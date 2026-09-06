Apple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkin
Texnologiya olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlayotgan Apple kompaniyasining ilk buklanuvchi smartfoni atrofidagi yangi tafsilotlar eʼlon qilindi. Macrumors nashrining xabar berishicha, uzoq kutilgan gadjet uchun avval taxmin qilinganidek iPhone Fold yoki iPhone Ultra emas, balki butunlay boshqa nom tanlanishi ehtimoli bor. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda insayderlar va tahlilchilar qurilmaning yakuniy nomi borasida turlicha fikr bildirishmoqda. Dastlabki maʼlumotlarda buklanuvchi qurilma bozorda iPhone Fold yoki iPhone Ultra nomi bilan chiqishi taxmin qilingan edi. Biroq, soʻnggi muhokamalarda yangi nom sifatida iPhone Duo varianti ham jiddiy koʻrib chiqilayotgani maʼlum boʻldi.
Tarixiy nomlar va ularning oʻziga xosligiMaʼlumki, Apple oʻz mahsulotlarida ilgari ham shunga oʻxshash brendlardan foydalangan. Xususan, 1990-yillarda kompaniya PowerBook Duo deb nomlangan noutbuklar liniyasini taqdim etgan edi. Shuningdek, keyinchalik simsiz quvvatlash moslamasi uchun MagSafe Duo nomi ham qoʻllanilgani koʻpchilikka yaxshi tanish.
Shunga qaramay, Duo soʻzining texnologiya bozorida oʻziga xos tarixi borligi bu nom tanlovini biroz murakkablashtirishi mumkin. Jumladan, Microsoft ilgari ikki ekranli gadjetini Surface Duo deb atagan boʻlsa, Intel kompaniyasi oʻzining mashhur protsessorlari uchun Core Duo va Core 2 Duo belgilaridan muvaffaqiyatli foydalangan.
Kadr ortidagi muhokamalar va kutilmalarBloomberg nashri muxbiri Mark Gurmanning maʼlumotlariga koʻra, Apple kompaniyasining ichki jamoasida ham buklanuvchi smartfonga turlicha nomlar berilmoqda. Ayrim xodimlar uni hanuzgacha iPhone Ultra deb atashda davom etayotgan boʻlsa, boshqa manbalar aynan shu nom rasmiy tasdiqlanishini taʼkidlagan edi.
Hozircha Apple rahbariyati yangi turdagi qurilma uchun qaysi nomni maʼqul koʻrishi sir saqlanmoqda. Bozor mutaxassislari va millionlab fanatlar kompaniya taqdimotini katta qiziqish bilan kutishmoqda, chunki bu kabi innovatsion mahsulotning bozordagi muvaffaqiyati uning nomi va brend strategiyasiga ham bogʻliq.
Ayni paytda barcha eʼtibor yaqinlashib kelayotgan taqdimot tadbirlariga qaratilgan boʻlib, aynan shu marosimda Apple oʻzining buklanuvchi smartfonini qanday nom bilan taqdim etishiga oydinlik kiritiladi. Qurilmaning texnik imkoniyatlari qatori uning brend nomi ham texnologiya olamining asosiy yangiliklaridan biriga aylanib ulgurdi.
…