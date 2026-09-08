Apple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqda
Texnologiya olamining eng nufuzli kompaniyalaridan biri Apple navbatdagi yillik taqdimot marosimini oʻtkazishga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yirik tadbir joriy yilning 9-sentabr kuni soat 10:00 PDT da boshlanadi va unda koʻpchilik uzoq vaqtdan buyon kutgan yangilik — buklama smartofon namoyish etilishi kutilmoqda. Mazkur qurilmaning bozorga chiqishi Apple uchun yangi davr boshlanishini anglatadi, chunki kompaniya bu turdagi texnologiyalarni asosiy raqobatchisi Samsung tomonidan taqdim etilganidan qariyb yetti yil oʻtib joriy qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya ushbu kutilmagan va muhim taqdimotni translyatsiya qilish uchun barcha sharoitlarni yaratgan. Tomoshabinlar marosimni bevosita Apple rasmiy tadbirlar sayti orqali yoki YouTube'dagi maxsus sahifa yordamida kuzatib borishlari mumkin. Hozirning oʻzida YouTube'da eslatma bildirishnomalarini yoqib qoʻyish imkoniyati mavjud boʻlib, bu foydalanuvchilarga muhim daqiqalarni oʻtkazib yubormaslik imkonini beradi.
Yangi avlod qurilmalari va narx siyosatiTadbirning asosiy eʼtibori kutilganidek iPhone Ultra deb nomlanishi taxmin qilinayotgan buklama smartofonga qaratiladi. Biroq, taqdimot faqatgina shu qurilma bilan cheklanib qolmaydi. Anʼanaviy gadjetlarni afzal koʻradigan yoki buklama telefonlar uchun taxmin qilinayotgan 2000 AQSh dollari miqdoridagi narxni toʻlashni istamaydigan foydalanuvchilar uchun Apple iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellarini ham taqdim etishi kutilmoqda. Eʼtiborlisi, oddiy iPhone 18 modeli bu galgi taqdimotda koʻrsatilmaydi va uning chiqarilishi kelgusi yilga rejalashtirilgan.
Shuningdek, yangi smartofonlar qatoridan tashqari, korporatsiya boshqa turdagi qurilmalarini ham yangilashi kutilmoqda. Xususan, yangilangan HomePod kolonkalari, oʻrnatilgan kameraga ega yangi avlod AirPods quloqchinlari hamda soʻnggi rusumdagi Apple Watches aqlli soatlari shular jumlasidandir. Bu kabi keng qamrovli yangilanishlar texnologiya bozorida jiddiy qiziqish uygʻotmoqda.
Rahbariyatdagi oʻzgarishlar va tarixiy ahamiyatBoʻlajak taqdimot marosimi Apple kompaniyasi uchun nafaqat texnologik yangiliklar, balki tarixiy oʻzgarishlar nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kompaniyani koʻp yillar davomida boshqarib kelgan Tim Kuk oʻz lavozimini tark etganidan soʻng, bu safargi yirik mahsulot taqdimoti yangi bosh direktori Jon Ternus rahbarligida oʻtadigan ilk shunday yirik tadbir boʻladi.
Mutaxassislarning fikricha, Jon Ternus uchun bu tadbir kompaniya boshqaruvidagi yangi bosqich qanchalik muvaffaqiyatli boshlanishini koʻrsatib beruvchi sinov vazifasini oʻtaydi. Buklama smartofon bozoriga kechikib boʻlsa-da kirib kelayotgan Apple ushbu qadam orqali oʻzining innovatsion salohiyatini yana bir bor namoyish etishni va raqobat muhitida oʻz mavqeini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan.
…