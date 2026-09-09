Germaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildi
Yevropaning eng yirik iqtisodiyoti hisoblangan Germaniyada kutilmagan va jiddiy siyosiy bo‘hron yuz berdi. Saksoniya-Anxalt federal yerida bo‘lib o‘tgan parlament saylovlarida o‘ng qanot muxolifati — «Germaniya uchun muqobil» (AdG) partiyasi 43,8 foiz ovoz to‘plab, tarixiy va mutlaq g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu misli ko‘rilmagan natija amaldagi hukumat va kansler Fridrix Mers boshchiligidagi Xristian-demokratik ittifoq (XDS) uchun og‘ir zarba bo‘ldi. Voqeaga tezkor munosabat bildirgan AQSH prezidenti Donald Tramp Germaniyada populistlarning keskin kuchayishini mamlakatning xato migratsiya siyosati bilan izohlab, shov-shuvli bayonot berdi. Xo‘sh, Tramp Berlinga qanday ogohlantirish yo‘lladi, nemis jamiyati nega keskin o‘ngga og‘moqda va kansler Mersning armiya qurish rejalari nega barbod bo‘lish xavfi ostida? Maqola oxirida esa asosiy intriga — kanslerning keskin yo‘qotishlari, Trampning Truth Social tarmog‘idagi bayonoti va Yevropa bo‘ylab kutilayotgan siyosiy o‘zgarishlar bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
«Ular bunga endi chidamaydi»: Donald Trampning ochiq reaksiyasi
AQSH prezidenti o‘zining Truth Social ijtimoiy tarmog‘i orqali Germaniyadagi siyosiy o‘zgarishlarni diqqat bilan kuzatayotganini ko‘rsatdi:
Triumfal oqshom: Tramp nemis populistlarining Saksoniya-Anxaltdagi natijasini chinakam tarixiy yutuq va triumf deb atadi;
«Dahshatli migratsiya qonunlari»: Amerika rahbarining ta’kidlashicha, nemis xalqi Germaniyaga ulkan iqtisodiy va ijtimoiy zarar yetkazgan, mutlaqo asossiz va dahshatli migratsiya qoidalaridan nihoyat to‘liq charchagan;
To‘xtatib bo‘lmas ko‘tarilish: Trampning fikricha, an’anaviy qadriyatlarni himoya qilishga intilayotgan o‘ng kuchlar hozirda to‘xtatib bo‘lmas ko‘tarilish pallasida va xalq mavjud tartibsizlikka ortiq toqat qilish niyatida emas.
«Germaniyadagi populistik partiya uchun haqiqiy g‘alaba oqshomi. U yerda nihoyat Germaniyaga ulkan zarar yetkazgan dahshatli immigratsiya qoidalaridan charchashdi. Ular ko‘tarilishda va bunga boshqa toqat qilmaydi», — deya yozdi Donald Tramp.
43,8 foizlik sensatsiya: «Germaniya uchun muqobil» partiyasining yuksalishi
Saylov natijalari mamlakat ichki siyosatida yangi kuchlar nisbatini shakllantirdi:
Ishonchli g‘alaba: Migratsiya siyosatini tubdan qat’iylashtirish va milliy qadriyatlarni mudofaa qilishni shior qilgan AdG 43,8 foizlik rekord natija bilan marraga birinchi bo‘lib keldi;
Mersning tan olishi: Germaniya kansleri Fridrix Mers o‘z partiyasi bo‘lmish XDS mazkur hududiy saylovda sharmandali ravishda imkoniyatni boy berganini ochiq tan olishga majbur bo‘ldi;
Iqtisodiy norozilik: Kansler olib borayotgan iqtisodiy kurs va inflyatsiya tufayli nemis saylovchilari orasida hukumatning obro‘si shiddat bilan tushib ketmoqda.
Mustaqil armiya tuzish xomxayoli
Ko‘pchilik siyosatchilar va xalqaro tahlilchilarni qiziqtirgan eng muhim masala — ichki siyosatda zaiflashayotgan Berlinning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni va harbiy ambitsiyalaridir. Eng muhim xulosa shundaki, ichki muammolarga o‘ralashib qolgan Fridrix Mers hukumati asosiy urg‘uni harbiy xarajatlarni oshirishga qaratib, qit’adagi eng qudratli armiyani barpo etishga urinmoqda. Biroq xalqaro ekspertlarning yakdil xulosasiga ko‘ra, Germaniyaning AQSH harbiy-sanoat majmuasidan (VPK) to‘liq mustaqil armiya yaratishga qaratilgan urinishlari dastlabdanoq muvaffaqiyatsizlikka mahkum. Sababi — nemis sanoatining kuchli qaramligi, moliyaviy taqchillik va eng asosiysi, jamiyatning ichida kuchayib borayotgan va migratsiya inqiroziga qarshi qaratilgan o‘ng qanot to‘lqinidir.
Sizningcha, Germaniyada o‘ng kuchlarning bunday shiddat bilan hokimiyat sari intilishi chindan ham migratsiya qonunlarining xatoligidanmi yoki muammo umumiy iqtisodiy inqirozdami? Fridrix Mers hukumati Yevropaning yetakchiligini saqlab qola oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xalqaro siyosiy tahlilni yaqinlaringiz hamda geosiyosat ixlosmandlariga ulashing!
…