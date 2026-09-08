Shavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandi

·62·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandi

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Serbiyaning eng yuksak davlat mukofotlaridan biri — Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni bilan taqdirlandi.

Mukofotni Belgrad shahridagi rasmiy tadbirlar doirasida Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich shaxsan topshirdi.

Ikki davlat munosabatlarida muhim e’tirof

Serbiya tomoni mazkur yuksak mukofotni Shavkat Mirziyoyevga O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlarni mustahkamlashga qo‘shgan ulkan hissasi uchun berdi.

Ordenning topshirilishi ikki davlat o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va boshqa sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirishga bo‘lgan o‘zaro qiziqishning ramzi sifatida baholanmoqda.

Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni — Serbiyaning xorijiy davlat arboblariga beriladigan eng nufuzli mukofotlaridan biri.

Mirziyoyev: mukofot — O‘zbekistonga hurmat ramzi

Shavkat Mirziyoyev yuksak davlat mukofoti uchun Aleksandr Vuchich va Serbiya tomoniga chuqur minnatdorlik bildirdi.

O‘zbekiston Prezidenti ushbu ordenni shaxsiy mukofot sifatidagina emas, balki Serbiya xalqining O‘zbekistonga bo‘lgan yuksak hurmati, ikki xalq o‘rtasida mustahkamlanib borayotgan do‘stlik va munosabatlarni yanada rivojlantirishga intilish ramzi sifatida qabul qilishini ta’kidladi.

Orden kimlarga beriladi?

Serbiya Respublikasi ordeni xorijiy davlatlarning taniqli arboblariga beriladi.

Mukofot:

  • xalqlar o‘rtasida tinchlikni mustahkamlash;

  • xalqaro hamkorlikni rivojlantirish;

  • o‘zaro anglashuvni kuchaytirish;

  • Serbiya bilan do‘stona munosabatlarni rivojlantirish

kabi yo‘nalishlarda qo‘shilgan ulkan hissa uchun topshiriladi.

Xulosa

Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaning Katta zanjirli Respublika ordeni bilan taqdirlanishi O‘zbekiston–Serbiya munosabatlaridagi yuqori siyosiy darajani namoyon etuvchi muhim voqea bo‘ldi.

Mukofotning Aleksandr Vuchich tomonidan shaxsan topshirilishi esa Belgradning Toshkent bilan strategik xarakter kasb etayotgan hamkorlikni yanada rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratayotganini ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarShavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarBugun, 21:44Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?Bugun, 21:27Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiShavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiBugun, 18:34Serbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiSerbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiBugun, 18:26Shavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarShavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarBugun, 18:16O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?Bugun, 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi