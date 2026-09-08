Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?
O‘zbekiston–Serbiya munosabatlarida ramziy ahamiyatga ega yana bir qadam tashlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga rasmiy tashrifi doirasida Belgrad ko‘chalaridan biriga “Toshkent” nomi berildi.
Bu qaror oddiy nom o‘zgarishi emas. Tomonlar uni strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilgan ikki davlat munosabatlarining jadal rivojlanayotganini ifodalovchi ramz sifatida baholadi.
1. Belgradda Toshkent nomi paydo bo‘ldi
Marosimda O‘zbekiston va Serbiya yetakchilari ushbu tashabbusning ikki xalq o‘rtasidagi do‘stlik va yaqin hamkorlikni aks ettirishdagi ahamiyatini ta’kidladi.
Belgraddagi ko‘chalardan biriga O‘zbekiston poytaxti nomi berilishi ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarning diplomatik doiradan tashqari, xalqlar o‘rtasidagi aloqalar darajasida ham mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatuvchi ramziy qadam bo‘ldi.
“Toshkent” ko‘chasi xalqlarimiz o‘rtasidagi do‘stlik va mehr-oqibat rishtalarini yanada mustahkamlash ramzi bo‘lishiga ishonch bildirildi.
2. Nega aynan “Toshkent” nomi muhim?
Poytaxt nomi ko‘chaga berilishi xalqaro munosabatlarda ramziy diplomatiyaning ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi.
Bunday qarorlar orqali davlatlar:
o‘zaro hurmat va ishonchni namoyon etadi;
tarixiy va madaniy aloqalarni e’tirof etadi;
ikki xalq o‘rtasidagi do‘stlikni ommalashtiradi;
strategik hamkorlikning uzoq muddatli xarakterini ta’kidlaydi.
Shu ma’noda Belgraddagi “Toshkent” nomi O‘zbekiston poytaxtining Serbiya poytaxtidagi ramziy “vakili”ga aylanadi.
3. O‘zbekiston–Serbiya munosabatlarida yangi bosqich
Tomonlar bugungi munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilganini alohida qayd etmoqda.
Bu esa hamkorlikning faqat siyosiy muloqot bilan cheklanib qolmasdan, iqtisodiyot, savdo, investitsiya, madaniyat va gumanitar aloqalar kabi yo‘nalishlarda ham kengayishi uchun zamin yaratadi.
Qaror
Ramziy ahamiyati
Belgradda “Toshkent” ko‘chasining paydo bo‘lishi
Ikki xalq do‘stligi
Strategik sheriklik
Munosabatlarning yangi bosqichi
Ko‘chaga poytaxt nomi berilishi
O‘zaro hurmat va yaqinlik ramzi
Rasmiy tashrif doirasidagi marosim
Diplomatik aloqalarning yuqori darajasi
4. “Toshkent” ko‘chasi nimaning ramziga aylanadi?
Eng muhimi, bu tashabbus O‘zbekiston va Serbiya munosabatlarining nafaqat bugungi holatini, balki kelajakdagi yo‘nalishini ham ifodalaydi.
Belgradda “Toshkent” nomi paydo bo‘lishi ikki mamlakat poytaxtlari o‘rtasidagi do‘stlikni ko‘zga ko‘rinadigan ramzga aylantiradi.
Ayni paytda, ushbu qarorning asosiy ahamiyati ko‘chaning nomi bilan cheklanmaydi. U O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasida strategik sheriklikni yanada chuqurlashtirishga bo‘lgan siyosiy irodaning ramziy ifodasi sifatida namoyon bo‘lmoqda.
Xulosa
Belgraddagi “Toshkent” ko‘chasi — ikki davlat munosabatlaridagi yangi bosqichning ramziy belgisi. Rasmiylar ta’kidlaganidek, uning asosiy maqsadi O‘zbekiston va Serbiya xalqlari o‘rtasidagi do‘stlik, mehr-oqibat va o‘zaro hurmat rishtalarini yanada mustahkamlashdir.
Shu tariqa Toshkent nomi endi Serbiya poytaxti ko‘chalaridan birida ham yangraydi. Bu esa strategik sheriklikning diplomatik hujjatlardan tashqari, shahar muhitida ham o‘z ramziga ega bo‘layotganini anglatadi.
…