Dollardan qochish va tarixiy oltin rekordi: Xitoy AQSH obligatsiyalarini sotib, oltin sotib olmoqda

·7·Dunyo
Dollardan qochish va tarixiy oltin rekordi: Xitoy AQSH obligatsiyalarini sotib, oltin sotib olmoqda

Jahon moliya bozorida dollar gegemonligiga jiddiy zarba bo‘lishi mumkin bo‘lgan yirik geosiyosiy o‘zgarishlar yuz bermoqda. Dunyoning ikkinchi raqamli iqtisodiyoti hisoblangan Xitoy AQSHning g‘aznachilik obligatsiyalaridagi (davlat qarz majburiyatlari) ulushini izchil ravishda sotib, ushbu ko‘rsatkichni naq 2001 yilgi tarixiy darajagacha tushirib yubordi. Bir vaqtning o‘zida Pekin xalqaro bozorlarda oltin narxining keskin qimmatlashishiga qaramay, qimmatbaho metall zaxiralarini misli ko‘rilmagan sur’atda jamg‘arishda davom etmoqda. 7 sentyabr kuni e’lon qilingan rasmiy moliyaviy statistika hatto tajribali xalqaro tahlilchilarni ham hayratda qoldirdi. Xo‘sh, Xitoy nega Amerikaning qarz qog‘ozlaridan butunlay voz kechmoqda, bir oyda qancha oltin sotib olindi va bu jarayon Rossiya qo‘llagan ssenariyni qanday takrorlamoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Xitoy Xalq bankining 22 oylik uzluksiz seriyasi, rekordi va buning jahon valyuta bozoriga ehtimoliy oqibatlari bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

Avgustdagi rekord xarid: Narxlar ko‘tarilsa-da, oltin olish to‘xtamadi

Xitoyning zaxiralarni dedollarizatsiya qilish va diversifikatsiyalash bo‘yicha amalga oshirayotgan harakatlari yangi cho‘qqiga chiqdi:

  • Bir oyda 650 ming unsiya: 7 sentyabr kuni oshkor qilingan rasmiy statistikaga ko‘ra, Xitoy Xalq banki o‘tgan avgust oyida o‘z oltin zaxiralarini birdaniga 650 ming unsiyaga oshirishga muvaffaq bo‘ldi;

  • 2023 yildan beri qayd etilgan mutlaq rekord: Bir oy ichida bunchalik ko‘p miqdorda qimmatbaho metall xarid qilinishi mamlakat uchun so‘nggi uch yil ichidagi eng yuqori ko‘rsatkichga aylandi;

  • Narx o‘sishiga bepisandlik: Xalqaro birjalarda oltin narxi rekord darajada qimmatlashib borayotganiga qaramay, Pekin moliyaviy xarajatlarga qaramasdan jamg‘arish siyosatini faol ravishda tezlashtirmoqda;

  • 22 oylik to‘xtovsiz seriya: Mazkur xarid bilan Xitoy Markaziy banki ketma-ket 22 oydan beri oltin sotib olishni bir maromda va to‘xtovsiz davom ettirib kelmoqda.

«Xitoy amerikalik qarz majburiyatlaridan uzoq vaqt davomida voz kechib, o‘rniga oltin jamg‘argan Rossiyaning sinalgan moliyaviy yo‘lidan bormoqda», — deya qayd etmoqda soha kuzatuvchilari.

2001 yilgi davrga qaytish: AQSH obligatsiyalarining ommaviy sotilishi

Xitoyning ushbu harakatlari Amerikaning davlat moliya tizimi uchun murakkab vaziyatni yuzaga keltirmoqda:

  • Chorak asrlik minimum: Xitoy portfelidagi AQSH g‘aznachilik obligatsiyalarining umumiy ulushi 2001 yilgi, ya’ni Xitoyning Jahon savdo tashkilotiga (JST) kirgan paytdagi darajasigacha qisqarib ketdi;

  • G‘arb sanksiyalaridan himoyalanish: Iqtisodchilarning ta’kidlashicha, Pekin aktivlarning muzlatib qo‘yilishi yoki sanksiyalar xavfini hisobga olib, o‘z mablag‘larini AQSH dollari va Amerika moliyaviy vositalaridan shoshilinch ravishda chiqarib olmoqda;

  • Oltin — bosh xavfsizlik kafolati: Hech bir tashqi kuch tomonidan bloklab bo‘lmaydigan jismoniy oltin aktivlari hozirda Xitoy uchun global beqarorlik sharoitidagi yagona xavfsiz boshpanaga aylandi.

Jahon iqtisodiyotiga kutilayotgan ta’sir

Ko‘pchilik sarmoyadorlar va mutaxassislarni qiziqtirgan eng muhim masala — Xitoyning ushbu keskin moliyaviy yurishi jahon bozorida dollar va oltin taqdirini qay tomonga o‘zgartirishidir. Eng muhim xulosa shundaki, global markaziy banklarning to‘xtovsiz oltin jamg‘arishi va AQSH qarzlaridan qochishi Amerika valyutasining dunyodagi zaxira valyuta sifatidagi ulushini yanada zaiflashtirmoqda. Pekinning 22 oylik bu strategiyasi ko‘rsatmoqdaki, yaqin kelajakda oltin narxlarining yanada o‘sishi va dunyo moliya tizimida qimmatbaho metallar ulushining karrasiga oshishi kutilmoqda.

Sizningcha, Xitoyning dollardan qochib, oltin zaxiralarini rekord darajada oshirishi AQSH iqtisodiyotiga jiddiy zarba bera oladimi? Ushbu global o‘zgarishlar fonida oddiy fuqarolar ham o‘z jamg‘armalarini oltinga yo‘naltirgani ma’qulmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim global iqtisodiy tahlilni yaqinlaringiz hamda sarmoyador do‘stlaringizga ulashing!

Dollar gegemonligiXitoyning oltin jamg‘arishiAQSH qazna obligatsiyalariGeosiyosiy o‘zgarishlarMoliyaviy bozorlarQarz va rezervlarSanksiyalar va xavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmosga chiqarilgan jonzot qanday qilib tirik qaytdi?Kosmosga chiqarilgan jonzot qanday qilib tirik qaytdi?Bugun, 11:17Tramp Eron bilan mojaro tugasa, neft narxi keskin tushishini aytdiTramp Eron bilan mojaro tugasa, neft narxi keskin tushishini aytdiBugun, 07:19Hindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildiHindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildiKecha, 22:25Vengriyada qabr qazish bo‘yicha g‘ayrioddiy chempionat o‘tkazildiVengriyada qabr qazish bo‘yicha g‘ayrioddiy chempionat o‘tkazildiKecha, 22:09Masofadan boshqariladigan avtomobil politsiya mashinasiga urildi (video)Masofadan boshqariladigan avtomobil politsiya mashinasiga urildi (video)Kecha, 20:12Do‘kon xodimi qizchani mashina urib ketishidan qutqardi (video)Do‘kon xodimi qizchani mashina urib ketishidan qutqardi (video)Kecha, 20:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda