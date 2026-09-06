Oddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdi

·30·Texno
Oddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdi

AQSh Energetika vazirligiga qarashli Ouk-Rij milliy laboratoriyasi (ORNL) olimlari shoʻr suvli akkumulyatorlarni yaratish yondashuvini butunlay oʻzgartirishga muvaffaq boʻlishdi. Tadqiqot davomida kutilmagan nojoʻya reaksiya yangi avlod quvvat manbalarining asosiy ustunligiga aylandi va ularning koʻrsatkichlarini litiy-ion batareyalar darajasiga olib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, postdok Vuseok Go tadqiqotlar jarayonida akkumulyator katodida sekin kechadigan kislorod reaksiyasidan oldin natriy gipoxloriti — oddiy maishiy oqartirgich hosil boʻlishini aniqlagan. Ushbu birikma tizimga yanada yuqori kuchlanish taqdim etishini payqagan olimlar tajriba oʻtkazib koʻrishdi.

Tizimga atigi 5 foiz miqdorida oqartirgich qoʻshilishi natijasida butun jarayon tubdan oʻzgardi. Shundan soʻng oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi toʻliq suyuqlik fazasida kechuvchi gipoxlorit/xlorid juftligiga oʻtdi. Bu jarayon quvvat olish va berish davrida ionlarning uzluksiz aylanishini taʼminladi.

Texnologiyaning asosiy afzalliklari

Mazkur innovatsion yondashuv tufayli anʼanaviy batareyalardagi muammoli suyuqlik-gaz faza almashinuvi butunlay bartaraf etildi. Natijada qimmatbaho katalizatorlarga boʻlgan ehtiyoj yoʻqoldi, akkumulyatorning ichki qarshiligi keskin kamaydi va uning eng yuqori quvvati ikki martadan ziyodga oshdi.

Garchi shoʻr batareyalar litiy-ionli analoglarga nisbatan ogʻirroq va hajmdor boʻlsa-da, ularni smartfonlar yoki elektromobillar uchun ishlatish maqsadga muvofiq emas. Biroq ogʻirlik muhim boʻlmagan statsionar tarmoq saqlash tizimlari uchun bu texnolatlar haqiqiy topilma hisoblanadi.

Xavfsizlik va istiqbolli yoʻnalishlar

Shoʻr elektrolit asosidagi ichki suyuq sovutish tizimi litiy-ion batareyalarga xos boʻlgan halokatli yongʻin xavfini toʻliq istisno qiladi. Maʼlumki, odatiy litiy-ion batareyalarda yongʻinning oldini olish uchun majburiy sovutishga ulkan miqdordagi energiya sarflanadi.

Hozirgi kunda Coulomb Technology startapi ushbu texnologiyani tijoratlashtirish ustida faol ish olib bormoqda. Mazkur ishlanmani yirik maʼlumotlar markazlari va elektr tarmoqlarining tayanch uchastkalarini zaxira quvvat bilan taʼminlashda qoʻllash rejalashtirilgan.

Bundan tashqari, ushbu texnologiyadan okeanlardagi konteyner tashiydigan kemalarda ham foydalanish imkoniyatlari koʻrib chiqilmoqda. Kemalar aynan shu turdagi muhit bilan oʻralgani uchun yangi turdagi batareyalarning ishlashi uchun eng qulay sharoitni taʼminlaydi.

TexnologiyaBatareyaOqartirgichEnergiyaIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiJerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiBugun, 14:55Apple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinApple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinBugun, 13:25Aigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshkaAigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshkaBugun, 12:56Huawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiHuawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiBugun, 12:26Vivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiVivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiBugun, 11:23OpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi