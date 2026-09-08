O‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdi

·1·Iqtisodiyot
O‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdi

O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida strategik sheriklik o‘rnatilishi iqtisodiy hamkorlikka ham yangi sur’at bermoqda. Toshkent va Belgrad o‘zaro savdo hajmini bir necha barobar oshirish, sanoat kooperatsiyasini kengaytirish va yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha aniq rejalarni belgiladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev va Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich ishtirokida o‘tkazilgan qo‘shma biznes forumida ikki mamlakatning 200 nafardan ziyod rasmiy va ishbilarmon doira vakillari ishtirok etdi.

E’tiborlisi, muzokaralar endi faqat savdo bilan cheklanmaydi. Tomonlar farmatsevtikadan tortib sun’iy intellektgacha bo‘lgan bir qator strategik sohalarda qo‘shma loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda.

1. O‘zbekiston–Serbiya munosabatlarida yangi iqtisodiy bosqich

Davlat rahbari biznes-forumda oliy darajadagi samarali muzokaralar ikki tomonlama munosabatlarda yangi sahifa ochganini ta’kidladi.

Uning asosiy natijalaridan biri O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida strategik sheriklik munosabatlari o‘rnatilgani bo‘ldi.

Endi asosiy vazifa — erishilgan siyosiy kelishuvlarni aniq investitsiya va savdo loyihalariga aylantirish.

Forumda Serbiyaning yirik kompaniyalari, jumladan “Galenika”, “AbelaPharm”, “Gosa FOM”, “YUMCO” va “Luss Textile” vakillari ham qatnashdi.

2. Savdoni bir necha barobar oshirish uchun nima o‘zgaradi?

Tomonlar o‘zaro savdoni sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan.

Buning uchun ikki asosiy mexanizmga urg‘u berilmoqda:

  • O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida yetkazib beriladigan mahsulotlar turini kengaytirish;

  • bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish.

Ya’ni maqsad faqat mavjud savdo hajmini ko‘paytirish emas, balki ikki mamlakat bozorlariga yangi turdagi mahsulotlarni olib chiqishdan iborat.

Yo‘nalish

Kutilayotgan natija

O‘zaro savdo

Hajmni bir necha barobar oshirish

Bojxona

Tartib-taomillarni soddalashtirish

Sanoat

Qo‘shma ishlab chiqarishni kengaytirish

Investitsiya

Serbiya biznesi uchun yangi loyihalar

Texnologiya

Dasturiy ta’minot va sun’iy intellekt loyihalari

3. 2026–2028 yillar uchun qo‘shma reja qabul qilindi

Sanoat kooperatsiyasi tasodifiy loyihalar asosida emas, aniq reja asosida rivojlantirilishi ko‘zda tutilmoqda.

Shu maqsadda 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan qo‘shma harakatlar rejasi qabul qilindi.

Bu hujjat O‘zbekiston va Serbiya korxonalari o‘rtasida ishlab chiqarish zanjirlarini shakllantirish, investitsiyalarni jalb qilish va yangi mahsulot turlarini o‘zlashtirish uchun asos bo‘lishi mumkin.

4. Qaysi sohalarda qo‘shma zavodlar paydo bo‘lishi mumkin?

Prezident Shavkat Mirziyoyev iqtisodiy sheriklikning bir qator ustuvor yo‘nalishlarini belgilab berdi.

Ular orasida:

  • to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish;

  • elektrotexnika sohasida kooperatsiya;

  • avtomobil va sanoat butlovchi qismlarini birgalikda ishlab chiqarish;

  • farmatsevtika preparatlarini mahalliylashtirish;

  • meva-sabzavot mahsulotlarini chuqur qayta ishlash;

  • dasturiy ta’minot sohasida loyihalar;

  • sun’iy intellekt bo‘yicha hamkorlik.

Bu ro‘yxatda e’tiborga molik jihat — hamkorlikning xomashyo yoki tayyor mahsulot savdosidan qo‘shma ishlab chiqarish va texnologiya almashinuviga o‘tayotganidir.

5. Serbiya biznesi uchun O‘zbekiston bozori ochilmoqda

O‘zbekiston tomoni Serbiya kompaniyalari uchun mamlakatda qulay investitsiya va ishbilarmonlik muhitini yaratishga tayyorligini bildirdi.

Prezident har bir qo‘shma loyihani amalga oshirish jarayonida amaliy ko‘mak ko‘rsatilishini ta’kidladi.

Bu esa Serbiya kompaniyalari uchun O‘zbekistonni nafaqat ichki bozor, balki Markaziy Osiyodagi kengroq iqtisodiy imkoniyatlarga chiqish nuqtasi sifatida ko‘rishga xizmat qilishi mumkin.

6. Eng muhim natija — kelishuvlarni amalga oshirish

Biznes-forum yakunida qator ikki tomonlama iqtisodiy bitimlar va savdo shartnomalari imzolandi.

Shunday qilib, tashrif doirasidagi iqtisodiy muloqotning asosiy natijasi bir nechta yo‘nalishda namoyon bo‘ldi:

strategik sheriklik + savdoni kengaytirish + sanoat kooperatsiyasi + investitsiya + texnologiya.

Xulosa: endi asosiy masala — raqamlarni loyihalarga aylantirish

O‘zbekiston va Serbiya munosabatlarida siyosiy yaqinlashuv iqtisodiy mazmun bilan to‘ldirilmoqda. Savdoni bir necha barobar oshirish rejasi, 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan harakatlar dasturi va qator sanoat-texnologik yo‘nalishlarning belgilanishi bu hamkorlikning yangi bosqichini anglatadi.

Eng muhim masala esa endi kelishuvlarning o‘zi emas, ularning amalda qancha investitsiya, qancha yangi ishlab chiqarish va qancha eksport hajmiga aylanishidir.

Agar belgilangan loyihalar o‘z vaqtida amalga oshirilsa, strategik sheriklik O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi munosabatlarni siyosiy darajadan barqaror iqtisodiy hamkorlik darajasiga olib chiqishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

9 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 17:43O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?Bugun, 11:009 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda9 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:598 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:48O‘zbekistonda yoqilg‘i narxlari yana oshdiO‘zbekistonda yoqilg‘i narxlari yana oshdiKecha, 12:438 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda8 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda