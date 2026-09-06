Yangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindi
Janubiy Koreyaning mashhur Hyundai kompaniyasi oʻzining ommabop Kona krossoverining yangi avlod ustidagi ishlarini jadal davom ettirmoqda. Avtomobilь olami ekspertlari va ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod prototipi ilk bor sinov yoʻllarida paydo boʻldi. Dastlabki shpionlik suratlari shuni koʻrsatmoqdaki, ishlab chiqaruvchi mashinaning tashqi qiyofasini tubdan oʻzgartirishga qaror qilgan va bu ixcham krossoverlar bozorida jiddiy oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Hyundai Kona avvalgi avloddan keskin farq qiluvchi yangi tana shakllariga ega boʻladi. Mashinaning old qismi zamonaviy dizayn uslubida qayta ishlab chiqilgan boʻlib, u kompaniyaning boshqa modeli Tucson ruhida bajarilishi kutilmoqda. Shuningdek, dizaynerlar old qism boʻylab choʻzilgan, joriy modeldagiga nisbatan sezilarli darajada qalinroq boʻlgan keng yorugʻlik chiqaruvchi diodli chiziqni oʻrnatishgan.
Aerodinamik samaradorlikni oshirish maqsadida avtomobilь konstruktsiyasida bir qator muhim oʻzgarishlar qilingan. Xususan, asosiy faralar anʼanaviy joyidan pastroqda oʻrnatilgan boʻlib, oldingi bumperda faol panjaralar paydo boʻlgan. Yon tomonlari silliq shaklga ega boʻlib, ular ichiga choʻktirilgan eshik tutqichlari, qiya tom chizigʻi va maxsus aerodinamik gʻildirak disklar bilan jihozlangan.
Krossoverning texnik imkoniyatlari va salon jihozlariAvtomobilь orqa qismining dizayni ham eʼtibordan chetda qolmagan. Maʼlumotlarga koʻra, yangi Kona yirik spoyler, kengaytirilgan yukxona teshigi hamda chiqindi naychalari yashiringan yangi bumper bilan taʼminlanadi. Bu esa avtomobilь koʻrinishiga yanada sportona va yaxlit tus beradi.
Garchi transport vositasining ichki qismi hozircha rasman oshkor etilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar minimalistik uslubdagi salonni kutishmoqda. Unga ilgʻor Pleos Connect multimedia tizimi oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Xaridorlar tanloviga qarab, komplektatsiyaga qarab diagonali 12,9, 14,6 yoki hatto 17 dyuymga teng boʻlgan katta ekranlar taqdim etilishi mumkin.
Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, yangi Hyundai Kona oʻzining quvvat agregatlarini navbatdagi avlod Kia Seltos modeli bilan boʻlishadi. Avtomobilь uchun asosiy dvigatel sifatida 190 ot kuchiga ega 1,6 litrli turbo motor xizmat qilishi kutilmoqda. Shuningdek, vaqt oʻtishi bilan liniyaga 147 ot kuchi hosil qiluvchi gibrid versiya ham qoʻshilishi rejalashtirilgan.
Hozirgi vaqtda yangi avlod Hyundai Kona krossoverining rasmiy taqdimoti qachon boʻlib oʻtishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Shunga qaramay, mutaxassislar prototipning sinovdan oʻtkazilishi premyera yaqinlashib qolganidan dalolat berishini taʼkidlashmoqda.
…