Huawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiya
Huawei kompaniyasi simsiz aloqa bozorida oʻzining yangi qurilmasi — Mobile WiFi 5 (E5586-822-E) nomli ixcham mobil routerini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet oʻrnatilgan eSIM texnologiyasi bilan jihozlangan boʻlib, foydalanuvchilarga internetga ulanishda jismoniy SIM-kartadan voz kechish imkonini beradi va kundalik hayotda yuqori qulaylik yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod routerining asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning oʻta yengil va ixcham korpusidir. Qurilmaning qalinligi atigi 13,7 millimetrni, vazni esa 96 grammni tashkil qiladi. Bunday oʻlchamlar ixcham routerlarni doimo yonida olib yurishni afzal koʻradiganlar uchun uni istalgan choʻntak yoki sumkada ortiqcha qiyinchiliksiz olib yurish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va tezlik koʻrsatkichlariQurilma faqat 2,4 GGs chastota diapazonida ishlaydi, biroq muhandislar tarmoq unumdorligini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishgan. Ulanishning nazariy tezligi sekundiga 300 Megabitni tashkil etadi. Manbaga koʻra, oldingi avlod modellari bilan solishtirganda yuklab olish tezligi naq 30 foizga oshgan boʻlib, bu mobil internet foydalanuvchilari uchun muhim koʻrsatkich hisoblanadi.
Huawei Mobile WiFi 5 oʻzining ixchamligiga qaramay, bir vaqtning oʻzida bir nechta qurilmani tarmoqqa ulash imkoniyatiga ega. Aniqroq aytganda, routerga bir yoʻla 16 tagacha turli gadjetlarni — smartfonlar, planshetlar, noutbuklar va boshqa jihozlarni ulash mumkin. Bu esa uni kichik guruhlar yoki safardagi ishlar uchun qulay yechimga aylantiradi.
Avtonomlik va foydalanish qulayligiQurilmaning ishonchli ishlashi 2400 mA·soat sigʻimli akkumulyator zimmasiga yuklatilgan. Huawei kompaniyasi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, batareya quvvati routerning faol rejimida 8 soatdan 9 soatgacha uzluksiz ishlashiga bemalol yetadi. Zamonaviy USB-C porti orqali esa uni tezkor quvvatlantirish taʼminlanadi.
Qurilmani ishga tushirish jarayoni ham maksimal darajada soddalashtirilgan. Yoqilgandan soʻng qurilma avtomatik ravishda tarmoqqa ulanadi, biroq xohishga koʻra foydalanuvchi mobil operatorni qoʻlda ham tanlashi mumkin. Dastlabki bosqichda Xitoy bozorida ushbu ixcham routerning tavsiya etilgan narxi 299 yuanni tashkil etgan boʻlsa, boshlangʻich savdolarda uni 269 yuanga xarid qilish mumkinligi maʼlum qilindi.
…