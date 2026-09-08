Tailand o‘rmonlarida yer ostida o‘suvchi «Iblis guli» aniqlandi

·89·Dunyo
Tailand o‘rmonlarida yer ostida o‘suvchi «Iblis guli» aniqlandi

Olimlar Tailand hududida barglari bo‘lmagan, tashqi ko‘rinishi va o‘ziga xos tuzilishi bilan boshqa o‘simliklardan ajralib turadigan yangi o‘simlik turini kashf etdi. Uning g‘ayrioddiy qiyofasi tadqiqotchilar e’tiborini darhol jalb qilgan. Shu sababli yangi turga Thismia daemona nomi berilgan bo‘lib, uni shartli ravishda «Iblis guli» deb tarjima qilish mumkin. Bu haqda “Layfxaker” nashri ma’lum qildi.

Mazkur o‘simlik Tismiya turkumiga mansub hisoblanadi. Hozirgi vaqtda ushbu turkumning asosan tropik o‘rmonlarda uchraydigan 50 xildan kam turi ilm-fanga ma’lum. Bu o‘simliklarning eng muhim xususiyatlaridan biri — ularda fotosintez jarayoni kuzatilmaydi. Shuningdek, ularning barglari ham bo‘lmaydi va hayotining katta qismini yer ostida yoki to‘kilgan xazonlar qatlami ostida o‘tkazadi.

Qizig‘i shundaki, mazkur o‘simliklar yashashi uchun zarur bo‘lgan ozuqa moddalarini odatiy fotosintez orqali emas, balki yer ostidagi zamburug‘lar orqali qabul qiladi. Ya’ni ular o‘z ozuqasini tayyorlash o‘rniga, tuproq ostidagi zamburug‘lar bilan o‘ziga xos aloqa o‘rnatib, ulardan kerakli moddalarni oladi.

Yangi aniqlangan Thismia daemona ham ushbu g‘ayrioddiy guruh xususiyatlariga to‘liq mos keladi. Uning tashqi ko‘rinishi shoxsimon o‘simtalari bo‘lgan to‘q qora tusdagi guldan iborat. Gul yuzasida esa qizg‘ish-olovrang dog‘lar mavjud bo‘lib, aynan shu o‘ziga xos ko‘rinish uning nomlanishida ham muhim rol o‘ynagan.

Bu rasmda g‘alati o‘simlikning turli qismlari va kesimi qora fonda ko‘rsatilgan.

Yangi tur dengiz sathidan taxminan 1 000 metr balandlikda aniqlangan. Odatda bunday o‘simlik turlari doimiy namlik saqlanadigan pasttekisliklarda o‘sishi ma’lum. Shu bois ularning balandroq hududda uchrashi olimlar uchun o‘ziga xos va kutilmagan holat bo‘lgan.

Mazkur topilma tadqiqotchilarning Tismiya turkumiga kiruvchi o‘simliklar haqidagi tasavvurlarini yanada kengaytirdi. Chunki Thismia daemona ushbu guruh uchun kutilmagan shimoliy hududda birinchi marta qayd etildi. Bu esa turkum va uning tarqalish hududlarini yanada chuqurroq o‘rganish zaruratini ko‘rsatmoqda.

Biroq olimlarni yangi kashf etilgan turning kelajagi ham jiddiy tashvishga solmoqda. Hozirga qadar ular Thismia daemonaning faqat bitta guruhini aniqlagan. Ushbu kichik hududda esa 50 tadan kam o‘simlik mavjud bo‘lib, uning maydoni futbol maydonidan ham kichikroq ekani ma’lum qilingan.

Shu sababli yangi o‘simlik turi yo‘qolib ketish xavfi ostidagi o‘simliklar ro‘yxatiga kiritilishi mumkin. Ayniqsa, o‘simlik aniqlangan joy milliy bog‘ hududida joylashgani va bu yerda sayyohlar oqimi yuqori ekani vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda.

Olimlar uchun hozirgi asosiy vazifalardan biri — ushbu noyob o‘simlikning tabiiy muhitini saqlash va uning yo‘qolib ketishining oldini olishdir. Thismia daemonaning atigi bir guruhi ma’lum ekani uning qanchalik nodir ekanini ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiAvstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiBugun, 19:10Turkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildiTurkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildiBugun, 18:54Ayol xodimlar mojarosi ortidan Eyfel qayta ochildiAyol xodimlar mojarosi ortidan Eyfel qayta ochildiBugun, 17:33Mashinani tosh bilan urgan erkak 151 ming tenge jarimaga tortildiMashinani tosh bilan urgan erkak 151 ming tenge jarimaga tortildiBugun, 16:10Dunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiDunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiBugun, 15:07Mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiMashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 14:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada