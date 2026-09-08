Qirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdi

·61·Dunyo
Qirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdi

Buyuk Britaniya qiroli Charlz III shahzoda Garri va uning rafiqasi Megan mamlakatga qaytgan taqdirda ham qirollik oilasining rasmiy vazifalarni bajarmaydigan a’zolari maqomida qolishini tasdiqladi. Bu haqda Associated Press xabar berdi.

Qirol nomidan hukumat va davlat idoralarining yuqori martabali vakillariga yuborilgan maktubda Garri va Megan 2020 yilda qirollik oilasidagi rasmiy vazifalaridan chekinganidan keyin ularning maqomi o‘zgarmagani qayd etilgan.

Hujjatda er-xotin tomonidan amalga oshiriladigan xayriya faoliyati shaxsiy tashabbus sifatida qaralishi, ularning xavfsizligi yuzasidan yuzaga keladigan tezkor masalalar esa tegishli politsiya organlari tomonidan hal etilishi belgilangan.

Maktub qirollik xonadonining yuqori martabali amaldori — Lord Chemberlen tomonidan hukumat va harbiy idoralar rahbarlari, shuningdek, qirolning hududlardagi vakillari hisoblangan lord-leytenantlarga yuborilgan.

Qirollik saroyi mazkur xabar orqali Garri va Meganning maqomi borasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan turli talqinlarning oldini olishni maqsad qilgan.

Associated Press qayd etishicha, hujjat er-xotinning qirollik oilasidagi mavqei o‘zgarmaganini yana bir bor ko‘rsatadi. Shu bilan birga, maktubning keng doiradagi mansabdor shaxslarga yuborilgani Garri va Megan faoliyati amaldagi qirollik oilasi bilan chalkashib ketishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni ham kuchaytirgan.

Shahzoda Garrining xavfsizligi masalasi ham hanuz muhokama markazida. U Buyuk Britaniyada davlat tomonidan moliyalashtiriladigan politsiya qo‘riqlovini qayta tiklash masalasida hukumat bilan uzoq davom etgan huquqiy kurash olib borgan.

Garri va Megan 2020 yilda qirollik oilasidagi rasmiy vazifalarini tark etganidan so‘ng davlat tomonidan taqdim etiladigan xavfsizlik choralarining avvalgi shakli bekor qilingan.

Er-xotinga doimiy politsiya himoyasi berish yoki bermaslik masalasini Qirollik va yuqori martabali shaxslar bo‘yicha ijroiya qo‘mitasi — RAVEC ko‘rib chiqadi. Qirol nomidan yuborilgan maktubda esa xavfsizlik bilan bog‘liq shoshilinch qarorlar tegishli politsiya idoralari vakolatiga kirishi alohida ta’kidlangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiDunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiBugun, 15:07Mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiMashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 14:4670 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdi70 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdiBugun, 14:36Eyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildiEyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildiBugun, 14:27Tramp Oyga da’vo qildi: xalqaro huquq bunga nima deydi?Tramp Oyga da’vo qildi: xalqaro huquq bunga nima deydi?Bugun, 14:03Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Bugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada