Lamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdi

·64·Sport
Lamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdi

Barselona jamoasining yosh isteʼdodi Lamin Yamal oʻzining sobiq ustozi Xavining Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangani haqida iliq fikr bildirdi. Futbolchi murabbiyning xalqaro maydondagi faoliyatiga omad tilar ekan, hazilomuz tarzda Ispaniya bilan oʻyinlar bundan mustasno ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, ushbu bayonot Barselonaning Chempionlar ligasi doirasidagi Feyenordga qarshi oʻyini oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida yangragan. Unda yosh qanot hujumchisi oʻzining professional faoliyatidagi dastlabki qadamlari va sobiq murabbiyi bilan munosabatlarini yodga oldi.

Xavining yosh futbolchiga koʻrsatgan taʼsiri

Maʼlumki, aynan Xavi Lamin Yamalga Kataloniya klubi safida asosiy jamoadagi debyutini oʻtkazish imkoniyatini taqdim etgan edi. Aynan shu ishonch yosh vingerning Yevropa futbolining eng yorqin yulduzlaridan biriga aylanishida muhim poydevor vazifasini bajardi.

Matbuot anjumanida amaldagi bosh murabbiy Hansi Flick bilan birga qatnashgan Lamin Yamal Xavining taktik salohiyatini yuqori baholadi. U murabbiyning yangi lavozimidagi faoliyati muvaffaqiyatli kelishiga oʻz ishonchini bildirdi.

Hazil va milliy gʻurur

Futbolchi oʻzining sobiq ustoziga minnatdorchilik bildirib, uning yangi jamoasi har qanday uchrashuvda gʻalaba qozonishini istashini, biroq bu holat Ispaniya terma jamoasiga nisbatan qoʻllanilmasligini aytdi.

"U fantastik murabbiy va men uchun barcha xalqaro oʻyinlarda gʻalaba qozonishi mumkin," — dedi Yamal matbuot anjumanida. — "Faqat Ispaniyaga qarshi oʻyinlar bundan mustasno."

Chempionlar ligasidagi maqsadlar

Xavi haqidagi iliq xotiralardan tashqari, Lamin Yamal joriy mavsumda Barselona Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritish uchun bor kuchini ishga solishini taʼkidladi.

Futbolchining fikricha, yozgi transfer oynasida jamoaga qoʻshilgan Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi va Joao Cancelo kabi mahoratli futbolchilar tarkib salohiyatini sezilarli darajada oshirgan hamda jamoani yanada kuchaytirgan.

Lamin YamalXaviBarselonaChempionlar ligasiIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol tarixida misli ko‘rilmagan rekord: Yozgi transferlarda qancha mablag‘ sarflandi!Futbol tarixida misli ko‘rilmagan rekord: Yozgi transferlarda qancha mablag‘ sarflandi!Bugun, 18:00Mourino «Inter»ga qarshi o‘yin uchun tarkibni e’lon qildi: kutilmagan o‘zgarishlarMourino «Inter»ga qarshi o‘yin uchun tarkibni e’lon qildi: kutilmagan o‘zgarishlarBugun, 17:48Rasman: Ilyos Zeytullayev — «Kattaqo‘rg‘on» bosh murabbiyi!Rasman: Ilyos Zeytullayev — «Kattaqo‘rg‘on» bosh murabbiyi!Bugun, 17:03“Siti”ning "Portu"ga qarshi tarkibi e’lon qilindi: Husanov qaydnomada, kimlar safdan chiqdi?“Siti”ning "Portu"ga qarshi tarkibi e’lon qilindi: Husanov qaydnomada, kimlar safdan chiqdi?Bugun, 16:56Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiUsmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiBugun, 14:39Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiKilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiBugun, 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi