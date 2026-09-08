Lamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdi
Barselona jamoasining yosh isteʼdodi Lamin Yamal oʻzining sobiq ustozi Xavining Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangani haqida iliq fikr bildirdi. Futbolchi murabbiyning xalqaro maydondagi faoliyatiga omad tilar ekan, hazilomuz tarzda Ispaniya bilan oʻyinlar bundan mustasno ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, ushbu bayonot Barselonaning Chempionlar ligasi doirasidagi Feyenordga qarshi oʻyini oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida yangragan. Unda yosh qanot hujumchisi oʻzining professional faoliyatidagi dastlabki qadamlari va sobiq murabbiyi bilan munosabatlarini yodga oldi.
Xavining yosh futbolchiga koʻrsatgan taʼsiriMaʼlumki, aynan Xavi Lamin Yamalga Kataloniya klubi safida asosiy jamoadagi debyutini oʻtkazish imkoniyatini taqdim etgan edi. Aynan shu ishonch yosh vingerning Yevropa futbolining eng yorqin yulduzlaridan biriga aylanishida muhim poydevor vazifasini bajardi.
Matbuot anjumanida amaldagi bosh murabbiy Hansi Flick bilan birga qatnashgan Lamin Yamal Xavining taktik salohiyatini yuqori baholadi. U murabbiyning yangi lavozimidagi faoliyati muvaffaqiyatli kelishiga oʻz ishonchini bildirdi.
Hazil va milliy gʻururFutbolchi oʻzining sobiq ustoziga minnatdorchilik bildirib, uning yangi jamoasi har qanday uchrashuvda gʻalaba qozonishini istashini, biroq bu holat Ispaniya terma jamoasiga nisbatan qoʻllanilmasligini aytdi.
"U fantastik murabbiy va men uchun barcha xalqaro oʻyinlarda gʻalaba qozonishi mumkin," — dedi Yamal matbuot anjumanida. — "Faqat Ispaniyaga qarshi oʻyinlar bundan mustasno."
Chempionlar ligasidagi maqsadlarXavi haqidagi iliq xotiralardan tashqari, Lamin Yamal joriy mavsumda Barselona Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritish uchun bor kuchini ishga solishini taʼkidladi.
Futbolchining fikricha, yozgi transfer oynasida jamoaga qoʻshilgan Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi va Joao Cancelo kabi mahoratli futbolchilar tarkib salohiyatini sezilarli darajada oshirgan hamda jamoani yanada kuchaytirgan.
…