Qirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdi
Buyuk Britaniya qiroli Charlz III shahzoda Garri va uning rafiqasi Megan mamlakatga qaytgan taqdirda ham qirollik oilasining rasmiy vazifalarni bajarmaydigan a’zolari maqomida qolishini tasdiqladi. Bu haqda Associated Press xabar berdi.
Qirol nomidan hukumat va davlat idoralarining yuqori martabali vakillariga yuborilgan maktubda Garri va Megan 2020 yilda qirollik oilasidagi rasmiy vazifalaridan chekinganidan keyin ularning maqomi o‘zgarmagani qayd etilgan.
Hujjatda er-xotin tomonidan amalga oshiriladigan xayriya faoliyati shaxsiy tashabbus sifatida qaralishi, ularning xavfsizligi yuzasidan yuzaga keladigan tezkor masalalar esa tegishli politsiya organlari tomonidan hal etilishi belgilangan.
Maktub qirollik xonadonining yuqori martabali amaldori — Lord Chemberlen tomonidan hukumat va harbiy idoralar rahbarlari, shuningdek, qirolning hududlardagi vakillari hisoblangan lord-leytenantlarga yuborilgan.
Qirollik saroyi mazkur xabar orqali Garri va Meganning maqomi borasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan turli talqinlarning oldini olishni maqsad qilgan.
Associated Press qayd etishicha, hujjat er-xotinning qirollik oilasidagi mavqei o‘zgarmaganini yana bir bor ko‘rsatadi. Shu bilan birga, maktubning keng doiradagi mansabdor shaxslarga yuborilgani Garri va Megan faoliyati amaldagi qirollik oilasi bilan chalkashib ketishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni ham kuchaytirgan.
Shahzoda Garrining xavfsizligi masalasi ham hanuz muhokama markazida. U Buyuk Britaniyada davlat tomonidan moliyalashtiriladigan politsiya qo‘riqlovini qayta tiklash masalasida hukumat bilan uzoq davom etgan huquqiy kurash olib borgan.
Garri va Megan 2020 yilda qirollik oilasidagi rasmiy vazifalarini tark etganidan so‘ng davlat tomonidan taqdim etiladigan xavfsizlik choralarining avvalgi shakli bekor qilingan.
Er-xotinga doimiy politsiya himoyasi berish yoki bermaslik masalasini Qirollik va yuqori martabali shaxslar bo‘yicha ijroiya qo‘mitasi — RAVEC ko‘rib chiqadi. Qirol nomidan yuborilgan maktubda esa xavfsizlik bilan bog‘liq shoshilinch qarorlar tegishli politsiya idoralari vakolatiga kirishi alohida ta’kidlangan.
…