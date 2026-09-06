Uyqu yetishmasligi tashqi ko‘rinishga qanday ta’sir qiladi?

·1·Salomatlik
Uyqu yetishmasligi tashqi ko‘rinishga qanday ta’sir qiladi?

Kechasi yetarlicha uxlamaslik nafaqat kunduzgi charchoqni kuchaytiradi, balki organizmning tiklanish jarayonlariga ham ta’sir qilishi mumkin. Ayniqsa, muntazam uyqu yetishmasligi stress reaksiyalari va teri holatidagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq bo‘lishi ehtimol.

Shu sababli uyquni tashqi ko‘rinish va umumiy salomatlikka ta’sir qiluvchi muhim omillardan biri sifatida qarash mumkin.

Uyqu kamayganda organizmda nima sodir bo‘ladi?

Uyqu yetishmasligi organizm uchun stress hisoblanadi. Bunday holatda stressga javob berish tizimi faollashishi va kortizol darajasi o‘zgarishi mumkin.

Kortizol — organizmning stressga moslashishida ishtirok etadigan gormon.

Uning uzoq vaqt davomida yuqori bo‘lishi organizmdagi turli jarayonlarga ta’sir qilishi mumkin. Bu holat teri salomatligiga ham daxl qiladi.

Terida qanday o‘zgarishlar kuzatilishi mumkin?

Muntazam ravishda kam uxlaydigan insonlarda tashqi ko‘rinishda ayrim o‘zgarishlar sezilishi mumkin.

Jumladan:

  • terida xiralik paydo bo‘lishi;

  • ko‘z atrofida charchoq belgilari sezilishi;

  • terining tiklanish jarayoni sekinlashishi;

  • ayrim odamlarda teri muammolari kuchayishi;

  • yuzda charchagan ko‘rinish paydo bo‘lishi.

Yetarli uyqu — organizmning kundalik tiklanish jarayonlarini qo‘llab-quvvatlaydigan muhim omillardan biri.

Nega uyqu teri uchun muhim?

Inson uxlayotganda organizm dam olish va tiklanish jarayonlarini davom ettiradi. Shuning uchun muntazam va sifatli uyqu nafaqat kayfiyat va diqqat, balki umumiy salomatlik uchun ham muhim.

Tashqi ko‘rinishdagi o‘zgarishlarni esa faqat uyqu bilan bog‘lash to‘g‘ri emas. Ovqatlanish, suv iste’moli, jismoniy faollik, stress, quyosh ta’siri va teri parvarishi kabi omillar ham muhim rol o‘ynaydi.

Soat 23:00 gacha uxlash shartmi?

Eng muhimi — har kuni yetarli miqdorda va muntazam uxlash.

«Albatta 23:00 gacha uxlash kerak» degan universal qoida yo‘q. Uyqu vaqti insonning yoshi, kun tartibi va biologik ritmiga qarab farq qilishi mumkin.

Shuning uchun imkoni boricha bir xil vaqtda uxlash va uyg‘onish, kechqurun esa organizmga dam olish uchun yetarli vaqt berish foydali.

Sog‘lom uyqu uchun 4 oddiy odat

Uyqu sifatini yaxshilash uchun quyidagilarga e’tibor berish mumkin:

  1. Uyqu va uyg‘onish vaqtini imkon qadar bir xil saqlash.

  2. Uxlashdan oldin ekran qarshisidagi vaqtni kamaytirish.

  3. Kechqurun kofeinli ichimliklarni cheklash.

  4. Yotoqxonada tinch, qorong‘i va qulay muhit yaratish.

Eng muhim xulosa

Uyqu yetishmasligi insonni «bir kechada qaritib qo‘ymaydi». Ammo muntazam ravishda kam uxlash organizmning tiklanishiga, stress darajasiga va tashqi ko‘rinishga salbiy ta’sir qilishi mumkin.

Shuning uchun chiroyli tashqi ko‘rinish uchun turli vositalar izlashdan oldin sifatli va yetarli uyquni kundalik odatga aylantirish eng oddiy qadamlardan biri bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega yomonlashishini aniqladiOlimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega yomonlashishini aniqladiBugun, 10:59Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘liYiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li02.09, 18:13Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...02.09, 09:15Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?01.09, 12:431-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva01.09, 08:21O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!31.08, 17:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi