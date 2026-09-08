Sony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardi

·44·Texno
Sony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardi

Sony kompaniyasi oʻzining mobil qurilmalari uchun Android 17 operatsion tizimiga asoslangan yangi proshivkani tarqatishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilanishni birinchilardan boʻlib Xperia 1 VIII flagman smartfoni qabul qilib oldi va bu foydalanuvchilarga qurilmaning funksional imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda 73.1.A.2.61 raqamli va hajmi taxminan 1,2 GB boʻlgan mazkur dasturiy taʼminot Yevropa hududidagi foydalanuvchilar uchun ochiq. Biroq, kompaniya rejasiga koʻra, yangi versiya bosqichma-bosqich boshqa mintaqalardagi qurilmalarga ham yetib boradi. Foydalanuvchilar uning mavjudligini smartfon sozlamalaridagi dasturiy taʼminotni yangilash boʻlimi orqali qoʻlda tekshirib koʻrishlari mumkin.

Interfeys va ish stoli rejimining yangi imkoniyatlari

Yangilanishning eng asosiy va eʼtiborga molik yangiliklaridan biri bu — toʻqilgan desktop (ish stoli) rejimining paydo boʻlishidir. Ushbu funksiya smartfonni tashqi monitor yoki displeyga ulaganda kompyuter kabi qulay ishlash imkonini taqdim etadi va kundalik vazifalarni bajarishda samaradorlikni oshiradi.

Shuningdek, Sony tezkor sozlamalar panelini ham tubdan yangiladi. Endilikda plitkalarning oʻrnini oʻzgartirish va hajmini moslashtirish mumkin boʻlib, yirik elementlar oʻzida qoʻshimcha tavsiflarni namoyish eta oladi. Tizimda yangi olingan fon rasmlari va soat variantlari paydo boʻlib, ikonkalarning shakli hamda oʻlchamini moslash imkoniyatlari yanada kengaytirildi.

Ekran yozib olish va kamera funksiyalari

Qurilma ekranidan video yozib olish imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilandi. Yangi versiyada butun displeyni yoki faqat bitta alohida ilovani tanlagan holda yozib olish, shu bilan bir vaqtning oʻzida ham smartfon ichki ovozini, ham mikrofon ovozini yozib olish imkoni yaratildi.

Flagman hisoblangan Xperia 1 VIII modeli uchun yana bir eksklyuziv funksiya — suratga olish rejimidagi AI Camera Assistant qoʻshildi. Ushbu sunʼiy intellekt yordamchisi foydalanuvchiga shaxsiy rang sozlamalari va boshqa parametrlarni oʻz ichiga olgan uchtaigacha maxsus oʻz nomiga ega presetetlarni yaratishga imkon beradi.

Qaysi modellar yangilanishni oladi

Sony kompaniyasining maʼlum qilishicha, yangi operatsion tizim faqatgina eng soʻnggi flagman bilan cheklanib qolmaydi. Xperia 1 VIII modelidan tashqari, Android 17 proshivkasi bosqichma-bosqich quyidagi qurilmalarga ham kelib tushadi:

  • Xperia 1 VII
  • Xperia 1 VI
  • Xperia 10 VIII
  • Xperia 10 VII
Mazkur keng qamrovli yangilanish Sony kompaniyasining oʻz foydalanuvchilariga uzoq muddatli va sifatli dasturiy qoʻllab-quvvatlash taqdim etish borasidagi navbatdagi qadami boʻlib, qurilmalarning ishlash unumdorligi va foydalanish qulayligini yanada oshiradi.

SonyAndroid 17XperiaSmartfonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiMistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiBugun, 19:21Tecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaTecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaBugun, 18:56Samsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiSamsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiBugun, 17:52HMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiHMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiBugun, 17:24Lexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiLexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiBugun, 16:54Huawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiHuawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi