“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqda

·32·Sport
“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqda

Shveysariya Superligasining 7-turi doirasida mamlakatning eng nomdor klublaridan biri sanalgan «Bazel» o‘z maydonida yakkapeshqadam «Lugano»ni qabul qildi. «Sankt-Yakob Park» stadionida kechgan keskin va murosasiz bahsda mehmonlar 3:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritib, chempionlik poygasidagi mutlaq ustunligini yana bir bor isbotladi. O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun eng quvonarlisi — milliy terma jamoamiz himoyachisi Behruz Karimov ushbu prinsipial bahsda asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa davomida faol harakat qildi.

«Sankt-Yakob Park»dagi olovli ikkinchi bo‘lim: 2 daqiqa ichida qaytarilgan zarba

Uchrashuv mezbonlarning faol hujumlari bilan boshlangan bo‘lsa-da, barcha gollar va hal qiluvchi pallalar ikkinchi bo‘limga to‘g‘ri keldi:

  • «Bazel»ning tezkor goli: Tanaffusdan so‘ng maydonga shiddat bilan qaytgan mezbonlar 47-daqiqadayoq Metinyuning aniq zarbasi evaziga hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi (1:0);

  • «Lugano»dan chaqmoqdek javob: Goldan ruhlangan «Bazel» uzoq vaqt quvona olmadi — 59-daqiqada Chiminyani muvozanatni tiklagan bo‘lsa, oradan atigi 2 daqiqa o‘tib, 61-daqiqada Bislimi «Lugano»ni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • Nuqta qo‘ygan gol: Bahs yakunlanishi arafasida, 81-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Kenduchi raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 1:3 ko‘rinishiga keltirdi va o‘yin taqdirini batamom hal qildi.

Behruz Karimov to‘liq 90 daqiqa maydonda: Mudofaadagi ishonchli harakat

Hamyurtimiz Yevropa yashil maydonlarida o‘z mahoratini izchil namoyish etib, jamoaning asosiy tarkib o‘yinchisiga aylanib bormoqda:

  • Boshlang‘ich tarkib va 6,7 ball: Behruz Karimov «Lugano» himoya chizig‘ida fon Ballmos, Papadopulos, Mai va Delkrua bilan birgalikda to‘liq harakat qildi va nufuzli statistik portallar tomonidan 6,7 ballga loyiq ko‘rildi;

  • Murakkab safar sinovi: «Bazel»dek tajribali va hujumkor grandga qarshi safar uchrashuvida to‘liq o‘ynash o‘zbek himoyachisining jismoniy va taktik jihatdan yuqori darajada ekanini ko‘rsatdi;

  • Murabbiy ishonchi: Jamoa bosh murabbiyining qiyin uchrashuvlarda Behruzga to‘liq 90 daqiqalik ishonch bildirayotgani uning klubidagi pozitsiyasi mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi.

Yo‘qotishsiz peshqadamlik: «Lugano»ning chempionlik yo‘lidagi oltin ochkolari

Ushbu g‘alaba orqali «Lugano» musobaqa jadvalidagi peshqadamligini yanada mustahkamlab oldi:

  • 100 foizlik ko‘rsatkich va zaxira o‘yini: «Lugano» chempionatda hali birorta ham ochko yo‘qotmasdan olg‘a bormoqda va hisobidagi ochkolarni 18 taga yetkazib, yakkahokimlikni saqlab qoldi; bundan tashqari, jamoaning zaxirasida yana bitta o‘yini mavjud;

  • «Bazel» inqirozda: Mag‘lubiyatga uchragan mezbonlar 10 ochko bilan turnir jadvalining 5-pog‘onasida qolib ketdi va peshqadamdan ancha ortda qolmoqda.

Sizningcha, Behruz Karimov «Lugano» bilan Shveysariya chempioni bo‘lishga erisha oladimi va uni yaqin kelajakda kuchli beshlik ligalarida ko‘rishimiz mumkinmi? O‘zbek legionerlarining Yevropadagi bunday barqaror o‘yinlari O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun qanchalik ahamiyatli? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdiQo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdiBugun, 22:45Haqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdiHaqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdiBugun, 22:42Osiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdiOsiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdiBugun, 22:40“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdi“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdiBugun, 22:39Aziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasiAziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasiBugun, 22:31Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiSerxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi