Yangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindi

·13·Avto
Yangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindi

Janubiy Koreyaning mashhur Hyundai kompaniyasi oʻzining ommabop Kona krossoverining yangi avlod ustidagi ishlarini jadal davom ettirmoqda. Avtomobilь olami ekspertlari va ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod prototipi ilk bor sinov yoʻllarida paydo boʻldi. Dastlabki shpionlik suratlari shuni koʻrsatmoqdaki, ishlab chiqaruvchi mashinaning tashqi qiyofasini tubdan oʻzgartirishga qaror qilgan va bu ixcham krossoverlar bozorida jiddiy oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Hyundai Kona avvalgi avloddan keskin farq qiluvchi yangi tana shakllariga ega boʻladi. Mashinaning old qismi zamonaviy dizayn uslubida qayta ishlab chiqilgan boʻlib, u kompaniyaning boshqa modeli Tucson ruhida bajarilishi kutilmoqda. Shuningdek, dizaynerlar old qism boʻylab choʻzilgan, joriy modeldagiga nisbatan sezilarli darajada qalinroq boʻlgan keng yorugʻlik chiqaruvchi diodli chiziqni oʻrnatishgan.

Aerodinamik samaradorlikni oshirish maqsadida avtomobilь konstruktsiyasida bir qator muhim oʻzgarishlar qilingan. Xususan, asosiy faralar anʼanaviy joyidan pastroqda oʻrnatilgan boʻlib, oldingi bumperda faol panjaralar paydo boʻlgan. Yon tomonlari silliq shaklga ega boʻlib, ular ichiga choʻktirilgan eshik tutqichlari, qiya tom chizigʻi va maxsus aerodinamik gʻildirak disklar bilan jihozlangan.

Krossoverning texnik imkoniyatlari va salon jihozlari

Avtomobilь orqa qismining dizayni ham eʼtibordan chetda qolmagan. Maʼlumotlarga koʻra, yangi Kona yirik spoyler, kengaytirilgan yukxona teshigi hamda chiqindi naychalari yashiringan yangi bumper bilan taʼminlanadi. Bu esa avtomobilь koʻrinishiga yanada sportona va yaxlit tus beradi.

Garchi transport vositasining ichki qismi hozircha rasman oshkor etilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar minimalistik uslubdagi salonni kutishmoqda. Unga ilgʻor Pleos Connect multimedia tizimi oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Xaridorlar tanloviga qarab, komplektatsiyaga qarab diagonali 12,9, 14,6 yoki hatto 17 dyuymga teng boʻlgan katta ekranlar taqdim etilishi mumkin.

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, yangi Hyundai Kona oʻzining quvvat agregatlarini navbatdagi avlod Kia Seltos modeli bilan boʻlishadi. Avtomobilь uchun asosiy dvigatel sifatida 190 ot kuchiga ega 1,6 litrli turbo motor xizmat qilishi kutilmoqda. Shuningdek, vaqt oʻtishi bilan liniyaga 147 ot kuchi hosil qiluvchi gibrid versiya ham qoʻshilishi rejalashtirilgan.

Hozirgi vaqtda yangi avlod Hyundai Kona krossoverining rasmiy taqdimoti qachon boʻlib oʻtishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Shunga qaramay, mutaxassislar prototipning sinovdan oʻtkazilishi premyera yaqinlashib qolganidan dalolat berishini taʼkidlashmoqda.

Hyundai KonaKrossoverAvto YangiliklarElektromobilKoreya Avtolari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadiMitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadiKecha, 19:29Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildiYangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildiKecha, 15:29Toyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladiToyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladiKecha, 13:57150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindi150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindiKecha, 00:55«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi04.09, 20:32Donut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdiDonut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdi03.09, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi
Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi