Mistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildi

·8·Texno
Mistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildi

Fransiyaning yetakchi sunʼiy intellekt laboratoriyasi Mistral AI seshanba kuni oʻzining D seriyasidagi moliyalashtirish raundida 3 milliard yevro (taxminan 3,58 milliard dollar) mablagʻ toʻplaganini eʼlon qildi. Kompaniyaning mazkur raunddan keyingi umumiy qiymati 21 milliard yevrodan (taxminan 24,39 milliard dollar) oshdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu Yevropa texnologiya kompaniyasi tarixidagi eng yirik aksiyadorlik kapitalini jalb qilish rekordini oʻrnatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu yirik moliyalashtirish raundiga Samsung Electronics boshchilik qildi. Shuningdek, EQT tomonidan boshqariladigan Scaleup Europe Fund hamda mavjud investor PSJ Equity kompaniyalari ham raundga hamrahbarlik qildi. Mistral rahbariyati jalb etilgan mablagʻlarni hisoblash quvvatini kengaytirish, infratuzilma barpo etish, tijoriy oʻsishni tezlashtirish va xalqaro miqyosdagi mavqeini mustahkamlashga yoʻnaltirishini maʼlum qildi.

Strategik oʻzgarishlar va suverenitet

Kompaniyaning taʼkidlashicha, uning asosiy maqsadi Yevropa uchun navbatdagi ChatGPT yaratish emas. Garchi Mistral modellari ommaviy bozorda keng tarqalmagan boʻlsa-da, u oʻzini mustaqil sunʼiy intellekt laboratoriyasi sifatida koʻradi. Yangi moliyalashtirish strategiyadagi baʼzi oʻzgarishlarni amalga oshirishga yordam beradi. Bu esa Yevropa va boshqa mintaqalarda AQSh texnologiyalariga haddan tashqari qaram boʻlib qolish xavotirlarini yumshatishga qaratilgan.

Yevropada 2030-yilgacha 1 gigavattlik hisoblash quvvatini yaratish rejasidan tashqari, Mistral avgust oyida mijozlarga sunʼiy intellekt soʻrovlari qaysi hududda qayta ishlanishini oʻzlari tanlash imkonini beruvchi vositalarni taqdim etdi. Kompaniya, shuningdek, mijozlarga oʻzlari foydalanayotgan modellarni toʻliq nazorat qilish imkonini berish maqsadida uchinchi tomonning ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellarini ham mezbonlikka ola boshladi.

Global miqyos va siyosiy qoʻllab-quvvatlash

Mistral oʻzining fundamental tadqiqotlari infratuzilma, mahsulotlar va suverenitet uchun asos ekanini taʼkidladi. Laboratoriya hozirda 20 ta davlatda faoliyat yuritib, hukumatlar va yirik korporatsiyalarga sunʼiy intellektdan foydalanishda yordam berishga eʼtibor qaratmoqda. OpenAI va Anthropic kabi kengroq auditoriyaga moʻljallangan boshqa laboratoriyalardan farqli oʻlaroq, bu yondashuv fransuz texnologiya chempioniga boʻlgan umidlarni oqlamoqda.

Samsung kompaniyasining Mistral aksiyadorlari safiga qoʻshilishi Fransiya rasmiylari tomonidan ham maʼqullandi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron X ijtimoiy tarmogʻida qoldirgan xabarida ushbu moliyalashtirish raundi Fransiya va Janubiy Koreyaning sunʼiy intellekt sohasida uchinchi yoʻlni qurish maqsadini aks ettirishini taʼkidladi. Shu bilan birga, Niderlandiyaning ASML chipsozlik kompaniyasi ham asosiy hamkor va investor sifatida mazkur jarayonda muhim oʻrin tutmoqda.

Mistral AISunʼiy intellektTexnologiyaInvestitsiyaSamsung
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaTecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaBugun, 18:56Sony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiSony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiBugun, 18:23Samsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiSamsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiBugun, 17:52HMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiHMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiBugun, 17:24Lexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiLexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiBugun, 16:54Huawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiHuawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi