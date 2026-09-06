“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqda
Shveysariya Superligasining 7-turi doirasida mamlakatning eng nomdor klublaridan biri sanalgan «Bazel» o‘z maydonida yakkapeshqadam «Lugano»ni qabul qildi. «Sankt-Yakob Park» stadionida kechgan keskin va murosasiz bahsda mehmonlar 3:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritib, chempionlik poygasidagi mutlaq ustunligini yana bir bor isbotladi. O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun eng quvonarlisi — milliy terma jamoamiz himoyachisi Behruz Karimov ushbu prinsipial bahsda asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa davomida faol harakat qildi.
«Sankt-Yakob Park»dagi olovli ikkinchi bo‘lim: 2 daqiqa ichida qaytarilgan zarba
Uchrashuv mezbonlarning faol hujumlari bilan boshlangan bo‘lsa-da, barcha gollar va hal qiluvchi pallalar ikkinchi bo‘limga to‘g‘ri keldi:
«Bazel»ning tezkor goli: Tanaffusdan so‘ng maydonga shiddat bilan qaytgan mezbonlar 47-daqiqadayoq Metinyuning aniq zarbasi evaziga hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi (1:0);
«Lugano»dan chaqmoqdek javob: Goldan ruhlangan «Bazel» uzoq vaqt quvona olmadi — 59-daqiqada Chiminyani muvozanatni tiklagan bo‘lsa, oradan atigi 2 daqiqa o‘tib, 61-daqiqada Bislimi «Lugano»ni hisobda oldinga olib chiqdi;
Nuqta qo‘ygan gol: Bahs yakunlanishi arafasida, 81-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Kenduchi raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 1:3 ko‘rinishiga keltirdi va o‘yin taqdirini batamom hal qildi.
Behruz Karimov to‘liq 90 daqiqa maydonda: Mudofaadagi ishonchli harakat
Hamyurtimiz Yevropa yashil maydonlarida o‘z mahoratini izchil namoyish etib, jamoaning asosiy tarkib o‘yinchisiga aylanib bormoqda:
Boshlang‘ich tarkib va 6,7 ball: Behruz Karimov «Lugano» himoya chizig‘ida fon Ballmos, Papadopulos, Mai va Delkrua bilan birgalikda to‘liq harakat qildi va nufuzli statistik portallar tomonidan 6,7 ballga loyiq ko‘rildi;
Murakkab safar sinovi: «Bazel»dek tajribali va hujumkor grandga qarshi safar uchrashuvida to‘liq o‘ynash o‘zbek himoyachisining jismoniy va taktik jihatdan yuqori darajada ekanini ko‘rsatdi;
Murabbiy ishonchi: Jamoa bosh murabbiyining qiyin uchrashuvlarda Behruzga to‘liq 90 daqiqalik ishonch bildirayotgani uning klubidagi pozitsiyasi mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi.
Yo‘qotishsiz peshqadamlik: «Lugano»ning chempionlik yo‘lidagi oltin ochkolari
Ushbu g‘alaba orqali «Lugano» musobaqa jadvalidagi peshqadamligini yanada mustahkamlab oldi:
100 foizlik ko‘rsatkich va zaxira o‘yini: «Lugano» chempionatda hali birorta ham ochko yo‘qotmasdan olg‘a bormoqda va hisobidagi ochkolarni 18 taga yetkazib, yakkahokimlikni saqlab qoldi; bundan tashqari, jamoaning zaxirasida yana bitta o‘yini mavjud;
«Bazel» inqirozda: Mag‘lubiyatga uchragan mezbonlar 10 ochko bilan turnir jadvalining 5-pog‘onasida qolib ketdi va peshqadamdan ancha ortda qolmoqda.
Sizningcha, Behruz Karimov «Lugano» bilan Shveysariya chempioni bo‘lishga erisha oladimi va uni yaqin kelajakda kuchli beshlik ligalarida ko‘rishimiz mumkinmi? O‘zbek legionerlarining Yevropadagi bunday barqaror o‘yinlari O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun qanchalik ahamiyatli? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…