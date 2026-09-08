Huawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiya

·41·Texno
Huawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiya

Huawei kompaniyasi simsiz aloqa bozorida oʻzining yangi qurilmasi — Mobile WiFi 5 (E5586-822-E) nomli ixcham mobil routerini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet oʻrnatilgan eSIM texnologiyasi bilan jihozlangan boʻlib, foydalanuvchilarga internetga ulanishda jismoniy SIM-kartadan voz kechish imkonini beradi va kundalik hayotda yuqori qulaylik yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod routerining asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning oʻta yengil va ixcham korpusidir. Qurilmaning qalinligi atigi 13,7 millimetrni, vazni esa 96 grammni tashkil qiladi. Bunday oʻlchamlar ixcham routerlarni doimo yonida olib yurishni afzal koʻradiganlar uchun uni istalgan choʻntak yoki sumkada ortiqcha qiyinchiliksiz olib yurish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va tezlik koʻrsatkichlari

Qurilma faqat 2,4 GGs chastota diapazonida ishlaydi, biroq muhandislar tarmoq unumdorligini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishgan. Ulanishning nazariy tezligi sekundiga 300 Megabitni tashkil etadi. Manbaga koʻra, oldingi avlod modellari bilan solishtirganda yuklab olish tezligi naq 30 foizga oshgan boʻlib, bu mobil internet foydalanuvchilari uchun muhim koʻrsatkich hisoblanadi.

Huawei Mobile WiFi 5 oʻzining ixchamligiga qaramay, bir vaqtning oʻzida bir nechta qurilmani tarmoqqa ulash imkoniyatiga ega. Aniqroq aytganda, routerga bir yoʻla 16 tagacha turli gadjetlarni — smartfonlar, planshetlar, noutbuklar va boshqa jihozlarni ulash mumkin. Bu esa uni kichik guruhlar yoki safardagi ishlar uchun qulay yechimga aylantiradi.

Avtonomlik va foydalanish qulayligi

Qurilmaning ishonchli ishlashi 2400 mA·soat sigʻimli akkumulyator zimmasiga yuklatilgan. Huawei kompaniyasi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, batareya quvvati routerning faol rejimida 8 soatdan 9 soatgacha uzluksiz ishlashiga bemalol yetadi. Zamonaviy USB-C porti orqali esa uni tezkor quvvatlantirish taʼminlanadi.

Qurilmani ishga tushirish jarayoni ham maksimal darajada soddalashtirilgan. Yoqilgandan soʻng qurilma avtomatik ravishda tarmoqqa ulanadi, biroq xohishga koʻra foydalanuvchi mobil operatorni qoʻlda ham tanlashi mumkin. Dastlabki bosqichda Xitoy bozorida ushbu ixcham routerning tavsiya etilgan narxi 299 yuanni tashkil etgan boʻlsa, boshlangʻich savdolarda uni 269 yuanga xarid qilish mumkinligi maʼlum qilindi.

HuaweiMobile WiFi 5RoutereSIMTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaApple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaBugun, 22:59Mistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiMistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiBugun, 19:21Tecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaTecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaBugun, 18:56Sony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiSony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiBugun, 18:23Samsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiSamsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiBugun, 17:52HMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiHMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi