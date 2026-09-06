Hokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandi

·42·O‘zbekiston
Hokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandi

O‘zbekiston bo‘ylab mahallalarda faoliyat yuritayotgan barcha hokim yordamchilari ommaviy ravishda egallab turgan lavozimidan ozod etilib, vaqtincha «vazifasini bajaruvchi» (v.b.) etib tayinlanayotgani haqida ma’lumotlar tarqaldi. Davlat rahbarining bevosita topshirig‘i asosida boshlangan ushbu shoshilinch jarayon mahalla boshqaruv tizimida ulkan va murosasiz kadrlar saralovi (attestatsiyasi) boshlanganidan dalolat beradi. Endilikda har bir hokim yordamchisining faoliyati qayta taftish qilinadi: faqat haqiqiy natija ko‘rsatgan fidoyi mutaxassislar o‘z o‘rnini saqlab qoladi, qog‘ozdagi quruq hisobot bilan cheklanganlar esa tizimdan butunlay chetlatiladi.

Prezident topshirig‘i: Barcha yordamchilar «v.b.» maqomiga o‘tkazildi

Hududlardan olingan xabarlarga ko‘ra, mahallalardagi hokim yordamchilari tizimida favqulodda o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda:

  • Ommaviy lavozimdan ozod etish: Respublikaning barcha tuman va shaharlarida mahallalarda ishlab kelayotgan hokim yordamchilari bilan tuzilgan avvalgi mehnat shartnomalari bekor qilinib, ularning maqomi vaqtincha vazifasini bajaruvchi darajasiga tushirildi;

  • Oliy darajadagi topshiriq: Mazkur jarayon Prezidentning mahallabay ishlash tizimini tubdan yaxshilash va mahalliy rahbarlar faoliyatining samaradorligini qayta baholash bo‘yicha bergan ko‘rsatmasi asosida o‘tkazilmoqda;

  • Vaqtinchalik holat: Bu holat hokim yordamchilari faoliyati yakuniy to‘xtamga kelgunga qadar muvaqqat sinov muddati sifatida qaralmoqda.

Qat’iy filtr: Kimlar qayta tayinlanadi va kimlar ketadi?

Kadrlar filtrida quruq va’dalar va rasmiyatchilikka endi o‘rin yo‘q:

  • Real mezonlar va KPI: Har bir hokim yordamchisining o‘tgan davrda mahallada nechta yangi ish o‘rni yaratgani, kambag‘allikni qanchalik qisqartirgani, aholiga imtiyozli kredit va subsidiyalarni qanday taqsimlagani sinchkovlik bilan o‘rganiladi;

  • Fidoyilar tanlovi: Faqatgina tashabbuskor, mahalla ahli orasida haqiqiy obro‘ qozongan va aniq ijobiy ko‘rsatkichlarni ta’minlagan kadrlargina o‘z lavozimiga to‘laqonli ravishda qayta tasdiqlanadi;

  • Samarasizlarga chiqish eshiklari ko‘rsatiladi: Ish samarasi talab darajasida bo‘lmagan, mahallada faol muhit yarata olmagan hamda murojaatlarga sovuqqonlik bilan qaragan mas’ullar bilan mehnat shartnomalari qayta tiklanmaydi va ularning o‘rniga yangi nomzodlar jalb etiladi.

Mahalla institutida yangi davr: Rasmiyatchilikka chek qo‘yiladi

Ushbu misli ko‘rilmagan ko‘lamdagi saralov tizimdagi sustkashlikni yo‘qotishga qaratilgan:

  • Imtiyozlar va katta ishonch samarasi: Davlat tomonidan hokim yordamchilari uchun ajratilgan yuqori maoshlar, keng vakolatlar va moddiy imtiyozlar o‘z oqlovini topishi talab etilmoqda;

  • Xalq roziligi bosh mezon: Yangilanadigan tizimda mahallabay ishlash mexanizmlarining markaziga aholi farovonligi va real daromadlarining oshishi qo‘yiladi.

Siz yashaydigan mahallada hokim yordamchisi qanday ishlayapti? Ular mahallangizdagi real muammolarni hal qila olyaptimi yoki faqat hisobotbozlik bilan shug‘ullanyaptimi? Bunday ommaviy qayta saralov mahallalardagi vaziyatni yaxshilay oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildiAQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildiBugun, 19:52O‘zbekistonda erta nikohni yashirganlarga jarima taklif etildiO‘zbekistonda erta nikohni yashirganlarga jarima taklif etildiBugun, 12:20Kompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdiKompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdiBugun, 08:46Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindiMigratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindiKecha, 12:03Yil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiYil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiKecha, 11:43Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiKecha, 11:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari