Portu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqda

·1·Sport
Portu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqda

Portugaliyaning Portu klubi ichki chempionatdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirib, Moreirense jamoasini 2:1 hisobida magʻlub etdi va oʻz gʻalabali seriyasini beshta oʻyinga yetkazdi. Estádio do Dragão stadionida kechgan bahsda mezbonlar dastlab hisobda ortda qolgan boʻlishiga qaramay, iroda namoyish etib, muhim uch ochkoni qoʻlga kiritdi. Biroq, ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, mazkur uchrashuv jamoa yarim himoyachisi Viktor Froholdtning ogʻir jarohati soya ostida qoldi va bosh murabbiy Franchesko Farxoli shogirdlarini oldinda turgan Chempionlar ligasi uchrashuviga tayyorlashga majbur. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning 20-daqiqasida mehmonlar hisobni ochib, Portuni qiyin ahvolsa solib qoʻygan edi. Shundan soʻng maydon egalari faollikni oshirib, tashabbusni oʻz qoʻliga oldi. Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Yan Bednarek bosh bilan aniq zarba yoʻllab, muvozanatni tikladi. Ikkinchi boʻlim debyutida esa Vilyam Gomes raqib darvozasini ishgʻol qilib, jamoasining hisobda oldinga chiqishini taʼminladi va bu gol oʻyin taqdirini hal qildi.

Viktor Froholdt jarohati va shifoxonaga yotqizilishi

Uchrashuv yakuni Portu uchun xavotirli lahzalar bilan yakunlandi. Oʻyinning hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarida Moreirense yarim himoyachisi Gilerme Liberato daniyalik yarim himoyachiga nisbatan oʻta qoʻpol harakat qildi va qizil kartochka oldi. Mazkur toʻqnashuvdan soʻng Viktor Froholdt maydonni zambil yordamida tark etishga majbur boʻldi va zudlik bilan shifoxonaga olib ketildi.

Bosh murabbiy Franchesko Farxoli oʻyindan keyingi matbuot anjumanida ushbu vaziyat jamoada katta qoʻrquv uygʻotganini yashirmadi. Murabbiyning aytishicha, futbolchi shifoxonada barcha zarur tibbiy koʻriklardan oʻtkazilmoqda va uning ahvoli boʻlib oʻtgan voqeadan soʻng biroz ijobiy tus olgan.

Farxoli futbolchining ahvoli haqida toʻxtalib: “U shifoxonada tekshiruvdan oʻtmoqda, lekin hammasi joyida koʻrinadi. U hushida va xabarlar ijobiy. Tasvirlar juda dahshatli edi, biz hammamiz qattiq qoʻrqib ketgandik, ammo u yaxshi kayfiyatda va shifokorlar nazoratida. Koʻrinishidan, bu shunchaki qattiq qoʻrquv boʻldi”, deya izoh berdi.

Manchester Siti bilan Yevropa kubogi bahsi

Ichki chempionatdagi gʻalabadan soʻng Portu eʼtiborini toʻliq Xalqaro maydonga qaratadi. Jamoani oldinda Chempionlar ligasi doirasida Angliya chempioni Manchester Siti jamoasiga qarshi juda ogʻir va masʼuliyatli uchrashuv kutib turibdi.

Franchesko Farxoli raqibning moliyaviy imkoniyatlari hamda tarkibidagi yulduz futbolchilarning salohiyatini yuqori baholab, bu bahs jamoa uchun jiddiy sinov boʻlishini tan oldi. Portu murabbiylar shtabi yuzaga kelgan kadrlar muammosi va Viktor Froholdtning holatini inobatga olgan holda Manchester Siti ga qarshi oʻyinga oʻziga xos taktika tayyorlashi kutilmoqda.

PortuManchester SitiFranchesko FarxoliChempionlar ligasiViktor Froholdt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiErling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiBugun, 12:13Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdiCristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdiBugun, 11:18Arbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaArbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaBugun, 09:48“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alaba“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alabaBugun, 09:45Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:41Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Bugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)