Vivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkin

·2·Texno
Vivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkin

Smartfonlar bozori yetakchilaridan biri boʻlgan Vivo kompaniyasi oʻzining yangi Vivo X500 seriyali qurilmalari ogʻir professional fotojihozlarni toʻlaqonli almashtira olishini eʼlon qildi. Mazkur bayonot texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi, chunki zamonaviy mobil qurilmalar endilikda nafaqat kundalik suratga olish, balki professional darajadagi videolarni yaratishda ham asosiy vositaga aylanib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbariyati foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini diqqat bilan oʻrganib chiqib, yangi flagman seriyasini yaratishda ayniqsa safarlar va bayram davridagi tasvirga olish jarayonlariga alohida eʼtibor qaratgan. Vivo mahsulotlari boʻyicha vitse-prezidenti Xuan Tao ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yangi seriya 21-sentabr kuni rasman savdoga chiqarilishini maʼlum qildi.

Mobil fotografiyada yangi bosqich

Ishlab chiqaruvchilarning asosiy maqsadi Vivo X500 seriyasini kundalik mobil fotografiya uchun eng yaxshi tanlovga va videotasvirga olishda yagona yechimga aylantirishdan iborat. Bu maqsad tasodifiy emas, balki kompaniyaning portret, teleradiomateriallar va videoimat texnologiyalari sohasidagi koʻp yillik tajribasiga asoslangan.

Yangi qurilma avvalgi avlodlardagi yutuqlarni jamlagan holda, oddiy fotosuratlardan professional videoijodkorlik sari hal qiluvchi qadam tashlaydi. Xususan, murakkab sharoitlarda ham sifatli natijaga erishish imkonini beruvchi texnologiyalar takomillashtirildi.

Kadrlar sifati va texnik imkoniyatlar

Xuan Taoning taʼkidlashicha, Vivo X500 seriyasida klassik yorugʻlikka qarshi tasvirga olish aniqligi sezilarli darajada yaxshilangan. Endilikda foydalanuvchilar kuchli yorugʻlik qarshisida ham oʻta tiniq va sifatli suratlarni qoʻlga kiritishlari mumkin.

Shuningdek, dinamik sahifalarni muhrlashda har bir kadr kinematografik sifat darajasiga koʻtarilgani alohida taʼkidlandi. Bu esa ixlosmandlarga qoʻshimcha qimmatbaho jihozlarsiz ham yuqori darajadagi videolarni suratga olish imkonini taqdim etadi.

VivoVivo X500SmartfonlarMobilografiyaTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaOppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaBugun, 10:21Huawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdiHuawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdiBugun, 08:56NASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladiNASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 03:26OpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdiOpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdiBugun, 00:16Apple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaApple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaKecha, 22:59Huawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaHuawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaKecha, 22:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi