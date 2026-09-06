Hokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandi
O‘zbekiston bo‘ylab mahallalarda faoliyat yuritayotgan barcha hokim yordamchilari ommaviy ravishda egallab turgan lavozimidan ozod etilib, vaqtincha «vazifasini bajaruvchi» (v.b.) etib tayinlanayotgani haqida ma’lumotlar tarqaldi. Davlat rahbarining bevosita topshirig‘i asosida boshlangan ushbu shoshilinch jarayon mahalla boshqaruv tizimida ulkan va murosasiz kadrlar saralovi (attestatsiyasi) boshlanganidan dalolat beradi. Endilikda har bir hokim yordamchisining faoliyati qayta taftish qilinadi: faqat haqiqiy natija ko‘rsatgan fidoyi mutaxassislar o‘z o‘rnini saqlab qoladi, qog‘ozdagi quruq hisobot bilan cheklanganlar esa tizimdan butunlay chetlatiladi.
Prezident topshirig‘i: Barcha yordamchilar «v.b.» maqomiga o‘tkazildi
Hududlardan olingan xabarlarga ko‘ra, mahallalardagi hokim yordamchilari tizimida favqulodda o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda:
Ommaviy lavozimdan ozod etish: Respublikaning barcha tuman va shaharlarida mahallalarda ishlab kelayotgan hokim yordamchilari bilan tuzilgan avvalgi mehnat shartnomalari bekor qilinib, ularning maqomi vaqtincha vazifasini bajaruvchi darajasiga tushirildi;
Oliy darajadagi topshiriq: Mazkur jarayon Prezidentning mahallabay ishlash tizimini tubdan yaxshilash va mahalliy rahbarlar faoliyatining samaradorligini qayta baholash bo‘yicha bergan ko‘rsatmasi asosida o‘tkazilmoqda;
Vaqtinchalik holat: Bu holat hokim yordamchilari faoliyati yakuniy to‘xtamga kelgunga qadar muvaqqat sinov muddati sifatida qaralmoqda.
Qat’iy filtr: Kimlar qayta tayinlanadi va kimlar ketadi?
Kadrlar filtrida quruq va’dalar va rasmiyatchilikka endi o‘rin yo‘q:
Real mezonlar va KPI: Har bir hokim yordamchisining o‘tgan davrda mahallada nechta yangi ish o‘rni yaratgani, kambag‘allikni qanchalik qisqartirgani, aholiga imtiyozli kredit va subsidiyalarni qanday taqsimlagani sinchkovlik bilan o‘rganiladi;
Fidoyilar tanlovi: Faqatgina tashabbuskor, mahalla ahli orasida haqiqiy obro‘ qozongan va aniq ijobiy ko‘rsatkichlarni ta’minlagan kadrlargina o‘z lavozimiga to‘laqonli ravishda qayta tasdiqlanadi;
Samarasizlarga chiqish eshiklari ko‘rsatiladi: Ish samarasi talab darajasida bo‘lmagan, mahallada faol muhit yarata olmagan hamda murojaatlarga sovuqqonlik bilan qaragan mas’ullar bilan mehnat shartnomalari qayta tiklanmaydi va ularning o‘rniga yangi nomzodlar jalb etiladi.
Mahalla institutida yangi davr: Rasmiyatchilikka chek qo‘yiladi
Ushbu misli ko‘rilmagan ko‘lamdagi saralov tizimdagi sustkashlikni yo‘qotishga qaratilgan:
Imtiyozlar va katta ishonch samarasi: Davlat tomonidan hokim yordamchilari uchun ajratilgan yuqori maoshlar, keng vakolatlar va moddiy imtiyozlar o‘z oqlovini topishi talab etilmoqda;
Xalq roziligi bosh mezon: Yangilanadigan tizimda mahallabay ishlash mexanizmlarining markaziga aholi farovonligi va real daromadlarining oshishi qo‘yiladi.
Siz yashaydigan mahallada hokim yordamchisi qanday ishlayapti? Ular mahallangizdagi real muammolarni hal qila olyaptimi yoki faqat hisobotbozlik bilan shug‘ullanyaptimi? Bunday ommaviy qayta saralov mahallalardagi vaziyatni yaxshilay oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…