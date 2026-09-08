Turkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildi

·101·Dunyo
Turkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildi

Avvalroq Turkiyaning Mug‘la viloyati Milas tumanida O‘zbekiston fuqarosi, 28 yoshli M.B. uch kecha-yu, uch kun davom etgan to‘ydan keyin uyda qolgan tilla va ziynat buyumlari bilan birga g‘oyib bo‘lgani haqida xabar tarqalgan edi. Ushbu holat jamoatchilik e’tiborini o‘ziga tortgani ortidan O‘zbekiston Respublikasining Istanbul shahridagi Bosh konsulxonasi rasmiy munosabat bildirdi.

Bosh konsulxona ma’lumotiga ko‘ra, M.B. hech qayerga qochib ketmagan. U hozirda Milas hududida bo‘lib, o‘z ixtiyori bilan mahalliy politsiya bo‘limiga borgan va yuz bergan voqea yuzasidan tegishli ko‘rsatma bergan.

Ma’lum qilinishicha, M.B. o‘ziga nisbatan bildirilayotgan da’volarni rad etgan. U to‘y jarayonida taqilgan tilla buyumlarni onasi bilan birgalikda qaynotasiga topshirganini bildirgan.

M.B.ning aytishicha, qaynotasi keyinchalik mazkur tilla buyumlarni kredit va boshqa qarzlarini to‘lash maqsadida sotganini o‘zaro yozishmalarda qayd etgan. Ya’ni, kelinning ta’kidlashicha, tilla buyumlar uning uyidan yashirincha olib ketilmagan, balki qaynotasiga topshirilgan.

Shuningdek, M.B. tegishli yozishmalar hamda tilla buyumlarni topshirish jarayoni aks etgan videomateriallarni Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlariga taqdim etganini ma’lum qilgan.

Ayni paytda voqea bo‘yicha tomonlarning bir-biriga bildirgan da’volari yuzasidan Turkiyaning vakolatli organlari tomonidan surishtiruv ishlari davom ettirilmoqda. Shu sababli hozircha ish bo‘yicha yakuniy xulosa chiqarilmagan.

O‘zbekiston Respublikasining Istanbul shahridagi Bosh konsulxonasi ham holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirib, jamoatchilikni tergov jarayoni yakunlanishini kutishga chaqirdi.

“Shu munosabat bilan, tergov yakuniga qadar holat yuzasidan bir tomonlama xulosa chiqarish hamda tasdiqlanmagan ma’lumotlarni tarqatishdan tiyilish so‘raladi. O‘zbekiston Respublikasining Istanbul shahridagi Bosh konsulxonasi vaziyatni kuzatib bormoqda hamda zarurat tug‘ilganda fuqaroga belgilangan tartibda konsullik-huquqiy ko‘mak ko‘rsatadi”, deyiladi xabarda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdiAngliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdiBugun, 19:38Avstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiAvstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiBugun, 19:10Tailand o‘rmonlarida yer ostida o‘suvchi «Iblis guli» aniqlandiTailand o‘rmonlarida yer ostida o‘suvchi «Iblis guli» aniqlandiBugun, 18:18Ayol xodimlar mojarosi ortidan Eyfel qayta ochildiAyol xodimlar mojarosi ortidan Eyfel qayta ochildiBugun, 17:33Mashinani tosh bilan urgan erkak 151 ming tenge jarimaga tortildiMashinani tosh bilan urgan erkak 151 ming tenge jarimaga tortildiBugun, 16:10Dunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiDunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiBugun, 15:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada