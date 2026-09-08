Shavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandi
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Serbiyaning eng yuksak davlat mukofotlaridan biri — Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni bilan taqdirlandi.
Mukofotni Belgrad shahridagi rasmiy tadbirlar doirasida Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich shaxsan topshirdi.
Ikki davlat munosabatlarida muhim e’tirof
Serbiya tomoni mazkur yuksak mukofotni Shavkat Mirziyoyevga O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlarni mustahkamlashga qo‘shgan ulkan hissasi uchun berdi.
Ordenning topshirilishi ikki davlat o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va boshqa sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirishga bo‘lgan o‘zaro qiziqishning ramzi sifatida baholanmoqda.
Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni — Serbiyaning xorijiy davlat arboblariga beriladigan eng nufuzli mukofotlaridan biri.
Mirziyoyev: mukofot — O‘zbekistonga hurmat ramzi
Shavkat Mirziyoyev yuksak davlat mukofoti uchun Aleksandr Vuchich va Serbiya tomoniga chuqur minnatdorlik bildirdi.
O‘zbekiston Prezidenti ushbu ordenni shaxsiy mukofot sifatidagina emas, balki Serbiya xalqining O‘zbekistonga bo‘lgan yuksak hurmati, ikki xalq o‘rtasida mustahkamlanib borayotgan do‘stlik va munosabatlarni yanada rivojlantirishga intilish ramzi sifatida qabul qilishini ta’kidladi.
Orden kimlarga beriladi?
Serbiya Respublikasi ordeni xorijiy davlatlarning taniqli arboblariga beriladi.
Mukofot:
xalqlar o‘rtasida tinchlikni mustahkamlash;
xalqaro hamkorlikni rivojlantirish;
o‘zaro anglashuvni kuchaytirish;
Serbiya bilan do‘stona munosabatlarni rivojlantirish
kabi yo‘nalishlarda qo‘shilgan ulkan hissa uchun topshiriladi.
Xulosa
Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaning Katta zanjirli Respublika ordeni bilan taqdirlanishi O‘zbekiston–Serbiya munosabatlaridagi yuqori siyosiy darajani namoyon etuvchi muhim voqea bo‘ldi.
Mukofotning Aleksandr Vuchich tomonidan shaxsan topshirilishi esa Belgradning Toshkent bilan strategik xarakter kasb etayotgan hamkorlikni yanada rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratayotganini ko‘rsatadi.
…