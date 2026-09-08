Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalar

·4·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalar

Prezident Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga ilk rasmiy tashrifi yakunlandi. Belgradda o‘tgan ikki kunlik diplomatik va ishbilarmonlik dasturi O‘zbekiston–Serbiya munosabatlarida yangi bosqichni boshlab berdi.

Tashrif davomida strategik sheriklik o‘rnatildi, O‘zbekiston Prezidenti Serbiyaning eng oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandi, Belgrad ko‘chalaridan biriga “Toshkent” nomi berildi. Ikki mamlakat biznes vakillari ishtirokidagi forumda esa iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish bo‘yicha muhim kelishuvlarga erishildi.

1. Tashrifning asosiy siyosiy natijasi

Muzokaralar yakunlari bo‘yicha Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi qo‘shma deklaratsiyani imzoladi.

Bu hujjat tashrifning eng muhim siyosiy natijasi bo‘ldi.

Shuningdek, ustuvor yo‘nalishlarda erishilgan kelishuvlarni mustahkamlashga qaratilgan qator hujjatlar almashildi.

Tashrif ikki davlat munosabatlarini yangi sifat bosqichiga olib chiqish uchun siyosiy zamin yaratdi.

2. Mirziyoyev Serbiyaning oliy mukofoti bilan taqdirlandi

Tashrifning yana bir muhim voqeasi — O‘zbekiston Prezidentiga Serbiyaning oliy davlat mukofoti topshirilganidir.

Shavkat Mirziyoyevga Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni tantanali ravishda topshirildi.

Davlat mukofoti ikki mamlakat o‘rtasidagi munosabatlarga berilgan yuksak siyosiy baho sifatida namoyon bo‘ldi.

3. Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi

Tashrifning eng ramziy voqealaridan biri Belgrad ko‘chalaridan biriga “Toshkent” nomi berilishi bo‘ldi.

Ikki davlat rahbarlari bu qarorni O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilgan munosabatlarning ramzi sifatida baholadi.

Ko‘cha nomi ikki xalq o‘rtasidagi do‘stlik va mehr-oqibat rishtalarini yanada mustahkamlashga intilishni ifodalaydi.

4. Biznes uchun yangi imkoniyatlar ochildi

Rasmiy tashrifning ishbilarmonlik dasturida Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich qo‘shma biznes forumida ishtirok etdi.

Unda ikki mamlakatning 200 nafardan ziyod rasmiy va biznes vakillari qatnashdi.

Asosiy e’tibor quyidagi yo‘nalishlarga qaratildi:

  • o‘zaro savdoni bir necha barobar oshirish;

  • bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish;

  • sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish;

  • qo‘shma ishlab chiqarishlarni yo‘lga qo‘yish;

  • farmatsevtika va texnologiya sohalarida hamkorlik;

  • dasturiy ta’minot va sun’iy intellekt bo‘yicha loyihalar.

Sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish maqsadida 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan qo‘shma harakatlar rejasi ham qabul qilindi.

5. Tashrif qanday yakunlandi?

Rasmiy dastur yakunlangach, Prezident Shavkat Mirziyoyev Belgraddagi Nikola Tesla nomidagi xalqaro aeroportdan Toshkentga jo‘nab ketdi.

Oliy martabali mehmonni Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich va uning rafiqasi kuzatib qo‘ydi.

Tashrifning yana bir e’tiborli jihati shunda bo‘ldiki, Prezident samolyoti Serbiya havo hududidan chiqib ketguniga qadar mamlakat Harbiy havo kuchlarining qiruvchi uchoqlari hamrohlik qildi.

Tashrif natijasi

Ahamiyati

Strategik sheriklik deklaratsiyasi

Munosabatlarning yangi siyosiy bosqichi

Serbiyaning oliy ordeni

O‘zbekistonga berilgan yuksak davlat mukofoti

“Toshkent” ko‘chasi

Ikki xalq do‘stligining ramzi

Qo‘shma biznes forumi

Iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish

2026–2028 yillar rejasi

Sanoat kooperatsiyasi uchun amaliy asos

Xulosa

Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga ilk rasmiy tashrifi diplomatik protokol bilan cheklanmadi. U siyosiy, iqtisodiy va gumanitar yo‘nalishlarda bir qator muhim natijalar bilan yakunlandi.

Eng asosiysi — O‘zbekiston va Serbiya strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatdi.

Endi Belgraddagi “Toshkent” ko‘chasi, oliy davlat mukofoti va imzolangan hujjatlar tashrifning ramziy natijalari bo‘lib qolmay, ikki davlat o‘rtasidagi yangi sheriklikni amaliy loyihalar bilan to‘ldirish uchun asos bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?Bugun, 21:27Shavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandiShavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandiBugun, 21:11Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiShavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiBugun, 18:34Serbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiSerbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiBugun, 18:26Shavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarShavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarBugun, 18:16O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?Bugun, 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi