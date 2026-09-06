Apple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkin

·0·Texno
Apple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkin

Texnologiya olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlayotgan Apple kompaniyasining ilk buklanuvchi smartfoni atrofidagi yangi tafsilotlar eʼlon qilindi. Macrumors nashrining xabar berishicha, uzoq kutilgan gadjet uchun avval taxmin qilinganidek iPhone Fold yoki iPhone Ultra emas, balki butunlay boshqa nom tanlanishi ehtimoli bor. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda insayderlar va tahlilchilar qurilmaning yakuniy nomi borasida turlicha fikr bildirishmoqda. Dastlabki maʼlumotlarda buklanuvchi qurilma bozorda iPhone Fold yoki iPhone Ultra nomi bilan chiqishi taxmin qilingan edi. Biroq, soʻnggi muhokamalarda yangi nom sifatida iPhone Duo varianti ham jiddiy koʻrib chiqilayotgani maʼlum boʻldi.

Tarixiy nomlar va ularning oʻziga xosligi

Maʼlumki, Apple oʻz mahsulotlarida ilgari ham shunga oʻxshash brendlardan foydalangan. Xususan, 1990-yillarda kompaniya PowerBook Duo deb nomlangan noutbuklar liniyasini taqdim etgan edi. Shuningdek, keyinchalik simsiz quvvatlash moslamasi uchun MagSafe Duo nomi ham qoʻllanilgani koʻpchilikka yaxshi tanish.

Shunga qaramay, Duo soʻzining texnologiya bozorida oʻziga xos tarixi borligi bu nom tanlovini biroz murakkablashtirishi mumkin. Jumladan, Microsoft ilgari ikki ekranli gadjetini Surface Duo deb atagan boʻlsa, Intel kompaniyasi oʻzining mashhur protsessorlari uchun Core Duo va Core 2 Duo belgilaridan muvaffaqiyatli foydalangan.

Kadr ortidagi muhokamalar va kutilmalar

Bloomberg nashri muxbiri Mark Gurmanning maʼlumotlariga koʻra, Apple kompaniyasining ichki jamoasida ham buklanuvchi smartfonga turlicha nomlar berilmoqda. Ayrim xodimlar uni hanuzgacha iPhone Ultra deb atashda davom etayotgan boʻlsa, boshqa manbalar aynan shu nom rasmiy tasdiqlanishini taʼkidlagan edi.

Hozircha Apple rahbariyati yangi turdagi qurilma uchun qaysi nomni maʼqul koʻrishi sir saqlanmoqda. Bozor mutaxassislari va millionlab fanatlar kompaniya taqdimotini katta qiziqish bilan kutishmoqda, chunki bu kabi innovatsion mahsulotning bozordagi muvaffaqiyati uning nomi va brend strategiyasiga ham bogʻliq.

Ayni paytda barcha eʼtibor yaqinlashib kelayotgan taqdimot tadbirlariga qaratilgan boʻlib, aynan shu marosimda Apple oʻzining buklanuvchi smartfonini qanday nom bilan taqdim etishiga oydinlik kiritiladi. Qurilmaning texnik imkoniyatlari qatori uning brend nomi ham texnologiya olamining asosiy yangiliklaridan biriga aylanib ulgurdi.

AppleiPhone DuoiPhone FoldiPhone UltraTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshkaAigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshkaBugun, 12:56Huawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiHuawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiBugun, 12:26Vivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiVivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiBugun, 11:23OpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiBugun, 10:59Xiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladiXiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladiBugun, 03:22Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiKosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiBugun, 02:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi