Serbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Serbiya Respublikasiga amalga oshirayotgan rasmiy tashrifi doirasida Belgrad shahridagi muazzam Serbiya saroyida davlatimiz rahbarini rasmiy va tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi. Mezbon mamlakat yetakchisi Aleksandr Vuchich oliy martabali mehmonni yuksak hurmat-ehtirom bilan samimiy qarshi oldi. Saroy maydonidagi qabul marosimi davlat darajasidagi eng yuqori harbiy sharaf bilan amalga oshirildi. Xo‘sh, tantanali tadbir qanday tafsilotlarga boy bo‘ldi va ikki davlat yetakchilari qaysi yo‘nalishlarda muzokaralarni boshladi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tantanali qabulning noyob lahzalari va rasmiy muloqotning ilk bosqichi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Serbiya saroyidagi yuksak ehtirom va harbiy sharaf
Davlat rahbarini qarshi olish marosimi eng yuqori diplomatik an’analarga muvofiq tarzda tashkil etildi:
Davlat rahbarlarining qutlashuvi: Serbiya saroyida Prezident Aleksandr Vuchich O‘zbekiston yetakchisini shaxsan qarshi olib, samimiy muloqot o‘rnatdi;
Davlat madhiyalari va harbiy orkestr: Muazzam maydonda faxriy qorovul saf tortdi hamda harbiy orkestr ijrosida O‘zbekiston va Serbiyaning davlat madhiyalari tantanali yangradi;
Tantanali salyut va to‘plar sadosi: Oliy martabali mehmon sharafiga harbiy artilleriya to‘plaridan o‘n marta o‘q uzilib, yuksak darajadagi tantanali salyut berildi.
Delegatsiyalar bilan muloqot va rasmiy tartib
Tantanali marosimdan so‘ng rahbarlarning rasmiy muloqot jarayoni davom etdi:
Faxriy qorovul ko‘rigi: Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich faxriy qorovul safi oldidan o‘tib, askarlarni qutladilar;
Rasmiy delegatsiya a’zolarining tanishuvi: Ikki mamlakat yetakchilari muzokaralarda ishtirok etayotgan hukumat a’zolari va rasmiy vakillar bilan ko‘rishdilar;
Tarixiy surat va xotira: Saroy foyesida davlat rahbarlarining birgalikda rasmiy suratga tushish marosimi bo‘lib o‘tdi.
Asosiy yechim va oliy darajadagi muzokaralarning boshlanishi
Ko‘pchilik kuzatuvchilarni qiziqtirgan eng muhim masala — tantanali qarshi olishdan keyingi amaliy siyosiy jarayonlarning borishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Serbiya saroyidagi yuksak ehtirom va artilleriya to‘plari sadosi ostida o‘tgan marosim yakunlanishi bilanoq, Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich o‘rtasida tor doiradagi oliy darajadagi rasmiy muzokaralar boshlandi. Mazkur muzokaralar ikki davlat munosabatlarini strategik sheriklik bosqichiga ko‘tarishga xizmat qiladi.
Sizningcha, O‘zbekiston va Serbiya rahbarlarining Belgraddagi tarixiy muzokaralari ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stlik va iqtisodiy sheriklik aloqalariga qanday yangi sur’at bag‘ishlaydi? Bolqon mintaqasi bilan hamkorlikni kengaytirish bo‘yicha qanday fikrdasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xalqaro xabarni yaqinlaringizga ulashing!
…