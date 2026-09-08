O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!

·105·Sport
O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!

To‘rt yillikning eng muhim musobaqalaridan biri bo‘lgan yozgi Osiyo o‘yinlari startiga sanoqli kunlar qolganda, O‘zbekiston boks bo‘yicha milliy terma jamoasi keskin yurish qildi. Bokschilarimiz raqiblarga hech qanday imkoniyat qoldirmaslik va iqlimga to‘liq moslashish maqsadida so‘nggi hal qiluvchi yig‘inni to‘g‘ridan to‘g‘ri Yaponiyaning o‘zida o‘tkazishga qaror qildi. Biroq e’lon qilingan ro‘yxatda muxlislar kutgan ayrim yulduzlarning yo‘qligi va tarkibga kiritilgan yangi nomlar jiddiy bahslarga sabab bo‘lmoqda. Xo‘sh, To‘lqin Qilichev shtabi qanday yashirin taktika tayyorlamoqda?

Nisiodagi ikki bosqichli maxsus reja

O‘zbekiston boks federatsiyasining ma’lum qilishicha, charm qo‘lqop ustalarimiz Yaponiyaning Nisio shahridagi zamonaviy sport bazasida xalqaro qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga kirishdi:

  • 1-bosqich: 2–9 sentyabr kunlari umumiy jismoniy va taktik uyg‘unlik;

  • 2-bosqich: 9–16 sentyabr kunlari sparringlar va vazn nazoratining so‘nggi chig‘irig‘i;

  • Asosiy maqsad: Yaponiyaning nam va o‘ziga xos havo muhitiga sportchilarni to‘liq moslashtirish (akklimatizatsiya).

Murabbiylar shtabi va tibbiy kuch

«Endi sportchilarimiz musobaqa o‘tkaziladigan muhitga moslashgan holda, murabbiylar shtabi rahbarligida tayyorgarlikning hal qiluvchi bosqichini davom ettiradi».

Jamoani hal qiluvchi janglarga bosh murabbiy To‘lqin Qilichev boshchiligidagi ulkan murabbiylar korpusi tayyorlamoqda: Xuan Enrike Steyners, Rahmatjon Ro‘ziohunov, Akmal Hasanov, Davron Gafurov, Nodir G‘ulomov, Alimardon Dostonov, Sherzodbek Ahmadjonov, Botir Mahmudov, Dmitriy Sinitskiy hamda Javlon Eshmatov. Bokschilarning jismoniy tiklanishi va salomatligi esa shifokor Komiljon Rasulov va xorijlik fizioterapevt Xesus Alberto nazoratida bo‘ladi.

Yaponiyaga yo‘l olgan 18 nafar jangchi

Toifa

Charm qo‘lqop ustalari

Yetakchi va nomdor yulduzlar

Abdumalik Halokov, To‘rabek Habibullayev, Jahongir Zokirov

Tajribali va asosiy da’vogarlar

Dilshod Abdumurodov, Fazliddin Erkinboyev, Akmaljon Isroilov

Yoshlar va yangi to‘lqin vakillari

Samandar Olimov, Asilbek Jalilov, Faryozbek Do‘stmatov, Sanjarbek Vaxobov, Abdurahmon Mahmudjonov, Ilhomjon Ergashev, Shavkatjon Boltayev, Abdulloh Madaminov, Nurislom Ismoilov, Norbek Abdullayev, Halimjon Mamasoliyev, Arman Maxanov

Ushbu yig‘in yakuniga ko‘ra, murabbiylar shtabi Osiyo o‘yinlarining ringiga ko‘tariladigan yakuniy tarkibni saralab oladi.

Sizningcha, yangilangan tarkib bilan bokschilarimiz Osiyo o‘yinlarida umumjamoa hisobida yana 1-o‘rinni egallay oladimi? Qaysi bokschimizdan oltin medal kutyapsiz?

O‘z fikringizni pastda izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi muxlislari bo‘lgan barcha tanishlaringizga ushbu eksklyuziv tarkibni Telegram orqali yuboring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladiRasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladiBugun, 23:20«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindi«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 23:12«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindi«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 23:11Lamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiLamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiBugun, 19:19Futbol tarixida misli ko‘rilmagan rekord: Yozgi transferlarda qancha mablag‘ sarflandi!Futbol tarixida misli ko‘rilmagan rekord: Yozgi transferlarda qancha mablag‘ sarflandi!Bugun, 18:00Mourino «Inter»ga qarshi o‘yin uchun tarkibni e’lon qildi: kutilmagan o‘zgarishlarMourino «Inter»ga qarshi o‘yin uchun tarkibni e’lon qildi: kutilmagan o‘zgarishlarBugun, 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi