Hindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildi

·93·Dunyo
Hindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildi

Hindistonda bir oila uchun kutilmagan voqea sodir bo‘ldi. Yaqinlari 35 yoshli Ravi Kumarni vafot etgan deb o‘ylab, uning jasadini krematsiya qilgan. Ammo oradan bir necha hafta o‘tib, Ravining tirikligi va qamoqxonada saqlanayotgani ma’lum bo‘ldi.

Ravi 5 avgust kuni Hindistondagi uyidan g‘oyib bo‘lgan. Xavotirga tushgan oilasi bu haqda politsiyaga xabar bergan. Keyinroq huquq-tartibot xodimlari ularga suvli botqoq hududdan topilgan, qattiq chirib ketgan jasadning suratlarini ko‘rsatgan.

Jasadning yuzi tanib bo‘lmas darajada buzilganiga qaramay, oila a’zolari uni kiyimlaridan tanib, Ravi deb hisoblagan. Uning akasi Amandiip: «Yuzi tanib bo‘lmas darajada buzilgan bo‘lsa-da, kiyimlaridan uni tanidik», dedi.

Shundan so‘ng oila 13 avgust kuni jasadni krematsiya qildi. 15 avgust kuni esa Penjob shtatidagi Kapurtxala shahrida uning xotirasiga bag‘ishlangan marosim o‘tkazildi.

Biroq 2 sentyabr kuni oila Kapurtxala markaziy qamoqxonasidan qo‘ng‘iroq oldi. Xodimlar Ravi tirik ekanini va u bedarak yo‘qolgan kunining o‘zida qamoqxonaga joylashtirilganini ma’lum qildi.

Amandiip bu xabardan oila a’zolari bir vaqtning o‘zida ham hayratga tushgani, ham yengil tortishganini aytdi.

Ravining o‘zi esa 5 avgust kuni politsiya tomonidan ko‘chada maqsadsiz yurgani uchun ushlanganini va o‘sha kuni kechqurun qamoqxonaga olib borilganini bildirgan. Katta lavozimdagi politsiya xodimi uni garov evaziga ozod qilinishi mumkin bo‘lgan huquqbuzarliklar bo‘yicha hibsga olinganini aytdi.

Uni garovga chiqarish uchun hech kim kelmagani sababli qamoqxona xodimlari oilasi bilan bog‘langan. Kadupur qishlog‘idan kelgan qarindoshlari ertasi kuni qamoqxonaga borib, mahbus haqiqatan ham Ravi Kumar ekanini tasdiqlagan.

Endi esa politsiya oldida yana bir sirli savol paydo bo‘ldi: oila krematsiya qilgan jasad aslida kimniki?

Politsiya vakili DSP Shital Singxning ma’lum qilishicha, hozir tergovchilar shaxsi aniqlanmagan jasad bilan ishlamoqda. Unga mos keladigan bedarak yo‘qolgan shaxs haqida xabar ham, aniq yo‘nalish ham mavjud emas.

Uning aytishicha, hozirgi bosqichda DNK tekshiruvini o‘tkazish imkoni yo‘q. Shu sababli mutaxassislar boshqa texnik dalillarni, jumladan, Kandjli botqoq hududidagi cell tower dump ma’lumotlarini tahlil qilmoqda.

Politsiya Ravining oila a’zolarini ham tergov doirasida so‘roq qilish uchun chaqirishini ma’lum qildi. Ayni paytda jasadning shaxsini aniqlash bo‘yicha surishtiruv ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vengriyada qabr qazish bo‘yicha g‘ayrioddiy chempionat o‘tkazildiVengriyada qabr qazish bo‘yicha g‘ayrioddiy chempionat o‘tkazildiBugun, 22:09Masofadan boshqariladigan avtomobil politsiya mashinasiga urildi (video)Masofadan boshqariladigan avtomobil politsiya mashinasiga urildi (video)Bugun, 20:12Do‘kon xodimi qizchani mashina urib ketishidan qutqardi (video)Do‘kon xodimi qizchani mashina urib ketishidan qutqardi (video)Bugun, 20:02Angliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdiAngliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdiBugun, 19:38Avstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiAvstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiBugun, 19:10Turkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildiTurkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildiBugun, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada