexnologiyalarGadjetlarCore Series 3
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiZanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiBugun, 19:26Google Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdiBugun, 18:56AQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildiAQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 18:24Apple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiApple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiBugun, 17:55Google Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdiGoogle Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdiBugun, 16:53Lenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiLenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi