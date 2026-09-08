O‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdi
O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida strategik sheriklik o‘rnatilishi iqtisodiy hamkorlikka ham yangi sur’at bermoqda. Toshkent va Belgrad o‘zaro savdo hajmini bir necha barobar oshirish, sanoat kooperatsiyasini kengaytirish va yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha aniq rejalarni belgiladi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev va Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich ishtirokida o‘tkazilgan qo‘shma biznes forumida ikki mamlakatning 200 nafardan ziyod rasmiy va ishbilarmon doira vakillari ishtirok etdi.
E’tiborlisi, muzokaralar endi faqat savdo bilan cheklanmaydi. Tomonlar farmatsevtikadan tortib sun’iy intellektgacha bo‘lgan bir qator strategik sohalarda qo‘shma loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda.
1. O‘zbekiston–Serbiya munosabatlarida yangi iqtisodiy bosqich
Davlat rahbari biznes-forumda oliy darajadagi samarali muzokaralar ikki tomonlama munosabatlarda yangi sahifa ochganini ta’kidladi.
Uning asosiy natijalaridan biri O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida strategik sheriklik munosabatlari o‘rnatilgani bo‘ldi.
Endi asosiy vazifa — erishilgan siyosiy kelishuvlarni aniq investitsiya va savdo loyihalariga aylantirish.
Forumda Serbiyaning yirik kompaniyalari, jumladan “Galenika”, “AbelaPharm”, “Gosa FOM”, “YUMCO” va “Luss Textile” vakillari ham qatnashdi.
2. Savdoni bir necha barobar oshirish uchun nima o‘zgaradi?
Tomonlar o‘zaro savdoni sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan.
Buning uchun ikki asosiy mexanizmga urg‘u berilmoqda:
O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida yetkazib beriladigan mahsulotlar turini kengaytirish;
bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish.
Ya’ni maqsad faqat mavjud savdo hajmini ko‘paytirish emas, balki ikki mamlakat bozorlariga yangi turdagi mahsulotlarni olib chiqishdan iborat.
Yo‘nalish
Kutilayotgan natija
O‘zaro savdo
Hajmni bir necha barobar oshirish
Bojxona
Tartib-taomillarni soddalashtirish
Sanoat
Qo‘shma ishlab chiqarishni kengaytirish
Investitsiya
Serbiya biznesi uchun yangi loyihalar
Texnologiya
Dasturiy ta’minot va sun’iy intellekt loyihalari
3. 2026–2028 yillar uchun qo‘shma reja qabul qilindi
Sanoat kooperatsiyasi tasodifiy loyihalar asosida emas, aniq reja asosida rivojlantirilishi ko‘zda tutilmoqda.
Shu maqsadda 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan qo‘shma harakatlar rejasi qabul qilindi.
Bu hujjat O‘zbekiston va Serbiya korxonalari o‘rtasida ishlab chiqarish zanjirlarini shakllantirish, investitsiyalarni jalb qilish va yangi mahsulot turlarini o‘zlashtirish uchun asos bo‘lishi mumkin.
4. Qaysi sohalarda qo‘shma zavodlar paydo bo‘lishi mumkin?
Prezident Shavkat Mirziyoyev iqtisodiy sheriklikning bir qator ustuvor yo‘nalishlarini belgilab berdi.
Ular orasida:
to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish;
elektrotexnika sohasida kooperatsiya;
avtomobil va sanoat butlovchi qismlarini birgalikda ishlab chiqarish;
farmatsevtika preparatlarini mahalliylashtirish;
meva-sabzavot mahsulotlarini chuqur qayta ishlash;
dasturiy ta’minot sohasida loyihalar;
sun’iy intellekt bo‘yicha hamkorlik.
Bu ro‘yxatda e’tiborga molik jihat — hamkorlikning xomashyo yoki tayyor mahsulot savdosidan qo‘shma ishlab chiqarish va texnologiya almashinuviga o‘tayotganidir.
5. Serbiya biznesi uchun O‘zbekiston bozori ochilmoqda
O‘zbekiston tomoni Serbiya kompaniyalari uchun mamlakatda qulay investitsiya va ishbilarmonlik muhitini yaratishga tayyorligini bildirdi.
Prezident har bir qo‘shma loyihani amalga oshirish jarayonida amaliy ko‘mak ko‘rsatilishini ta’kidladi.
Bu esa Serbiya kompaniyalari uchun O‘zbekistonni nafaqat ichki bozor, balki Markaziy Osiyodagi kengroq iqtisodiy imkoniyatlarga chiqish nuqtasi sifatida ko‘rishga xizmat qilishi mumkin.
6. Eng muhim natija — kelishuvlarni amalga oshirish
Biznes-forum yakunida qator ikki tomonlama iqtisodiy bitimlar va savdo shartnomalari imzolandi.
Shunday qilib, tashrif doirasidagi iqtisodiy muloqotning asosiy natijasi bir nechta yo‘nalishda namoyon bo‘ldi:
strategik sheriklik + savdoni kengaytirish + sanoat kooperatsiyasi + investitsiya + texnologiya.
Xulosa: endi asosiy masala — raqamlarni loyihalarga aylantirish
O‘zbekiston va Serbiya munosabatlarida siyosiy yaqinlashuv iqtisodiy mazmun bilan to‘ldirilmoqda. Savdoni bir necha barobar oshirish rejasi, 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan harakatlar dasturi va qator sanoat-texnologik yo‘nalishlarning belgilanishi bu hamkorlikning yangi bosqichini anglatadi.
Eng muhim masala esa endi kelishuvlarning o‘zi emas, ularning amalda qancha investitsiya, qancha yangi ishlab chiqarish va qancha eksport hajmiga aylanishidir.
Agar belgilangan loyihalar o‘z vaqtida amalga oshirilsa, strategik sheriklik O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi munosabatlarni siyosiy darajadan barqaror iqtisodiy hamkorlik darajasiga olib chiqishi mumkin.
…