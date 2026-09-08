Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasi

·59·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasi

Belgraddagi muazzam Serbiya saroyida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Serbiya Respublikasi Prezidenti Aleksandr Vuchichning yuzma-yuz hamda kengaytirilgan tarkibdagi rasmiy muzokaralari bo‘lib o‘tdi. Mazkur tarixiy uchrashuv O‘zbekiston yetakchisining Serbiyaga ilk tashrifi bo‘lib, ikki mamlakat munosabatlarini strategik darajaga ko‘taruvchi burilish nuqtasi sifatida baholanmoqda. Tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni tubdan kengaytirish bo‘yicha bir qator muhim kelishuvlarga erishdilar. Xo‘sh, oliy darajadagi uchrashuvda qaysi yangi iqtisodiy yo‘nalishlar belgilandi, mehnat migratsiyasida qanday o‘zgarishlar kutilmoqda va savdo chegaralari qanday yengillashtiriladi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — erishilgan strategik kelishuvlar va ijro uchun qabul qilinadigan keng qamrovli «yo‘l xaritasi»ning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Siyosiy muloqot va savdo-iqtisodiy aloqalarning yangi bosqichi

Ikki davlat yetakchilari hamkorlikning poydevorini yanada mustahkamlashga kelishib oldilar:

  • Diplomatik va parlamentlararo qadamlar: Kelajakda har ikki davlat poytaxtlarida diplomatik vakolatxonalar ochilishi hamda parlamentlararo forum faoliyati yo‘lga qo‘yilishi ta’kidlandi;

  • Erkin savdo bitimi rejasi: O‘zaro savdo hajmini jadal oshirish maqsadida talab yuqori bo‘lgan mahsulotlar yetkazib berishni kengaytirish, Erkin savdo to‘g‘risidagi bitimni ishlab chiqish va standartlashtirish sohasida mustahkam sheriklik o‘rnatish belgilandi;

  • Ko‘rgazma va forumlar: Kuni kecha Hukumatlararo komissiyaning ilk yig‘ilishi muvaffaqiyatli o‘tdi, bugun esa yetakchi tadbirkorlar ishtirokida qo‘shma biznes forumi tashkil etiladi;

  • «EXPO-2027» xalqaro maydoni: Kelgusi yili O‘zbekiston Belgradda bo‘lib o‘tadigan nufuzli ko‘rgazmada o‘zining milliy paviloni bilan faol qatnashishi qayd etildi.

Sanoat kooperatsiyasi va hududlar o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri rishtalar

Ishlab chiqarish va transport sohalarida aniq harakatlar belgilab olindi:

  • Ustuvor tarmoqlar: Transport-logistika, oziq-ovqat va yengil sanoat, qishloq xo‘jaligi, farmatsevtika hamda raqamli iqtisodiyot bo‘yicha yangi qo‘shma loyihalar ko‘rib chiqildi;

  • Muhim harakatlar rejasi: Avtomobil qismlari, maxsus uskunalar va elektronika ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirish maqsadida 2026-2028 yillarga mo‘ljallangan sanoatda sheriklik bo‘yicha qo‘shma harakatlar rejasi qabul qilindi;

  • Hududlararo aloqalar: Samarqand viloyati va Voyevodina o‘rtasida, shuningdek, Samarqand hamda Novi-Sad shaharlari o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri amaliy aloqalar rasman yo‘lga qo‘yildi.

«O‘zbekiston Prezidentining Belgradga ilk tashrifi mamlakatlarimiz o‘rtasidagi do‘stlik va ko‘p qirrali sheriklikda yangi sahifa ochdi», — deya ta’kidlandi muzokaralar yakunida.

Mehnat migratsiyasi va madaniy-gumanitar tashabbuslar

Aholi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri ahamiyatga ega bo‘lgan sohalarda ham tarixiy hujjatlar ma’qullandi:

  • Tartibli mehnat mobilligi: Serbiya tomoni ushbu sohada tizimli hamkorlikka yuqori qiziqish bildirdi va tashrif doirasida rasman Mehnat mobilligi va migratsiyasi to‘g‘risidagi bitim imzolandi;

  • Madaniy almashinuv: Ta’lim, sport va turizm yo‘nalishlarini kengaytirish, birgalikda kino, teatr va musiqa festivallarini o‘tkazish bo‘yicha kelishuvga erishildi;

  • Xalqaro maydondagi yakdillik: Yetakchilar mintaqaviy va xalqaro masalalarda, ko‘p tomonlama tashkilotlar doirasida bir-birini qo‘llab-quvvatlashni davom ettirishini tasdiqladilar.

Asosiy yechim va amaliy hayotga tatbiq etish rejasi

Ko‘pchilik kuzatuvchilarni qiziqtirgan eng asosiy masala — erishilgan bitimlarning qog‘ozda qolmasdan tez fursatda amaliyotga ko‘chishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Belgrad muzokaralarida qabul qilingan har bir qaror, jumladan, Erkin savdo tartibi, mehnat migratsiyasi shartlari va sanoat kooperatsiyasi loyihalarini o‘z vaqtida hamda sifatli hayotga tatbiq etish maqsadida ikki davlat hukumatlari tomonidan nazorat qilinuvchi keng qamrovli «yo‘l xaritasi» tasdiqlanadi.

Sizningcha, O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida Erkin savdo bitimining ishlab chiqilishi hamda tartibli mehnat migratsiyasining yo‘lga qo‘yilishi ikki mamlakat fuqarolari uchun qanday yangi imkoniyatlarni taqdim etadi? Bolqon mintaqasi bilan sanoat kooperatsiyasi qay darajada samara beradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim siyosiy tahlilni yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Serbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiSerbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiBugun, 18:26Shavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarShavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarBugun, 18:16O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?Bugun, 14:14O‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlarO‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlarBugun, 14:04Ertaga O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqdaErtaga O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqdaBugun, 13:20Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!Bugun, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi