Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?

·2·O‘zbekiston
Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?

O‘zbekiston–Serbiya munosabatlarida ramziy ahamiyatga ega yana bir qadam tashlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga rasmiy tashrifi doirasida Belgrad ko‘chalaridan biriga “Toshkent” nomi berildi.

Bu qaror oddiy nom o‘zgarishi emas. Tomonlar uni strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilgan ikki davlat munosabatlarining jadal rivojlanayotganini ifodalovchi ramz sifatida baholadi.

1. Belgradda Toshkent nomi paydo bo‘ldi

Marosimda O‘zbekiston va Serbiya yetakchilari ushbu tashabbusning ikki xalq o‘rtasidagi do‘stlik va yaqin hamkorlikni aks ettirishdagi ahamiyatini ta’kidladi.

Belgraddagi ko‘chalardan biriga O‘zbekiston poytaxti nomi berilishi ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarning diplomatik doiradan tashqari, xalqlar o‘rtasidagi aloqalar darajasida ham mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatuvchi ramziy qadam bo‘ldi.

“Toshkent” ko‘chasi xalqlarimiz o‘rtasidagi do‘stlik va mehr-oqibat rishtalarini yanada mustahkamlash ramzi bo‘lishiga ishonch bildirildi.

2. Nega aynan “Toshkent” nomi muhim?

Poytaxt nomi ko‘chaga berilishi xalqaro munosabatlarda ramziy diplomatiyaning ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi.

Bunday qarorlar orqali davlatlar:

  • o‘zaro hurmat va ishonchni namoyon etadi;

  • tarixiy va madaniy aloqalarni e’tirof etadi;

  • ikki xalq o‘rtasidagi do‘stlikni ommalashtiradi;

  • strategik hamkorlikning uzoq muddatli xarakterini ta’kidlaydi.

Shu ma’noda Belgraddagi “Toshkent” nomi O‘zbekiston poytaxtining Serbiya poytaxtidagi ramziy “vakili”ga aylanadi.

3. O‘zbekiston–Serbiya munosabatlarida yangi bosqich

Tomonlar bugungi munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilganini alohida qayd etmoqda.

Bu esa hamkorlikning faqat siyosiy muloqot bilan cheklanib qolmasdan, iqtisodiyot, savdo, investitsiya, madaniyat va gumanitar aloqalar kabi yo‘nalishlarda ham kengayishi uchun zamin yaratadi.

Qaror

Ramziy ahamiyati

Belgradda “Toshkent” ko‘chasining paydo bo‘lishi

Ikki xalq do‘stligi

Strategik sheriklik

Munosabatlarning yangi bosqichi

Ko‘chaga poytaxt nomi berilishi

O‘zaro hurmat va yaqinlik ramzi

Rasmiy tashrif doirasidagi marosim

Diplomatik aloqalarning yuqori darajasi

4. “Toshkent” ko‘chasi nimaning ramziga aylanadi?

Eng muhimi, bu tashabbus O‘zbekiston va Serbiya munosabatlarining nafaqat bugungi holatini, balki kelajakdagi yo‘nalishini ham ifodalaydi.

Belgradda “Toshkent” nomi paydo bo‘lishi ikki mamlakat poytaxtlari o‘rtasidagi do‘stlikni ko‘zga ko‘rinadigan ramzga aylantiradi.

Ayni paytda, ushbu qarorning asosiy ahamiyati ko‘chaning nomi bilan cheklanmaydi. U O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida strategik sheriklikni yanada chuqurlashtirishga bo‘lgan siyosiy irodaning ramziy ifodasi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Xulosa

Belgraddagi “Toshkent” ko‘chasi — ikki davlat munosabatlaridagi yangi bosqichning ramziy belgisi. Rasmiylar ta’kidlaganidek, uning asosiy maqsadi O‘zbekiston va Serbiya xalqlari o‘rtasidagi do‘stlik, mehr-oqibat va o‘zaro hurmat rishtalarini yanada mustahkamlashdir.

Shu tariqa Toshkent nomi endi Serbiya poytaxti ko‘chalaridan birida ham yangraydi. Bu esa strategik sheriklikning diplomatik hujjatlardan tashqari, shahar muhitida ham o‘z ramziga ega bo‘layotganini anglatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandiShavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandiBugun, 21:11Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiShavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiBugun, 18:34Serbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiSerbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiBugun, 18:26Shavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarShavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarBugun, 18:16O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?Bugun, 14:14O‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlarO‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlarBugun, 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi