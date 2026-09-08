Angliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdi

·24·Dunyo
Angliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdi

Angliyaning Loustoft shahridagi Pleasurewood Hills ko‘ngilochar bog‘ida xavfli hodisa yuz berdi. Wipeout nomli rolikli attraksion relsda to‘xtab qolishi oqibatida undagi 27 nafar yo‘lovchi yer sathidan taxminan 15 metr balandlikda qolib ketdi.

Hodisa 31 avgust kuni soat 13:26 atrofida sodir bo‘lgan. Attraksion vagonlari taxminan 15 metr balandlikda to‘xtagan, biroq yo‘lovchilar teskari holatda qolmagan.

Qutqaruv ishlariga Saffolk yong‘in-qutqaruv xizmati jalb etilgan. Mutaxassislar maxsus balandlikda qutqaruv uskunalari, havo narvoni va qaychi ko‘taruvchi platformadan foydalanib, yo‘lovchilarni birma-bir yerga tushirgan.

Barcha 27 kishi soat 16:05 ga qadar xavfsiz tarzda qutqarilgan. Hodisa oqibatida hech kim jarohatlanmagan.

Wipeout Pleasurewood Hills bog‘idagi yirik attraksionlardan biri hisoblanadi.

Hodisaga nima sabab bo‘lgani hozircha aniq ma’lum qilinmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiAvstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiBugun, 19:10Turkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildiTurkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildiBugun, 18:54Tailand o‘rmonlarida yer ostida o‘suvchi «Iblis guli» aniqlandiTailand o‘rmonlarida yer ostida o‘suvchi «Iblis guli» aniqlandiBugun, 18:18Ayol xodimlar mojarosi ortidan Eyfel qayta ochildiAyol xodimlar mojarosi ortidan Eyfel qayta ochildiBugun, 17:33Mashinani tosh bilan urgan erkak 151 ming tenge jarimaga tortildiMashinani tosh bilan urgan erkak 151 ming tenge jarimaga tortildiBugun, 16:10Dunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiDunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiBugun, 15:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada