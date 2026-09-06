Portu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqda
Portugaliyaning Portu klubi ichki chempionatdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirib, Moreirense jamoasini 2:1 hisobida magʻlub etdi va oʻz gʻalabali seriyasini beshta oʻyinga yetkazdi. Estádio do Dragão stadionida kechgan bahsda mezbonlar dastlab hisobda ortda qolgan boʻlishiga qaramay, iroda namoyish etib, muhim uch ochkoni qoʻlga kiritdi. Biroq, ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, mazkur uchrashuv jamoa yarim himoyachisi Viktor Froholdtning ogʻir jarohati soya ostida qoldi va bosh murabbiy Franchesko Farxoli shogirdlarini oldinda turgan Chempionlar ligasi uchrashuviga tayyorlashga majbur. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning 20-daqiqasida mehmonlar hisobni ochib, Portuni qiyin ahvolsa solib qoʻygan edi. Shundan soʻng maydon egalari faollikni oshirib, tashabbusni oʻz qoʻliga oldi. Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Yan Bednarek bosh bilan aniq zarba yoʻllab, muvozanatni tikladi. Ikkinchi boʻlim debyutida esa Vilyam Gomes raqib darvozasini ishgʻol qilib, jamoasining hisobda oldinga chiqishini taʼminladi va bu gol oʻyin taqdirini hal qildi.
Viktor Froholdt jarohati va shifoxonaga yotqizilishiUchrashuv yakuni Portu uchun xavotirli lahzalar bilan yakunlandi. Oʻyinning hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarida Moreirense yarim himoyachisi Gilerme Liberato daniyalik yarim himoyachiga nisbatan oʻta qoʻpol harakat qildi va qizil kartochka oldi. Mazkur toʻqnashuvdan soʻng Viktor Froholdt maydonni zambil yordamida tark etishga majbur boʻldi va zudlik bilan shifoxonaga olib ketildi.
Bosh murabbiy Franchesko Farxoli oʻyindan keyingi matbuot anjumanida ushbu vaziyat jamoada katta qoʻrquv uygʻotganini yashirmadi. Murabbiyning aytishicha, futbolchi shifoxonada barcha zarur tibbiy koʻriklardan oʻtkazilmoqda va uning ahvoli boʻlib oʻtgan voqeadan soʻng biroz ijobiy tus olgan.
Farxoli futbolchining ahvoli haqida toʻxtalib: “U shifoxonada tekshiruvdan oʻtmoqda, lekin hammasi joyida koʻrinadi. U hushida va xabarlar ijobiy. Tasvirlar juda dahshatli edi, biz hammamiz qattiq qoʻrqib ketgandik, ammo u yaxshi kayfiyatda va shifokorlar nazoratida. Koʻrinishidan, bu shunchaki qattiq qoʻrquv boʻldi”, deya izoh berdi.
Manchester Siti bilan Yevropa kubogi bahsiIchki chempionatdagi gʻalabadan soʻng Portu eʼtiborini toʻliq Xalqaro maydonga qaratadi. Jamoani oldinda Chempionlar ligasi doirasida Angliya chempioni Manchester Siti jamoasiga qarshi juda ogʻir va masʼuliyatli uchrashuv kutib turibdi.
Franchesko Farxoli raqibning moliyaviy imkoniyatlari hamda tarkibidagi yulduz futbolchilarning salohiyatini yuqori baholab, bu bahs jamoa uchun jiddiy sinov boʻlishini tan oldi. Portu murabbiylar shtabi yuzaga kelgan kadrlar muammosi va Viktor Froholdtning holatini inobatga olgan holda Manchester Siti ga qarshi oʻyinga oʻziga xos taktika tayyorlashi kutilmoqda.
…