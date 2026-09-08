Sony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardi
Sony kompaniyasi oʻzining mobil qurilmalari uchun Android 17 operatsion tizimiga asoslangan yangi proshivkani tarqatishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilanishni birinchilardan boʻlib Xperia 1 VIII flagman smartfoni qabul qilib oldi va bu foydalanuvchilarga qurilmaning funksional imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda 73.1.A.2.61 raqamli va hajmi taxminan 1,2 GB boʻlgan mazkur dasturiy taʼminot Yevropa hududidagi foydalanuvchilar uchun ochiq. Biroq, kompaniya rejasiga koʻra, yangi versiya bosqichma-bosqich boshqa mintaqalardagi qurilmalarga ham yetib boradi. Foydalanuvchilar uning mavjudligini smartfon sozlamalaridagi dasturiy taʼminotni yangilash boʻlimi orqali qoʻlda tekshirib koʻrishlari mumkin.
Interfeys va ish stoli rejimining yangi imkoniyatlariYangilanishning eng asosiy va eʼtiborga molik yangiliklaridan biri bu — toʻqilgan desktop (ish stoli) rejimining paydo boʻlishidir. Ushbu funksiya smartfonni tashqi monitor yoki displeyga ulaganda kompyuter kabi qulay ishlash imkonini taqdim etadi va kundalik vazifalarni bajarishda samaradorlikni oshiradi.
Shuningdek, Sony tezkor sozlamalar panelini ham tubdan yangiladi. Endilikda plitkalarning oʻrnini oʻzgartirish va hajmini moslashtirish mumkin boʻlib, yirik elementlar oʻzida qoʻshimcha tavsiflarni namoyish eta oladi. Tizimda yangi olingan fon rasmlari va soat variantlari paydo boʻlib, ikonkalarning shakli hamda oʻlchamini moslash imkoniyatlari yanada kengaytirildi.
Ekran yozib olish va kamera funksiyalariQurilma ekranidan video yozib olish imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilandi. Yangi versiyada butun displeyni yoki faqat bitta alohida ilovani tanlagan holda yozib olish, shu bilan bir vaqtning oʻzida ham smartfon ichki ovozini, ham mikrofon ovozini yozib olish imkoni yaratildi.
Flagman hisoblangan Xperia 1 VIII modeli uchun yana bir eksklyuziv funksiya — suratga olish rejimidagi AI Camera Assistant qoʻshildi. Ushbu sunʼiy intellekt yordamchisi foydalanuvchiga shaxsiy rang sozlamalari va boshqa parametrlarni oʻz ichiga olgan uchtaigacha maxsus oʻz nomiga ega presetetlarni yaratishga imkon beradi.
Qaysi modellar yangilanishni oladiSony kompaniyasining maʼlum qilishicha, yangi operatsion tizim faqatgina eng soʻnggi flagman bilan cheklanib qolmaydi. Xperia 1 VIII modelidan tashqari, Android 17 proshivkasi bosqichma-bosqich quyidagi qurilmalarga ham kelib tushadi:
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII
…