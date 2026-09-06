Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasi
6 sentyabrga o‘tar kechasi Rossiyaning Rostov viloyati misli ko‘rilmagan darajadagi ommaviy va vayronkor havo hujumiga duchor bo‘ldi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan viloyat osmonida 30 ga yaqin uchuvchisiz uchar apparat (dron) yo‘q qilingan bo‘lsa-da, Rostov-na-Donu shahrining turar-joy massivlari jiddiy talofat ko‘rdi. Ko‘p qavatli uylarning yuqori qavatlari va tomlari qulab tushishi oqibatida aholi shoshilinch evakuatsiya qilinib, bir bola jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Shahar ma’muriyati zarba ostida qolgan uylar chegarasida zudlik bilan rasmiy favqulodda holat (CHS) rejimini joriy qildi.
Ko‘p qavatli uylardagi vayronalar: Bolaning jarohatlanishi va evakuatsiya
Shahar hududida tungi portlashlar ortidan jiddiy zarar ko‘rilgan nuqtalar qayd etildi:
Sovetskiy tumanidagi vayronalar: Viloyat gubernatori Yuriy Slyusarning ma’lum qilishicha, tumandagi ikkita ko‘p qavatli turar-joy binosi jiddiy shikastlangan — bir uyning yuqori qavatlari vayron bo‘lgan bo‘lsa, ikkinchi binoning tomi va barcha derazalari pachoqlangan;
Shifoxonaga yotqizilgan bola: Hujum paytida uy ichida bo‘lgan voyaga yetmagan bola og‘ir jarohat olib, zudlik bilan gospitalizatsiya qilindi; shifokorlar uning hayotini saqlab qolish uchun zarur yordamni ko‘rsatmoqda;
Leninskiy tumani va CHS rejimi: Shaharning Leninskiy tumanida ham turar-joy binosi va xonadonlar oynalari chil-parchin bo‘ldi. Hukumat zarar ko‘rgan binolar perimetrida mahalliy darajadagi favqulodda holat rejimini e’lon qilib, aholini xavfsiz hududlarga ko‘chirdi.
30 ta dron hujumi va viloyat bo‘ylab tarqalgan talofatlar
Havo zarbalari faqatgina ma’muriy markaz bilan cheklanib qolmadi:
HHMning og‘ir tuni: Havo hujumidan mudofaa tizimlari Rostov, Bataysk, Matveyevo-Kurgan, Myasnikovskiy, Azov, Millerovo va Chertkovskiy tumanlari bo‘ylab jami uch o‘ndan ortiq nishonlarni urib tushirdi;
Azov va Batayskdagi yong‘inlar: Azov tumanida 4 ta yakka tartibdagi hovli uyining fasadi va derazalari vayron bo‘lib, quruq o‘tloqda kuchli yong‘inlar yuzaga keldi; Bataysk va Myasnikovskiy tumanlaridagi bog‘dorchilik shirkatlarida joylashgan binolar tomi shikastlandi;
Tezkor xizmatlar safarbarligi: Barcha hududlarda qutqaruvchilar va avariya brigadalari dron qoldiqlarini zararsizlantirish hamda yong‘inlarni o‘chirish ishlarini olib bormoqda.
Logistika falajligi: Lokomotivga zarar yetkazildi, 7 ta poyezd kechikmoqda
Hujum oqibatlari mintaqaviy transport tizimiga ham og‘ir zarba bo‘lib tushdi:
Temir yo‘ldagi favqulodda holat: Chertkovskiy tumanida qulagan dron to‘g‘ridan to‘g‘ri temir yo‘l lokomotivini shikastladi;
Poyezdlar qatnovi to‘xtatildi: Mazkur infratuzilmaviy talofat sababli temir yo‘l qatnovi izdan chiqib, kamida yettita yo‘lovchi va yuk poyezdining harakat jadvali buzildi va ular to‘xtatib qo‘yildi.
Sizningcha, chegaraoldi hududlari va strategik transport logistikasiga qaratilgan bu kabi tungi ommaviy dron hujumlari mojaroning yangi va yanada xavfli bosqichga o‘tayotganidan dalolatmi? Rossiya hududlarida xavfsizlik choralari qanchalik samara bermoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…