Uyqu yetishmasligi tashqi ko‘rinishga qanday ta’sir qiladi?
Kechasi yetarlicha uxlamaslik nafaqat kunduzgi charchoqni kuchaytiradi, balki organizmning tiklanish jarayonlariga ham ta’sir qilishi mumkin. Ayniqsa, muntazam uyqu yetishmasligi stress reaksiyalari va teri holatidagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq bo‘lishi ehtimol.
Shu sababli uyquni tashqi ko‘rinish va umumiy salomatlikka ta’sir qiluvchi muhim omillardan biri sifatida qarash mumkin.
Uyqu kamayganda organizmda nima sodir bo‘ladi?
Uyqu yetishmasligi organizm uchun stress hisoblanadi. Bunday holatda stressga javob berish tizimi faollashishi va kortizol darajasi o‘zgarishi mumkin.
Kortizol — organizmning stressga moslashishida ishtirok etadigan gormon.
Uning uzoq vaqt davomida yuqori bo‘lishi organizmdagi turli jarayonlarga ta’sir qilishi mumkin. Bu holat teri salomatligiga ham daxl qiladi.
Terida qanday o‘zgarishlar kuzatilishi mumkin?
Muntazam ravishda kam uxlaydigan insonlarda tashqi ko‘rinishda ayrim o‘zgarishlar sezilishi mumkin.
Jumladan:
terida xiralik paydo bo‘lishi;
ko‘z atrofida charchoq belgilari sezilishi;
terining tiklanish jarayoni sekinlashishi;
ayrim odamlarda teri muammolari kuchayishi;
yuzda charchagan ko‘rinish paydo bo‘lishi.
Yetarli uyqu — organizmning kundalik tiklanish jarayonlarini qo‘llab-quvvatlaydigan muhim omillardan biri.
Nega uyqu teri uchun muhim?
Inson uxlayotganda organizm dam olish va tiklanish jarayonlarini davom ettiradi. Shuning uchun muntazam va sifatli uyqu nafaqat kayfiyat va diqqat, balki umumiy salomatlik uchun ham muhim.
Tashqi ko‘rinishdagi o‘zgarishlarni esa faqat uyqu bilan bog‘lash to‘g‘ri emas. Ovqatlanish, suv iste’moli, jismoniy faollik, stress, quyosh ta’siri va teri parvarishi kabi omillar ham muhim rol o‘ynaydi.
Soat 23:00 gacha uxlash shartmi?
Eng muhimi — har kuni yetarli miqdorda va muntazam uxlash.
«Albatta 23:00 gacha uxlash kerak» degan universal qoida yo‘q. Uyqu vaqti insonning yoshi, kun tartibi va biologik ritmiga qarab farq qilishi mumkin.
Shuning uchun imkoni boricha bir xil vaqtda uxlash va uyg‘onish, kechqurun esa organizmga dam olish uchun yetarli vaqt berish foydali.
Sog‘lom uyqu uchun 4 oddiy odat
Uyqu sifatini yaxshilash uchun quyidagilarga e’tibor berish mumkin:
Uyqu va uyg‘onish vaqtini imkon qadar bir xil saqlash.
Uxlashdan oldin ekran qarshisidagi vaqtni kamaytirish.
Kechqurun kofeinli ichimliklarni cheklash.
Yotoqxonada tinch, qorong‘i va qulay muhit yaratish.
Eng muhim xulosa
Uyqu yetishmasligi insonni «bir kechada qaritib qo‘ymaydi». Ammo muntazam ravishda kam uxlash organizmning tiklanishiga, stress darajasiga va tashqi ko‘rinishga salbiy ta’sir qilishi mumkin.
Shuning uchun chiroyli tashqi ko‘rinish uchun turli vositalar izlashdan oldin sifatli va yetarli uyquni kundalik odatga aylantirish eng oddiy qadamlardan biri bo‘lishi mumkin.
…