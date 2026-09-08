Mistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildi
Fransiyaning yetakchi sunʼiy intellekt laboratoriyasi Mistral AI seshanba kuni oʻzining D seriyasidagi moliyalashtirish raundida 3 milliard yevro (taxminan 3,58 milliard dollar) mablagʻ toʻplaganini eʼlon qildi. Kompaniyaning mazkur raunddan keyingi umumiy qiymati 21 milliard yevrodan (taxminan 24,39 milliard dollar) oshdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu Yevropa texnologiya kompaniyasi tarixidagi eng yirik aksiyadorlik kapitalini jalb qilish rekordini oʻrnatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu yirik moliyalashtirish raundiga Samsung Electronics boshchilik qildi. Shuningdek, EQT tomonidan boshqariladigan Scaleup Europe Fund hamda mavjud investor PSJ Equity kompaniyalari ham raundga hamrahbarlik qildi. Mistral rahbariyati jalb etilgan mablagʻlarni hisoblash quvvatini kengaytirish, infratuzilma barpo etish, tijoriy oʻsishni tezlashtirish va xalqaro miqyosdagi mavqeini mustahkamlashga yoʻnaltirishini maʼlum qildi.
Strategik oʻzgarishlar va suverenitetKompaniyaning taʼkidlashicha, uning asosiy maqsadi Yevropa uchun navbatdagi ChatGPT yaratish emas. Garchi Mistral modellari ommaviy bozorda keng tarqalmagan boʻlsa-da, u oʻzini mustaqil sunʼiy intellekt laboratoriyasi sifatida koʻradi. Yangi moliyalashtirish strategiyadagi baʼzi oʻzgarishlarni amalga oshirishga yordam beradi. Bu esa Yevropa va boshqa mintaqalarda AQSh texnologiyalariga haddan tashqari qaram boʻlib qolish xavotirlarini yumshatishga qaratilgan.
Yevropada 2030-yilgacha 1 gigavattlik hisoblash quvvatini yaratish rejasidan tashqari, Mistral avgust oyida mijozlarga sunʼiy intellekt soʻrovlari qaysi hududda qayta ishlanishini oʻzlari tanlash imkonini beruvchi vositalarni taqdim etdi. Kompaniya, shuningdek, mijozlarga oʻzlari foydalanayotgan modellarni toʻliq nazorat qilish imkonini berish maqsadida uchinchi tomonning ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellarini ham mezbonlikka ola boshladi.
Global miqyos va siyosiy qoʻllab-quvvatlashMistral oʻzining fundamental tadqiqotlari infratuzilma, mahsulotlar va suverenitet uchun asos ekanini taʼkidladi. Laboratoriya hozirda 20 ta davlatda faoliyat yuritib, hukumatlar va yirik korporatsiyalarga sunʼiy intellektdan foydalanishda yordam berishga eʼtibor qaratmoqda. OpenAI va Anthropic kabi kengroq auditoriyaga moʻljallangan boshqa laboratoriyalardan farqli oʻlaroq, bu yondashuv fransuz texnologiya chempioniga boʻlgan umidlarni oqlamoqda.
Samsung kompaniyasining Mistral aksiyadorlari safiga qoʻshilishi Fransiya rasmiylari tomonidan ham maʼqullandi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron X ijtimoiy tarmogʻida qoldirgan xabarida ushbu moliyalashtirish raundi Fransiya va Janubiy Koreyaning sunʼiy intellekt sohasida uchinchi yoʻlni qurish maqsadini aks ettirishini taʼkidladi. Shu bilan birga, Niderlandiyaning ASML chipsozlik kompaniyasi ham asosiy hamkor va investor sifatida mazkur jarayonda muhim oʻrin tutmoqda.
…