Apple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqda

·28·Texno
Apple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqda

Texnologiya olamining eng nufuzli kompaniyalaridan biri Apple navbatdagi yillik taqdimot marosimini oʻtkazishga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yirik tadbir joriy yilning 9-sentabr kuni soat 10:00 PDT da boshlanadi va unda koʻpchilik uzoq vaqtdan buyon kutgan yangilik — buklama smartofon namoyish etilishi kutilmoqda. Mazkur qurilmaning bozorga chiqishi Apple uchun yangi davr boshlanishini anglatadi, chunki kompaniya bu turdagi texnologiyalarni asosiy raqobatchisi Samsung tomonidan taqdim etilganidan qariyb yetti yil oʻtib joriy qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya ushbu kutilmagan va muhim taqdimotni translyatsiya qilish uchun barcha sharoitlarni yaratgan. Tomoshabinlar marosimni bevosita Apple rasmiy tadbirlar sayti orqali yoki YouTube'dagi maxsus sahifa yordamida kuzatib borishlari mumkin. Hozirning oʻzida YouTube'da eslatma bildirishnomalarini yoqib qoʻyish imkoniyati mavjud boʻlib, bu foydalanuvchilarga muhim daqiqalarni oʻtkazib yubormaslik imkonini beradi.

Yangi avlod qurilmalari va narx siyosati

Tadbirning asosiy eʼtibori kutilganidek iPhone Ultra deb nomlanishi taxmin qilinayotgan buklama smartofonga qaratiladi. Biroq, taqdimot faqatgina shu qurilma bilan cheklanib qolmaydi. Anʼanaviy gadjetlarni afzal koʻradigan yoki buklama telefonlar uchun taxmin qilinayotgan 2000 AQSh dollari miqdoridagi narxni toʻlashni istamaydigan foydalanuvchilar uchun Apple iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellarini ham taqdim etishi kutilmoqda. Eʼtiborlisi, oddiy iPhone 18 modeli bu galgi taqdimotda koʻrsatilmaydi va uning chiqarilishi kelgusi yilga rejalashtirilgan.

Shuningdek, yangi smartofonlar qatoridan tashqari, korporatsiya boshqa turdagi qurilmalarini ham yangilashi kutilmoqda. Xususan, yangilangan HomePod kolonkalari, oʻrnatilgan kameraga ega yangi avlod AirPods quloqchinlari hamda soʻnggi rusumdagi Apple Watches aqlli soatlari shular jumlasidandir. Bu kabi keng qamrovli yangilanishlar texnologiya bozorida jiddiy qiziqish uygʻotmoqda.

Rahbariyatdagi oʻzgarishlar va tarixiy ahamiyat

Boʻlajak taqdimot marosimi Apple kompaniyasi uchun nafaqat texnologik yangiliklar, balki tarixiy oʻzgarishlar nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kompaniyani koʻp yillar davomida boshqarib kelgan Tim Kuk oʻz lavozimini tark etganidan soʻng, bu safargi yirik mahsulot taqdimoti yangi bosh direktori Jon Ternus rahbarligida oʻtadigan ilk shunday yirik tadbir boʻladi.

Mutaxassislarning fikricha, Jon Ternus uchun bu tadbir kompaniya boshqaruvidagi yangi bosqich qanchalik muvaffaqiyatli boshlanishini koʻrsatib beruvchi sinov vazifasini oʻtaydi. Buklama smartofon bozoriga kechikib boʻlsa-da kirib kelayotgan Apple ushbu qadam orqali oʻzining innovatsion salohiyatini yana bir bor namoyish etishni va raqobat muhitida oʻz mavqeini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan.

AppleiPhoneTexnologiyaYangiliklarSmartofon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaHuawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaBugun, 22:29Mistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiMistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiBugun, 19:21Tecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaTecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaBugun, 18:56Sony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiSony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiBugun, 18:23Samsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiSamsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiBugun, 17:52HMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiHMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi