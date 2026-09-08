Tecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareya
Tecno kompaniyasi oʻzining yangi va oʻta yupqa korpusli Camon Slim 5G smartfonini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma nafaqat qalinligi bor-yoʻgʻi 6,39 millimetr boʻlgan nafis dizayni, balki ixcham hajmga sigʻdirilgan ulkan akkumulyatori hamda yuqori darajadagi himoya xususiyatlari bilan eʼtiborni tortadi. Zamonaviy foydalanuvchilar uchun yupqa smartfonlar koʻpincha batareya quvvati yoki mustahkamlik evaziga yaratilishi odatiy hol boʻlib qolgan bir paytda, ushbu model barcha asosiy jihatlarni mukammal uygʻunlashtira olgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Garchi korpus qalinligi atigi 6,39 mm boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchi uning ichiga 6000 mA·ch sigʻimga ega quvvatli batareyani joylashtirishga muvaffaq boʻlgan. Qurilma 45 W quvvat olish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa katta hajmli akkumulyatorni qisqa fursatda zaryadlash imkonini beradi. Apparat qismining asosini MediaTek Dimensity 7300e protsessori tashkil etib, u kundalik vazifalar va multimedia ilovalarida barqaror ishlashni taʼminlaydi. Shuningdek, smartfon 8 GB tezkor hamda 128 yoki 256 GB doimiy xotira turlari bilan taʼminlangan.
Displey va yuqori sifatli kamera imkoniyatlariQurilmaning old qismini 6,78 dyuymli AMOLED displey egallagan boʻlib, u 1208 × 2644 piksellar ruxsatiga va 144 Hz kadrlar chastotasiga ega. Bunday yuqori chastota interfeysning oʻta silliq ishlashini va oʻyin jarayonlarida tasvir tiniqligini kafolatlaydi. Vizual jihatdan qurilmaning orqa kamera bloki bozordagi yetakchi flagman modellar, jumladan Samsung kompaniyasining ilgʻor qurilmalari dizaynini yodga soladi.
Asosiy kamera moduli 1/1,56 dyuymli formatdagi 50 megapikselli Sony Lytia 700C datchigi bilan jihozlangan. Unga qoʻshimcha ravishda keng burchakli kadrlarni suratga olish uchun 8 megapikselli ultra keng burchakli kamera oʻrnatilgan. Old panelda joylashgan selfi kamerasi esa 32 megapikselli yuqori aniqlikdagi sensorga tayanadi va bu ijtimoiy tarmoqlar uchun sifatli suratlar taqdim etadi.
Mustahkamlik va dasturiy taʼminotYupqa korpus dizayniga qaramay, Tecno qurilmaning himoya darajasiga alohida eʼtibor qaratgan. Camon Slim 5G smartfoni zamonaviy IP69K standartiga muvofiq suv va changdan toʻlaqonli himoyalangan boʻlib, hatto AQSh harbiy standartidagi MIL-STD-810H talablariga ham javob beradi. Bu esa gadjetni oʻta ogʻir va noqulay sharoitlarda ham xotirjam ishlatish imkonini beradi.
Dasturiy taʼminot borasida qurilma Android 16 bazasidagi HiOS 16 operatsion tizimida ishlaydi. Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun Android’ning uchta yirik yangilanishini va besh yil davomida xavfsizlik yamoqlarini taqdim etishni vaʼda qilmoqda. Shuningdek, smartfon TÜV SÜD sertifikatidan oʻtib, 60 oy davomida oʻzining dastlabki ish jarayoni silliqligini saqlab qolishini tasdiqlagan. Hozircha Tecno Camon Slim 5G smartfonining narxi va savdoga chiqish muddatlari rasman eʼlon qilingani yoʻq.
…