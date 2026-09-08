Hindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildi
Hindistonda bir oila uchun kutilmagan voqea sodir bo‘ldi. Yaqinlari 35 yoshli Ravi Kumarni vafot etgan deb o‘ylab, uning jasadini krematsiya qilgan. Ammo oradan bir necha hafta o‘tib, Ravining tirikligi va qamoqxonada saqlanayotgani ma’lum bo‘ldi.
Ravi 5 avgust kuni Hindistondagi uyidan g‘oyib bo‘lgan. Xavotirga tushgan oilasi bu haqda politsiyaga xabar bergan. Keyinroq huquq-tartibot xodimlari ularga suvli botqoq hududdan topilgan, qattiq chirib ketgan jasadning suratlarini ko‘rsatgan.
Jasadning yuzi tanib bo‘lmas darajada buzilganiga qaramay, oila a’zolari uni kiyimlaridan tanib, Ravi deb hisoblagan. Uning akasi Amandiip: «Yuzi tanib bo‘lmas darajada buzilgan bo‘lsa-da, kiyimlaridan uni tanidik», dedi.
Shundan so‘ng oila 13 avgust kuni jasadni krematsiya qildi. 15 avgust kuni esa Penjob shtatidagi Kapurtxala shahrida uning xotirasiga bag‘ishlangan marosim o‘tkazildi.
Biroq 2 sentyabr kuni oila Kapurtxala markaziy qamoqxonasidan qo‘ng‘iroq oldi. Xodimlar Ravi tirik ekanini va u bedarak yo‘qolgan kunining o‘zida qamoqxonaga joylashtirilganini ma’lum qildi.
Amandiip bu xabardan oila a’zolari bir vaqtning o‘zida ham hayratga tushgani, ham yengil tortishganini aytdi.
Ravining o‘zi esa 5 avgust kuni politsiya tomonidan ko‘chada maqsadsiz yurgani uchun ushlanganini va o‘sha kuni kechqurun qamoqxonaga olib borilganini bildirgan. Katta lavozimdagi politsiya xodimi uni garov evaziga ozod qilinishi mumkin bo‘lgan huquqbuzarliklar bo‘yicha hibsga olinganini aytdi.
Uni garovga chiqarish uchun hech kim kelmagani sababli qamoqxona xodimlari oilasi bilan bog‘langan. Kadupur qishlog‘idan kelgan qarindoshlari ertasi kuni qamoqxonaga borib, mahbus haqiqatan ham Ravi Kumar ekanini tasdiqlagan.
Endi esa politsiya oldida yana bir sirli savol paydo bo‘ldi: oila krematsiya qilgan jasad aslida kimniki?
Politsiya vakili DSP Shital Singxning ma’lum qilishicha, hozir tergovchilar shaxsi aniqlanmagan jasad bilan ishlamoqda. Unga mos keladigan bedarak yo‘qolgan shaxs haqida xabar ham, aniq yo‘nalish ham mavjud emas.
Uning aytishicha, hozirgi bosqichda DNK tekshiruvini o‘tkazish imkoni yo‘q. Shu sababli mutaxassislar boshqa texnik dalillarni, jumladan, Kandjli botqoq hududidagi cell tower dump ma’lumotlarini tahlil qilmoqda.
Politsiya Ravining oila a’zolarini ham tergov doirasida so‘roq qilish uchun chaqirishini ma’lum qildi. Ayni paytda jasadning shaxsini aniqlash bo‘yicha surishtiruv ishlari davom etmoqda.
…