Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasi
Belgraddagi muazzam Serbiya saroyida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Serbiya Respublikasi Prezidenti Aleksandr Vuchichning yuzma-yuz hamda kengaytirilgan tarkibdagi rasmiy muzokaralari bo‘lib o‘tdi. Mazkur tarixiy uchrashuv O‘zbekiston yetakchisining Serbiyaga ilk tashrifi bo‘lib, ikki mamlakat munosabatlarini strategik darajaga ko‘taruvchi burilish nuqtasi sifatida baholanmoqda. Tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni tubdan kengaytirish bo‘yicha bir qator muhim kelishuvlarga erishdilar. Xo‘sh, oliy darajadagi uchrashuvda qaysi yangi iqtisodiy yo‘nalishlar belgilandi, mehnat migratsiyasida qanday o‘zgarishlar kutilmoqda va savdo chegaralari qanday yengillashtiriladi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — erishilgan strategik kelishuvlar va ijro uchun qabul qilinadigan keng qamrovli «yo‘l xaritasi»ning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Siyosiy muloqot va savdo-iqtisodiy aloqalarning yangi bosqichi
Ikki davlat yetakchilari hamkorlikning poydevorini yanada mustahkamlashga kelishib oldilar:
Diplomatik va parlamentlararo qadamlar: Kelajakda har ikki davlat poytaxtlarida diplomatik vakolatxonalar ochilishi hamda parlamentlararo forum faoliyati yo‘lga qo‘yilishi ta’kidlandi;
Erkin savdo bitimi rejasi: O‘zaro savdo hajmini jadal oshirish maqsadida talab yuqori bo‘lgan mahsulotlar yetkazib berishni kengaytirish, Erkin savdo to‘g‘risidagi bitimni ishlab chiqish va standartlashtirish sohasida mustahkam sheriklik o‘rnatish belgilandi;
Ko‘rgazma va forumlar: Kuni kecha Hukumatlararo komissiyaning ilk yig‘ilishi muvaffaqiyatli o‘tdi, bugun esa yetakchi tadbirkorlar ishtirokida qo‘shma biznes forumi tashkil etiladi;
«EXPO-2027» xalqaro maydoni: Kelgusi yili O‘zbekiston Belgradda bo‘lib o‘tadigan nufuzli ko‘rgazmada o‘zining milliy paviloni bilan faol qatnashishi qayd etildi.
Sanoat kooperatsiyasi va hududlar o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri rishtalar
Ishlab chiqarish va transport sohalarida aniq harakatlar belgilab olindi:
Ustuvor tarmoqlar: Transport-logistika, oziq-ovqat va yengil sanoat, qishloq xo‘jaligi, farmatsevtika hamda raqamli iqtisodiyot bo‘yicha yangi qo‘shma loyihalar ko‘rib chiqildi;
Muhim harakatlar rejasi: Avtomobil qismlari, maxsus uskunalar va elektronika ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirish maqsadida 2026-2028 yillarga mo‘ljallangan sanoatda sheriklik bo‘yicha qo‘shma harakatlar rejasi qabul qilindi;
Hududlararo aloqalar: Samarqand viloyati va Voyevodina o‘rtasida, shuningdek, Samarqand hamda Novi-Sad shaharlari o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri amaliy aloqalar rasman yo‘lga qo‘yildi.
«O‘zbekiston Prezidentining Belgradga ilk tashrifi mamlakatlarimiz o‘rtasidagi do‘stlik va ko‘p qirrali sheriklikda yangi sahifa ochdi», — deya ta’kidlandi muzokaralar yakunida.
Mehnat migratsiyasi va madaniy-gumanitar tashabbuslar
Aholi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri ahamiyatga ega bo‘lgan sohalarda ham tarixiy hujjatlar ma’qullandi:
Tartibli mehnat mobilligi: Serbiya tomoni ushbu sohada tizimli hamkorlikka yuqori qiziqish bildirdi va tashrif doirasida rasman Mehnat mobilligi va migratsiyasi to‘g‘risidagi bitim imzolandi;
Madaniy almashinuv: Ta’lim, sport va turizm yo‘nalishlarini kengaytirish, birgalikda kino, teatr va musiqa festivallarini o‘tkazish bo‘yicha kelishuvga erishildi;
Xalqaro maydondagi yakdillik: Yetakchilar mintaqaviy va xalqaro masalalarda, ko‘p tomonlama tashkilotlar doirasida bir-birini qo‘llab-quvvatlashni davom ettirishini tasdiqladilar.
Asosiy yechim va amaliy hayotga tatbiq etish rejasi
Ko‘pchilik kuzatuvchilarni qiziqtirgan eng asosiy masala — erishilgan bitimlarning qog‘ozda qolmasdan tez fursatda amaliyotga ko‘chishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Belgrad muzokaralarida qabul qilingan har bir qaror, jumladan, Erkin savdo tartibi, mehnat migratsiyasi shartlari va sanoat kooperatsiyasi loyihalarini o‘z vaqtida hamda sifatli hayotga tatbiq etish maqsadida ikki davlat hukumatlari tomonidan nazorat qilinuvchi keng qamrovli «yo‘l xaritasi» tasdiqlanadi.
Sizningcha, O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida Erkin savdo bitimining ishlab chiqilishi hamda tartibli mehnat migratsiyasining yo‘lga qo‘yilishi ikki mamlakat fuqarolari uchun qanday yangi imkoniyatlarni taqdim etadi? Bolqon mintaqasi bilan sanoat kooperatsiyasi qay darajada samara beradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim siyosiy tahlilni yaqinlaringizga ulashing!
…