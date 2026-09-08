Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)

·57·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)

Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2026 yildagi xorijiy tashriflari yana bir e’tiborli tendensiyani namoyon etmoqda. Yil boshidan buyon O‘zbekiston davlat rahbari besh davlatning eng yuqori yoki nufuzli davlat mukofotlari bilan taqdirlandi.

Fevral oyida Pokistonning “Nishoni Pokiston” ordeni, iyul oyida Gruziyaning “Oltin mo‘yna” va Qirg‘izistonning I darajali “Manas” ordenlari topshirildi. Avgustda Ozarbayjonning “Haydar Aliyev” ordeni bilan taqdirlangan Mirziyoyevga 8 sentyabr kuni Serbiyaning oliy davlat mukofoti — Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni berildi.

1. Besh davlat — beshta yuksak mukofot

2026 yil boshidan buyongi mukofotlar geografiyasi Osiyodan Yevropa va Kavkazgacha bo‘lgan hududlarni qamrab olgan.

Davlat

Mukofot

Sana

Pokiston

“Nishoni Pokiston”

6 fevral

Gruziya

“Oltin mo‘yna” ordeni

2 iyul

Qirg‘iziston

I darajali “Manas” ordeni

30 iyul

Ozarbayjon

“Haydar Aliyev” ordeni

23 avgust

Serbiya

Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni

8 sentyabr

Pokiston tomoni “Nishoni Pokiston”ni mamlakatning oliy mukofoti sifatida taqdim etgan. Gruziyaning “Oltin mo‘yna” ordeni ham davlatning yuksak mukofotlaridan biri hisoblanadi. Qirg‘izistonning “Manas” I darajali ordeni esa davlatlararo hamkorlik, tinchlik va do‘stlikni mustahkamlashdagi xizmatlar uchun beriladi.

2. Mukofotlar ortida qanday ma’no bor?

Bunday davlat mukofotlari odatda shaxsiy e’tirof bilan bir qatorda ikki mamlakat o‘rtasidagi munosabatlarga berilgan siyosiy baho sifatida ham namoyon bo‘ladi.

Rasmiy ma’lumotlarda har bir mukofotning berilgan sababi mamlakatlar o‘rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish, strategik sheriklikni mustahkamlash, do‘stlik va o‘zaro hamkorlikni chuqurlashtirish bilan bog‘langan.

Shu jihatdan beshta mukofotni O‘zbekistonning turli davlatlar bilan munosabatlaridagi yuqori siyosiy ishonchning ramziy ko‘rsatkichi sifatida ko‘rish mumkin.

3. “Haydar Aliyev” ordeni alohida ahamiyat kasb etdi

23 avgust kuni Toshkentda Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyevga O‘zbekistonning “Oliy Darajali Do‘stlik” ordeni topshirildi.

O‘z navbatida, Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjonning oliy davlat mukofoti — “Haydar Aliyev” ordeni bilan taqdirlandi.

Mirziyoyev ushbu mukofotni ikki davlat o‘rtasidagi do‘stlik, strategik sheriklik va ittifoqchilikni mustahkamlash bo‘yicha birgalikdagi sa’y-harakatlarning yuksak bahosi sifatida qabul qilishini ta’kidladi.

4. Serbiyadagi mukofot — beshinchi e’tirof

8 sentyabr kuni Belgradda Prezident Shavkat Mirziyoyevni Serbiyaning oliy davlat mukofoti — Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni bilan taqdirlash marosimi bo‘lib o‘tdi.

Mukofotni Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich topshirdi.

Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, orden O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlarni mustahkamlashga qo‘shilgan ulkan hissa uchun berilgan. Mirziyoyev esa mukofotni Serbiya xalqining O‘zbekistonga yuksak hurmati, mustahkamlanayotgan do‘stlik va ikki tomonlama aloqalarni yanada rivojlantirishga intilish ramzi sifatida baholagan.

5. Bu tendensiya nimani ko‘rsatadi?

Yetti oy davomida beshta davlatning yuksak mukofotiga sazovor bo‘lishini faqat protokol tadbiri sifatida baholash to‘g‘ri bo‘lmaydi.

Mukofotlar berilgan davlatlarning o‘zi ham bu e’tiroflarni O‘zbekiston bilan munosabatlarni rivojlantirishdagi xizmatlar bilan bog‘lagan.

Shuning uchun mazkur holatni bir nechta omil bilan izohlash mumkin:

  • O‘zbekistonning faol tashqi siyosati;

  • davlatlararo strategik sherikliklarni kengaytirish;

  • yuqori darajadagi siyosiy muloqotlarning jadallashishi;

  • iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarning rivojlanishi;

  • mintaqaviy hamkorlikda O‘zbekistonning roli kuchayishi.

Xulosa: mukofotlar ortida diplomatik ishonch turibdi

Shavkat Mirziyoyevga 2026 yilda topshirilgan beshta yuksak davlat mukofoti turli mamlakatlarning O‘zbekiston bilan munosabatlarga bergan siyosiy va diplomatik bahosini ham aks ettiradi.

Eng muhimi, bu mukofotlar geografiyasi kengayib bormoqda: Pokiston, Gruziya, Qirg‘iziston, Ozarbayjon va Serbiya.

Shu nuqtayi nazardan, yetti oydagi beshta yuksak mukofotni O‘zbekistonning tashqi siyosatda turli mintaqalar bilan aloqalarni chuqurlashtirishga qaratilgan faol diplomatik kursining ramziy natijalaridan biri sifatida baholash mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarShavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarBugun, 21:44Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?Bugun, 21:27Shavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandiShavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandiBugun, 21:11Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiShavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiBugun, 18:34Serbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiSerbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiBugun, 18:26Shavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarShavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarBugun, 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi