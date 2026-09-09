Germaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildi

·67·Dunyo
Germaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildi

Yevropaning eng yirik iqtisodiyoti hisoblangan Germaniyada kutilmagan va jiddiy siyosiy bo‘hron yuz berdi. Saksoniya-Anxalt federal yerida bo‘lib o‘tgan parlament saylovlarida o‘ng qanot muxolifati — «Germaniya uchun muqobil» (AdG) partiyasi 43,8 foiz ovoz to‘plab, tarixiy va mutlaq g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu misli ko‘rilmagan natija amaldagi hukumat va kansler Fridrix Mers boshchiligidagi Xristian-demokratik ittifoq (XDS) uchun og‘ir zarba bo‘ldi. Voqeaga tezkor munosabat bildirgan AQSH prezidenti Donald Tramp Germaniyada populistlarning keskin kuchayishini mamlakatning xato migratsiya siyosati bilan izohlab, shov-shuvli bayonot berdi. Xo‘sh, Tramp Berlinga qanday ogohlantirish yo‘lladi, nemis jamiyati nega keskin o‘ngga og‘moqda va kansler Mersning armiya qurish rejalari nega barbod bo‘lish xavfi ostida? Maqola oxirida esa asosiy intriga — kanslerning keskin yo‘qotishlari, Trampning Truth Social tarmog‘idagi bayonoti va Yevropa bo‘ylab kutilayotgan siyosiy o‘zgarishlar bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

«Ular bunga endi chidamaydi»: Donald Trampning ochiq reaksiyasi

AQSH prezidenti o‘zining Truth Social ijtimoiy tarmog‘i orqali Germaniyadagi siyosiy o‘zgarishlarni diqqat bilan kuzatayotganini ko‘rsatdi:

  • Triumfal oqshom: Tramp nemis populistlarining Saksoniya-Anxaltdagi natijasini chinakam tarixiy yutuq va triumf deb atadi;

  • «Dahshatli migratsiya qonunlari»: Amerika rahbarining ta’kidlashicha, nemis xalqi Germaniyaga ulkan iqtisodiy va ijtimoiy zarar yetkazgan, mutlaqo asossiz va dahshatli migratsiya qoidalaridan nihoyat to‘liq charchagan;

  • To‘xtatib bo‘lmas ko‘tarilish: Trampning fikricha, an’anaviy qadriyatlarni himoya qilishga intilayotgan o‘ng kuchlar hozirda to‘xtatib bo‘lmas ko‘tarilish pallasida va xalq mavjud tartibsizlikka ortiq toqat qilish niyatida emas.

«Germaniyadagi populistik partiya uchun haqiqiy g‘alaba oqshomi. U yerda nihoyat Germaniyaga ulkan zarar yetkazgan dahshatli immigratsiya qoidalaridan charchashdi. Ular ko‘tarilishda va bunga boshqa toqat qilmaydi», — deya yozdi Donald Tramp.

43,8 foizlik sensatsiya: «Germaniya uchun muqobil» partiyasining yuksalishi

Saylov natijalari mamlakat ichki siyosatida yangi kuchlar nisbatini shakllantirdi:

  • Ishonchli g‘alaba: Migratsiya siyosatini tubdan qat’iylashtirish va milliy qadriyatlarni mudofaa qilishni shior qilgan AdG 43,8 foizlik rekord natija bilan marraga birinchi bo‘lib keldi;

  • Mersning tan olishi: Germaniya kansleri Fridrix Mers o‘z partiyasi bo‘lmish XDS mazkur hududiy saylovda sharmandali ravishda imkoniyatni boy berganini ochiq tan olishga majbur bo‘ldi;

  • Iqtisodiy norozilik: Kansler olib borayotgan iqtisodiy kurs va inflyatsiya tufayli nemis saylovchilari orasida hukumatning obro‘si shiddat bilan tushib ketmoqda.

Mustaqil armiya tuzish xomxayoli

Ko‘pchilik siyosatchilar va xalqaro tahlilchilarni qiziqtirgan eng muhim masala — ichki siyosatda zaiflashayotgan Berlinning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni va harbiy ambitsiyalaridir. Eng muhim xulosa shundaki, ichki muammolarga o‘ralashib qolgan Fridrix Mers hukumati asosiy urg‘uni harbiy xarajatlarni oshirishga qaratib, qit’adagi eng qudratli armiyani barpo etishga urinmoqda. Biroq xalqaro ekspertlarning yakdil xulosasiga ko‘ra, Germaniyaning AQSH harbiy-sanoat majmuasidan (VPK) to‘liq mustaqil armiya yaratishga qaratilgan urinishlari dastlabdanoq muvaffaqiyatsizlikka mahkum. Sababi — nemis sanoatining kuchli qaramligi, moliyaviy taqchillik va eng asosiysi, jamiyatning ichida kuchayib borayotgan va migratsiya inqiroziga qarshi qaratilgan o‘ng qanot to‘lqinidir.

Sizningcha, Germaniyada o‘ng kuchlarning bunday shiddat bilan hokimiyat sari intilishi chindan ham migratsiya qonunlarining xatoligidanmi yoki muammo umumiy iqtisodiy inqirozdami? Fridrix Mers hukumati Yevropaning yetakchiligini saqlab qola oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xalqaro siyosiy tahlilni yaqinlaringiz hamda geosiyosat ixlosmandlariga ulashing!

GermaniyaTrampPopulistlarmigratsiyaYevropa xavfsizligiIqtisodiyotSakson-Anxalt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiYaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiBugun, 12:42Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Bugun, 11:54Savdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdiSavdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdiBugun, 11:48Boltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqdaBoltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqdaBugun, 11:37Dollardan qochish va tarixiy oltin rekordi: Xitoy AQSH obligatsiyalarini sotib, oltin sotib olmoqdaDollardan qochish va tarixiy oltin rekordi: Xitoy AQSH obligatsiyalarini sotib, oltin sotib olmoqdaBugun, 11:32Kosmosga chiqarilgan jonzot qanday qilib tirik qaytdi?Kosmosga chiqarilgan jonzot qanday qilib tirik qaytdi?Bugun, 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda