Vivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkin
Smartfonlar bozori yetakchilaridan biri boʻlgan Vivo kompaniyasi oʻzining yangi Vivo X500 seriyali qurilmalari ogʻir professional fotojihozlarni toʻlaqonli almashtira olishini eʼlon qildi. Mazkur bayonot texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi, chunki zamonaviy mobil qurilmalar endilikda nafaqat kundalik suratga olish, balki professional darajadagi videolarni yaratishda ham asosiy vositaga aylanib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbariyati foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini diqqat bilan oʻrganib chiqib, yangi flagman seriyasini yaratishda ayniqsa safarlar va bayram davridagi tasvirga olish jarayonlariga alohida eʼtibor qaratgan. Vivo mahsulotlari boʻyicha vitse-prezidenti Xuan Tao ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yangi seriya 21-sentabr kuni rasman savdoga chiqarilishini maʼlum qildi.
Mobil fotografiyada yangi bosqichIshlab chiqaruvchilarning asosiy maqsadi Vivo X500 seriyasini kundalik mobil fotografiya uchun eng yaxshi tanlovga va videotasvirga olishda yagona yechimga aylantirishdan iborat. Bu maqsad tasodifiy emas, balki kompaniyaning portret, teleradiomateriallar va videoimat texnologiyalari sohasidagi koʻp yillik tajribasiga asoslangan.
Yangi qurilma avvalgi avlodlardagi yutuqlarni jamlagan holda, oddiy fotosuratlardan professional videoijodkorlik sari hal qiluvchi qadam tashlaydi. Xususan, murakkab sharoitlarda ham sifatli natijaga erishish imkonini beruvchi texnologiyalar takomillashtirildi.
Kadrlar sifati va texnik imkoniyatlarXuan Taoning taʼkidlashicha, Vivo X500 seriyasida klassik yorugʻlikka qarshi tasvirga olish aniqligi sezilarli darajada yaxshilangan. Endilikda foydalanuvchilar kuchli yorugʻlik qarshisida ham oʻta tiniq va sifatli suratlarni qoʻlga kiritishlari mumkin.
Shuningdek, dinamik sahifalarni muhrlashda har bir kadr kinematografik sifat darajasiga koʻtarilgani alohida taʼkidlandi. Bu esa ixlosmandlarga qoʻshimcha qimmatbaho jihozlarsiz ham yuqori darajadagi videolarni suratga olish imkonini taqdim etadi.
…