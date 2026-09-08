Tecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareya

·27·Texno
Tecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareya

Tecno kompaniyasi oʻzining yangi va oʻta yupqa korpusli Camon Slim 5G smartfonini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma nafaqat qalinligi bor-yoʻgʻi 6,39 millimetr boʻlgan nafis dizayni, balki ixcham hajmga sigʻdirilgan ulkan akkumulyatori hamda yuqori darajadagi himoya xususiyatlari bilan eʼtiborni tortadi. Zamonaviy foydalanuvchilar uchun yupqa smartfonlar koʻpincha batareya quvvati yoki mustahkamlik evaziga yaratilishi odatiy hol boʻlib qolgan bir paytda, ushbu model barcha asosiy jihatlarni mukammal uygʻunlashtira olgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Garchi korpus qalinligi atigi 6,39 mm boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchi uning ichiga 6000 mA·ch sigʻimga ega quvvatli batareyani joylashtirishga muvaffaq boʻlgan. Qurilma 45 W quvvat olish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa katta hajmli akkumulyatorni qisqa fursatda zaryadlash imkonini beradi. Apparat qismining asosini MediaTek Dimensity 7300e protsessori tashkil etib, u kundalik vazifalar va multimedia ilovalarida barqaror ishlashni taʼminlaydi. Shuningdek, smartfon 8 GB tezkor hamda 128 yoki 256 GB doimiy xotira turlari bilan taʼminlangan.

Displey va yuqori sifatli kamera imkoniyatlari

Qurilmaning old qismini 6,78 dyuymli AMOLED displey egallagan boʻlib, u 1208 × 2644 piksellar ruxsatiga va 144 Hz kadrlar chastotasiga ega. Bunday yuqori chastota interfeysning oʻta silliq ishlashini va oʻyin jarayonlarida tasvir tiniqligini kafolatlaydi. Vizual jihatdan qurilmaning orqa kamera bloki bozordagi yetakchi flagman modellar, jumladan Samsung kompaniyasining ilgʻor qurilmalari dizaynini yodga soladi.

Asosiy kamera moduli 1/1,56 dyuymli formatdagi 50 megapikselli Sony Lytia 700C datchigi bilan jihozlangan. Unga qoʻshimcha ravishda keng burchakli kadrlarni suratga olish uchun 8 megapikselli ultra keng burchakli kamera oʻrnatilgan. Old panelda joylashgan selfi kamerasi esa 32 megapikselli yuqori aniqlikdagi sensorga tayanadi va bu ijtimoiy tarmoqlar uchun sifatli suratlar taqdim etadi.

Mustahkamlik va dasturiy taʼminot

Yupqa korpus dizayniga qaramay, Tecno qurilmaning himoya darajasiga alohida eʼtibor qaratgan. Camon Slim 5G smartfoni zamonaviy IP69K standartiga muvofiq suv va changdan toʻlaqonli himoyalangan boʻlib, hatto AQSh harbiy standartidagi MIL-STD-810H talablariga ham javob beradi. Bu esa gadjetni oʻta ogʻir va noqulay sharoitlarda ham xotirjam ishlatish imkonini beradi.

Dasturiy taʼminot borasida qurilma Android 16 bazasidagi HiOS 16 operatsion tizimida ishlaydi. Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun Android’ning uchta yirik yangilanishini va besh yil davomida xavfsizlik yamoqlarini taqdim etishni vaʼda qilmoqda. Shuningdek, smartfon TÜV SÜD sertifikatidan oʻtib, 60 oy davomida oʻzining dastlabki ish jarayoni silliqligini saqlab qolishini tasdiqlagan. Hozircha Tecno Camon Slim 5G smartfonining narxi va savdoga chiqish muddatlari rasman eʼlon qilingani yoʻq.

TecnoSmartfonAndroid 16TexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiMistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiBugun, 19:21Sony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiSony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiBugun, 18:23Samsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiSamsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiBugun, 17:52HMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiHMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiBugun, 17:24Lexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiLexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiBugun, 16:54Huawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiHuawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi