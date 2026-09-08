Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalar
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga ilk rasmiy tashrifi yakunlandi. Belgradda o‘tgan ikki kunlik diplomatik va ishbilarmonlik dasturi O‘zbekiston–Serbiya munosabatlarida yangi bosqichni boshlab berdi.
Tashrif davomida strategik sheriklik o‘rnatildi, O‘zbekiston Prezidenti Serbiyaning eng oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandi, Belgrad ko‘chalaridan biriga “Toshkent” nomi berildi. Ikki mamlakat biznes vakillari ishtirokidagi forumda esa iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish bo‘yicha muhim kelishuvlarga erishildi.
1. Tashrifning asosiy siyosiy natijasi
Muzokaralar yakunlari bo‘yicha Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi qo‘shma deklaratsiyani imzoladi.
Bu hujjat tashrifning eng muhim siyosiy natijasi bo‘ldi.
Shuningdek, ustuvor yo‘nalishlarda erishilgan kelishuvlarni mustahkamlashga qaratilgan qator hujjatlar almashildi.
Tashrif ikki davlat munosabatlarini yangi sifat bosqichiga olib chiqish uchun siyosiy zamin yaratdi.
2. Mirziyoyev Serbiyaning oliy mukofoti bilan taqdirlandi
Tashrifning yana bir muhim voqeasi — O‘zbekiston Prezidentiga Serbiyaning oliy davlat mukofoti topshirilganidir.
Shavkat Mirziyoyevga Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni tantanali ravishda topshirildi.
Davlat mukofoti ikki mamlakat o‘rtasidagi munosabatlarga berilgan yuksak siyosiy baho sifatida namoyon bo‘ldi.
3. Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi
Tashrifning eng ramziy voqealaridan biri Belgrad ko‘chalaridan biriga “Toshkent” nomi berilishi bo‘ldi.
Ikki davlat rahbarlari bu qarorni O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilgan munosabatlarning ramzi sifatida baholadi.
Ko‘cha nomi ikki xalq o‘rtasidagi do‘stlik va mehr-oqibat rishtalarini yanada mustahkamlashga intilishni ifodalaydi.
4. Biznes uchun yangi imkoniyatlar ochildi
Rasmiy tashrifning ishbilarmonlik dasturida Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich qo‘shma biznes forumida ishtirok etdi.
Unda ikki mamlakatning 200 nafardan ziyod rasmiy va biznes vakillari qatnashdi.
Asosiy e’tibor quyidagi yo‘nalishlarga qaratildi:
o‘zaro savdoni bir necha barobar oshirish;
bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish;
sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish;
qo‘shma ishlab chiqarishlarni yo‘lga qo‘yish;
farmatsevtika va texnologiya sohalarida hamkorlik;
dasturiy ta’minot va sun’iy intellekt bo‘yicha loyihalar.
Sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish maqsadida 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan qo‘shma harakatlar rejasi ham qabul qilindi.
5. Tashrif qanday yakunlandi?
Rasmiy dastur yakunlangach, Prezident Shavkat Mirziyoyev Belgraddagi Nikola Tesla nomidagi xalqaro aeroportdan Toshkentga jo‘nab ketdi.
Oliy martabali mehmonni Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich va uning rafiqasi kuzatib qo‘ydi.
Tashrifning yana bir e’tiborli jihati shunda bo‘ldiki, Prezident samolyoti Serbiya havo hududidan chiqib ketguniga qadar mamlakat Harbiy havo kuchlarining qiruvchi uchoqlari hamrohlik qildi.
Tashrif natijasi
Ahamiyati
Strategik sheriklik deklaratsiyasi
Munosabatlarning yangi siyosiy bosqichi
Serbiyaning oliy ordeni
O‘zbekistonga berilgan yuksak davlat mukofoti
“Toshkent” ko‘chasi
Ikki xalq do‘stligining ramzi
Qo‘shma biznes forumi
Iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish
2026–2028 yillar rejasi
Sanoat kooperatsiyasi uchun amaliy asos
Xulosa
Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga ilk rasmiy tashrifi diplomatik protokol bilan cheklanmadi. U siyosiy, iqtisodiy va gumanitar yo‘nalishlarda bir qator muhim natijalar bilan yakunlandi.
Eng asosiysi — O‘zbekiston va Serbiya strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatdi.
Endi Belgraddagi “Toshkent” ko‘chasi, oliy davlat mukofoti va imzolangan hujjatlar tashrifning ramziy natijalari bo‘lib qolmay, ikki davlat o‘rtasidagi yangi sheriklikni amaliy loyihalar bilan to‘ldirish uchun asos bo‘lishi kutilmoqda.
…