Avstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandi

·73·Dunyo
Avstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandi

Avstriyada 2026/2027 o‘quv yili boshlanishi bilan 14 yoshga to‘lmagan qizlarning maktabda islomiy an’analarga ko‘ra boshini ro‘mol bilan yopishi taqiqlandi. Yangi qoida davlat va xususiy maktablarga tatbiq etiladi.

Hukumat bu chorani qizlarning o‘zini o‘zi erkin ifoda etishi, tengligi va bolalik davridagi rivojini himoya qilish bilan izohlamoqda. Avstriya Integratsiya vaziri Klaudiya Bauer ham qizlarning erkin va mustaqil ulg‘ayishi muhimligini ta’kidlagan.

Qonunga ko‘ra, qoidani birinchi marta buzgan o‘quvchi va uning ota-onasi bilan maktab rahbariyati suhbat o‘tkazadi. Qoida takror buzilsa, ta’lim organlari, keyinchalik esa bolalar va yoshlarni himoya qilish xizmati jalb etiladi. Eng so‘nggi chora sifatida ota-ona yoki vasiyga 150 yevrodan 800 yevrogacha jarima solinishi mumkin.

Taqiq maktab binosidan tashqaridagi darslar hamda maktabning bino tashqarisida o‘tkaziladigan ayrim tadbirlariga tatbiq etilmaydi.

Qonunga qarshi chiqqanlar esa bu chora musulmon qizlarni kamsitishi va konstitutsiyaviy huquqlarga zid bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Avstriya parlamenti ma’lumotiga ko‘ra, “Yashillar” partiyasi ham qonunni konstitutsiyaga mos emas, deb hisoblagan. O‘ta o‘ngchi Ozodlik partiyasi esa taqiqni yanada kengaytirish, jumladan o‘qituvchilar uchun ham ro‘molga cheklov joriy etishni talab qilgan.

Avstriyada 14 yoshgacha qizlar uchun maktabda hijob taqishni taqiqlovchi mazkur qonun 2025 yil dekabrda parlamentning ikki palatasidan ham o‘tib, 2026 yil 1 sentyabrdan kuchga kirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdiAngliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdiBugun, 19:38Turkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildiTurkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildiBugun, 18:54Tailand o‘rmonlarida yer ostida o‘suvchi «Iblis guli» aniqlandiTailand o‘rmonlarida yer ostida o‘suvchi «Iblis guli» aniqlandiBugun, 18:18Ayol xodimlar mojarosi ortidan Eyfel qayta ochildiAyol xodimlar mojarosi ortidan Eyfel qayta ochildiBugun, 17:33Mashinani tosh bilan urgan erkak 151 ming tenge jarimaga tortildiMashinani tosh bilan urgan erkak 151 ming tenge jarimaga tortildiBugun, 16:10Dunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiDunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiBugun, 15:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada