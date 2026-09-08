O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!
To‘rt yillikning eng muhim musobaqalaridan biri bo‘lgan yozgi Osiyo o‘yinlari startiga sanoqli kunlar qolganda, O‘zbekiston boks bo‘yicha milliy terma jamoasi keskin yurish qildi. Bokschilarimiz raqiblarga hech qanday imkoniyat qoldirmaslik va iqlimga to‘liq moslashish maqsadida so‘nggi hal qiluvchi yig‘inni to‘g‘ridan to‘g‘ri Yaponiyaning o‘zida o‘tkazishga qaror qildi. Biroq e’lon qilingan ro‘yxatda muxlislar kutgan ayrim yulduzlarning yo‘qligi va tarkibga kiritilgan yangi nomlar jiddiy bahslarga sabab bo‘lmoqda. Xo‘sh, To‘lqin Qilichev shtabi qanday yashirin taktika tayyorlamoqda?
Nisiodagi ikki bosqichli maxsus reja
O‘zbekiston boks federatsiyasining ma’lum qilishicha, charm qo‘lqop ustalarimiz Yaponiyaning Nisio shahridagi zamonaviy sport bazasida xalqaro qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga kirishdi:
1-bosqich: 2–9 sentyabr kunlari umumiy jismoniy va taktik uyg‘unlik;
2-bosqich: 9–16 sentyabr kunlari sparringlar va vazn nazoratining so‘nggi chig‘irig‘i;
Asosiy maqsad: Yaponiyaning nam va o‘ziga xos havo muhitiga sportchilarni to‘liq moslashtirish (akklimatizatsiya).
Murabbiylar shtabi va tibbiy kuch
«Endi sportchilarimiz musobaqa o‘tkaziladigan muhitga moslashgan holda, murabbiylar shtabi rahbarligida tayyorgarlikning hal qiluvchi bosqichini davom ettiradi».
Jamoani hal qiluvchi janglarga bosh murabbiy To‘lqin Qilichev boshchiligidagi ulkan murabbiylar korpusi tayyorlamoqda: Xuan Enrike Steyners, Rahmatjon Ro‘ziohunov, Akmal Hasanov, Davron Gafurov, Nodir G‘ulomov, Alimardon Dostonov, Sherzodbek Ahmadjonov, Botir Mahmudov, Dmitriy Sinitskiy hamda Javlon Eshmatov. Bokschilarning jismoniy tiklanishi va salomatligi esa shifokor Komiljon Rasulov va xorijlik fizioterapevt Xesus Alberto nazoratida bo‘ladi.
Yaponiyaga yo‘l olgan 18 nafar jangchi
Toifa
Charm qo‘lqop ustalari
Yetakchi va nomdor yulduzlar
Abdumalik Halokov, To‘rabek Habibullayev, Jahongir Zokirov
Tajribali va asosiy da’vogarlar
Dilshod Abdumurodov, Fazliddin Erkinboyev, Akmaljon Isroilov
Yoshlar va yangi to‘lqin vakillari
Samandar Olimov, Asilbek Jalilov, Faryozbek Do‘stmatov, Sanjarbek Vaxobov, Abdurahmon Mahmudjonov, Ilhomjon Ergashev, Shavkatjon Boltayev, Abdulloh Madaminov, Nurislom Ismoilov, Norbek Abdullayev, Halimjon Mamasoliyev, Arman Maxanov
Ushbu yig‘in yakuniga ko‘ra, murabbiylar shtabi Osiyo o‘yinlarining ringiga ko‘tariladigan yakuniy tarkibni saralab oladi.
Sizningcha, yangilangan tarkib bilan bokschilarimiz Osiyo o‘yinlarida umumjamoa hisobida yana 1-o‘rinni egallay oladimi? Qaysi bokschimizdan oltin medal kutyapsiz?
O‘z fikringizni pastda izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi muxlislari bo‘lgan barcha tanishlaringizga ushbu eksklyuziv tarkibni Telegram orqali yuboring!
…