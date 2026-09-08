Serbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi

·52·O‘zbekiston
Serbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Serbiya Respublikasiga amalga oshirayotgan rasmiy tashrifi doirasida Belgrad shahridagi muazzam Serbiya saroyida davlatimiz rahbarini rasmiy va tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi. Mezbon mamlakat yetakchisi Aleksandr Vuchich oliy martabali mehmonni yuksak hurmat-ehtirom bilan samimiy qarshi oldi. Saroy maydonidagi qabul marosimi davlat darajasidagi eng yuqori harbiy sharaf bilan amalga oshirildi. Xo‘sh, tantanali tadbir qanday tafsilotlarga boy bo‘ldi va ikki davlat yetakchilari qaysi yo‘nalishlarda muzokaralarni boshladi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tantanali qabulning noyob lahzalari va rasmiy muloqotning ilk bosqichi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

Serbiya saroyidagi yuksak ehtirom va harbiy sharaf

Davlat rahbarini qarshi olish marosimi eng yuqori diplomatik an’analarga muvofiq tarzda tashkil etildi:

  • Davlat rahbarlarining qutlashuvi: Serbiya saroyida Prezident Aleksandr Vuchich O‘zbekiston yetakchisini shaxsan qarshi olib, samimiy muloqot o‘rnatdi;

  • Davlat madhiyalari va harbiy orkestr: Muazzam maydonda faxriy qorovul saf tortdi hamda harbiy orkestr ijrosida O‘zbekiston va Serbiyaning davlat madhiyalari tantanali yangradi;

  • Tantanali salyut va to‘plar sadosi: Oliy martabali mehmon sharafiga harbiy artilleriya to‘plaridan o‘n marta o‘q uzilib, yuksak darajadagi tantanali salyut berildi.

Delegatsiyalar bilan muloqot va rasmiy tartib

Tantanali marosimdan so‘ng rahbarlarning rasmiy muloqot jarayoni davom etdi:

  • Faxriy qorovul ko‘rigi: Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich faxriy qorovul safi oldidan o‘tib, askarlarni qutladilar;

  • Rasmiy delegatsiya a’zolarining tanishuvi: Ikki mamlakat yetakchilari muzokaralarda ishtirok etayotgan hukumat a’zolari va rasmiy vakillar bilan ko‘rishdilar;

  • Tarixiy surat va xotira: Saroy foyesida davlat rahbarlarining birgalikda rasmiy suratga tushish marosimi bo‘lib o‘tdi.

Asosiy yechim va oliy darajadagi muzokaralarning boshlanishi

Ko‘pchilik kuzatuvchilarni qiziqtirgan eng muhim masala — tantanali qarshi olishdan keyingi amaliy siyosiy jarayonlarning borishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Serbiya saroyidagi yuksak ehtirom va artilleriya to‘plari sadosi ostida o‘tgan marosim yakunlanishi bilanoq, Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich o‘rtasida tor doiradagi oliy darajadagi rasmiy muzokaralar boshlandi. Mazkur muzokaralar ikki davlat munosabatlarini strategik sheriklik bosqichiga ko‘tarishga xizmat qiladi.

Sizningcha, O‘zbekiston va Serbiya rahbarlarining Belgraddagi tarixiy muzokaralari ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stlik va iqtisodiy sheriklik aloqalariga qanday yangi sur’at bag‘ishlaydi? Bolqon mintaqasi bilan hamkorlikni kengaytirish bo‘yicha qanday fikrdasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xalqaro xabarni yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiShavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiBugun, 18:34Shavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarShavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarBugun, 18:16O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?Bugun, 14:14O‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlarO‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlarBugun, 14:04Ertaga O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqdaErtaga O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqdaBugun, 13:20Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!Bugun, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi