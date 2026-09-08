Vengriyada qabr qazish bo‘yicha g‘ayrioddiy chempionat o‘tkazildi

·58·Dunyo
Vengriyada qabr qazish bo‘yicha g‘ayrioddiy chempionat o‘tkazildi

Vengriyadagi qabristonlardan birida odatdagidan mutlaqo farq qiladigan xalqaro musobaqa bo‘lib o‘tdi. Qabr qazish bo‘yicha tashkil etilgan ushbu bellashuv ilk qarashda g‘ayrioddiy tuyulishi mumkin. Biroq 5 sentyabr kuni unda 38 nafar ishtirokchi qo‘liga ketmon va belkurak olib, o‘z mahoratini namoyish qildi. Bu haqda AP News xabar berdi.

Mazkur musobaqa Vengriya qabristonlarni saqlash va ularga xizmat ko‘rsatish assotsiatsiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan. Tadbirdan ko‘zlangan asosiy maqsad — go‘rkovlik kasbining o‘ziga xos jihatlari va bu sohadagi mahoratni namoyish etish, shuningdek, o‘lim bilan bog‘liq qarashlarga yangicha yondashuv shakllantirishdan iborat.

Musobaqa Vengriyaning shimolida joylashgan Nergeshujfalu shahri qabristonida o‘tkazildi. Bu yerdagi quruq va issiq tuproq 19 ta jamoa tarkibida ishtirok etgan go‘rkovlar uchun jiddiy sinov bo‘ldi. Quyoshli va issiq ob-havo sharoitiga qaramay, ikki kishidan iborat jamoalar belgilangan talablar asosida eng tez va chiroyli qabr qazish uchun bor kuchini ishga soldi.

Odamlar tuproqli maydonda kuraklar bilan qazish ishlarini olib bormoqda.

Bellashuv yakuniga ko‘ra, g‘oliblikni Robert Nad va uning jamoadoshi Laslo Kishdan iborat juftlik qo‘lga kiritdi. G‘olib jamoa vakili musobaqada asosiy mezon tezlik ekanini ta’kidladi.

“Bu yerda go‘zallik emas, tezlik asosiy o‘rinda”, dedi Robert Nad.

Biroq qabr qazishda nafaqat tezlik, balki aniqlik va sifat ham muhim ekani ta’kidlandi. Nadning so‘zlariga ko‘ra, dafn marosimi uchun qabr tayyorlanayotganda uning belgilangan o‘lchamlariga qat’iy amal qilish va natijada qabrning chiroyli ko‘rinishini ta’minlash talab etiladi.

“Dafn marosimi uchun qabr qaziyotganingizda uning aniq o‘lchamlariga juda e’tiborli bo‘lishingiz va chiroyli chiqishini ta’minlashingiz kerak”, deya qo‘shimcha qildi u.

Musobaqa shartlariga ko‘ra, ishtirokchilar qaziyotgan qabrning chuqurligi 1,6 metr, uzunligi 2 metr va kengligi 0,8 metr bo‘lishi kerak edi. Bu o‘lchamlardan chetga chiqmasdan, belgilangan ishni imkon qadar tez bajarish musobaqaning asosiy talablaridan biri bo‘ldi.

Natijada g‘olib jamoa qabrni 1 soat-u 21 daqiqada qazib, eng yaxshi natijani qayd etdi. Musobaqa g‘oliblari sovrin sifatida 200 ming vengriya forinti, ya’ni taxminan 640 dollar miqdoridagi pul mukofotini qo‘lga kiritib, uni o‘zaro bo‘lishib oldi.

Ochiq maydonda bir guruh erkaklar kuraklar bilan yer qazishmoqda.

Bellashuv davomida xavfsizlik masalasiga ham alohida e’tibor qaratildi. Qoidalarga muvofiq, har bir jamoadan bir vaqtning o‘zida faqat bir kishi qabr ichida ishlashi mumkin edi. Jamoaning ikkinchi a’zosi esa qazib olingan tuproqni chetga chiqarish, atrofni tozalash va ish joyini tartibga keltirish bilan shug‘ullanishi mumkin bo‘lgan.

Shu bilan birga, ikkinchi ishtirokchiga qabr ichiga tushishga ruxsat berilmagan. Bu talab musobaqa jarayonida ishtirokchilarning xavfsizligini ta’minlash maqsadida belgilangan.

Shunday qilib, Vengriyadagi mazkur g‘ayrioddiy chempionat go‘rkovlik kasbi ham o‘ziga xos mahorat, aniqlik, jismoniy tayyorgarlik va tezkorlikni talab qilishini namoyon etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildiHindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildiBugun, 22:25Masofadan boshqariladigan avtomobil politsiya mashinasiga urildi (video)Masofadan boshqariladigan avtomobil politsiya mashinasiga urildi (video)Bugun, 20:12Do‘kon xodimi qizchani mashina urib ketishidan qutqardi (video)Do‘kon xodimi qizchani mashina urib ketishidan qutqardi (video)Bugun, 20:02Angliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdiAngliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdiBugun, 19:38Avstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiAvstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiBugun, 19:10Turkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildiTurkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildiBugun, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada