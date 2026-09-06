Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasi

·11·Dunyo
Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasi

6 sentyabrga o‘tar kechasi Rossiyaning Rostov viloyati misli ko‘rilmagan darajadagi ommaviy va vayronkor havo hujumiga duchor bo‘ldi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan viloyat osmonida 30 ga yaqin uchuvchisiz uchar apparat (dron) yo‘q qilingan bo‘lsa-da, Rostov-na-Donu shahrining turar-joy massivlari jiddiy talofat ko‘rdi. Ko‘p qavatli uylarning yuqori qavatlari va tomlari qulab tushishi oqibatida aholi shoshilinch evakuatsiya qilinib, bir bola jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Shahar ma’muriyati zarba ostida qolgan uylar chegarasida zudlik bilan rasmiy favqulodda holat (CHS) rejimini joriy qildi.

Ko‘p qavatli uylardagi vayronalar: Bolaning jarohatlanishi va evakuatsiya

Shahar hududida tungi portlashlar ortidan jiddiy zarar ko‘rilgan nuqtalar qayd etildi:

  • Sovetskiy tumanidagi vayronalar: Viloyat gubernatori Yuriy Slyusarning ma’lum qilishicha, tumandagi ikkita ko‘p qavatli turar-joy binosi jiddiy shikastlangan — bir uyning yuqori qavatlari vayron bo‘lgan bo‘lsa, ikkinchi binoning tomi va barcha derazalari pachoqlangan;

  • Shifoxonaga yotqizilgan bola: Hujum paytida uy ichida bo‘lgan voyaga yetmagan bola og‘ir jarohat olib, zudlik bilan gospitalizatsiya qilindi; shifokorlar uning hayotini saqlab qolish uchun zarur yordamni ko‘rsatmoqda;

  • Leninskiy tumani va CHS rejimi: Shaharning Leninskiy tumanida ham turar-joy binosi va xonadonlar oynalari chil-parchin bo‘ldi. Hukumat zarar ko‘rgan binolar perimetrida mahalliy darajadagi favqulodda holat rejimini e’lon qilib, aholini xavfsiz hududlarga ko‘chirdi.

30 ta dron hujumi va viloyat bo‘ylab tarqalgan talofatlar

Havo zarbalari faqatgina ma’muriy markaz bilan cheklanib qolmadi:

  • HHMning og‘ir tuni: Havo hujumidan mudofaa tizimlari Rostov, Bataysk, Matveyevo-Kurgan, Myasnikovskiy, Azov, Millerovo va Chertkovskiy tumanlari bo‘ylab jami uch o‘ndan ortiq nishonlarni urib tushirdi;

  • Azov va Batayskdagi yong‘inlar: Azov tumanida 4 ta yakka tartibdagi hovli uyining fasadi va derazalari vayron bo‘lib, quruq o‘tloqda kuchli yong‘inlar yuzaga keldi; Bataysk va Myasnikovskiy tumanlaridagi bog‘dorchilik shirkatlarida joylashgan binolar tomi shikastlandi;

  • Tezkor xizmatlar safarbarligi: Barcha hududlarda qutqaruvchilar va avariya brigadalari dron qoldiqlarini zararsizlantirish hamda yong‘inlarni o‘chirish ishlarini olib bormoqda.

Logistika falajligi: Lokomotivga zarar yetkazildi, 7 ta poyezd kechikmoqda

Hujum oqibatlari mintaqaviy transport tizimiga ham og‘ir zarba bo‘lib tushdi:

  • Temir yo‘ldagi favqulodda holat: Chertkovskiy tumanida qulagan dron to‘g‘ridan to‘g‘ri temir yo‘l lokomotivini shikastladi;

  • Poyezdlar qatnovi to‘xtatildi: Mazkur infratuzilmaviy talofat sababli temir yo‘l qatnovi izdan chiqib, kamida yettita yo‘lovchi va yuk poyezdining harakat jadvali buzildi va ular to‘xtatib qo‘yildi.

Sizningcha, chegaraoldi hududlari va strategik transport logistikasiga qaratilgan bu kabi tungi ommaviy dron hujumlari mojaroning yangi va yanada xavfli bosqichga o‘tayotganidan dalolatmi? Rossiya hududlarida xavfsizlik choralari qanchalik samara bermoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiRossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiBugun, 13:15"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdiBugun, 13:12Kremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlariKremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlariBugun, 12:16Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Bugun, 12:09Xitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaXitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaBugun, 11:18Marokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdiMarokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdiBugun, 11:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi