Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)
Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2026 yildagi xorijiy tashriflari yana bir e’tiborli tendensiyani namoyon etmoqda. Yil boshidan buyon O‘zbekiston davlat rahbari besh davlatning eng yuqori yoki nufuzli davlat mukofotlari bilan taqdirlandi.
Fevral oyida Pokistonning “Nishoni Pokiston” ordeni, iyul oyida Gruziyaning “Oltin mo‘yna” va Qirg‘izistonning I darajali “Manas” ordenlari topshirildi. Avgustda Ozarbayjonning “Haydar Aliyev” ordeni bilan taqdirlangan Mirziyoyevga 8 sentyabr kuni Serbiyaning oliy davlat mukofoti — Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni berildi.
1. Besh davlat — beshta yuksak mukofot
2026 yil boshidan buyongi mukofotlar geografiyasi Osiyodan Yevropa va Kavkazgacha bo‘lgan hududlarni qamrab olgan.
Davlat
Mukofot
Sana
Pokiston
“Nishoni Pokiston”
6 fevral
Gruziya
“Oltin mo‘yna” ordeni
2 iyul
Qirg‘iziston
I darajali “Manas” ordeni
30 iyul
Ozarbayjon
“Haydar Aliyev” ordeni
23 avgust
Serbiya
Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni
8 sentyabr
Pokiston tomoni “Nishoni Pokiston”ni mamlakatning oliy mukofoti sifatida taqdim etgan. Gruziyaning “Oltin mo‘yna” ordeni ham davlatning yuksak mukofotlaridan biri hisoblanadi. Qirg‘izistonning “Manas” I darajali ordeni esa davlatlararo hamkorlik, tinchlik va do‘stlikni mustahkamlashdagi xizmatlar uchun beriladi.
2. Mukofotlar ortida qanday ma’no bor?
Bunday davlat mukofotlari odatda shaxsiy e’tirof bilan bir qatorda ikki mamlakat o‘rtasidagi munosabatlarga berilgan siyosiy baho sifatida ham namoyon bo‘ladi.
Rasmiy ma’lumotlarda har bir mukofotning berilgan sababi mamlakatlar o‘rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish, strategik sheriklikni mustahkamlash, do‘stlik va o‘zaro hamkorlikni chuqurlashtirish bilan bog‘langan.
Shu jihatdan beshta mukofotni O‘zbekistonning turli davlatlar bilan munosabatlaridagi yuqori siyosiy ishonchning ramziy ko‘rsatkichi sifatida ko‘rish mumkin.
3. “Haydar Aliyev” ordeni alohida ahamiyat kasb etdi
23 avgust kuni Toshkentda Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyevga O‘zbekistonning “Oliy Darajali Do‘stlik” ordeni topshirildi.
O‘z navbatida, Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjonning oliy davlat mukofoti — “Haydar Aliyev” ordeni bilan taqdirlandi.
Mirziyoyev ushbu mukofotni ikki davlat o‘rtasidagi do‘stlik, strategik sheriklik va ittifoqchilikni mustahkamlash bo‘yicha birgalikdagi sa’y-harakatlarning yuksak bahosi sifatida qabul qilishini ta’kidladi.
4. Serbiyadagi mukofot — beshinchi e’tirof
8 sentyabr kuni Belgradda Prezident Shavkat Mirziyoyevni Serbiyaning oliy davlat mukofoti — Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni bilan taqdirlash marosimi bo‘lib o‘tdi.
Mukofotni Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich topshirdi.
Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, orden O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlarni mustahkamlashga qo‘shilgan ulkan hissa uchun berilgan. Mirziyoyev esa mukofotni Serbiya xalqining O‘zbekistonga yuksak hurmati, mustahkamlanayotgan do‘stlik va ikki tomonlama aloqalarni yanada rivojlantirishga intilish ramzi sifatida baholagan.
5. Bu tendensiya nimani ko‘rsatadi?
Yetti oy davomida beshta davlatning yuksak mukofotiga sazovor bo‘lishini faqat protokol tadbiri sifatida baholash to‘g‘ri bo‘lmaydi.
Mukofotlar berilgan davlatlarning o‘zi ham bu e’tiroflarni O‘zbekiston bilan munosabatlarni rivojlantirishdagi xizmatlar bilan bog‘lagan.
Shuning uchun mazkur holatni bir nechta omil bilan izohlash mumkin:
O‘zbekistonning faol tashqi siyosati;
davlatlararo strategik sherikliklarni kengaytirish;
yuqori darajadagi siyosiy muloqotlarning jadallashishi;
iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarning rivojlanishi;
mintaqaviy hamkorlikda O‘zbekistonning roli kuchayishi.
Xulosa: mukofotlar ortida diplomatik ishonch turibdi
Shavkat Mirziyoyevga 2026 yilda topshirilgan beshta yuksak davlat mukofoti turli mamlakatlarning O‘zbekiston bilan munosabatlarga bergan siyosiy va diplomatik bahosini ham aks ettiradi.
Eng muhimi, bu mukofotlar geografiyasi kengayib bormoqda: Pokiston, Gruziya, Qirg‘iziston, Ozarbayjon va Serbiya.
Shu nuqtayi nazardan, yetti oydagi beshta yuksak mukofotni O‘zbekistonning tashqi siyosatda turli mintaqalar bilan aloqalarni chuqurlashtirishga qaratilgan faol diplomatik kursining ramziy natijalaridan biri sifatida baholash mumkin.
…