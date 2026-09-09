Xiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdi

·44·Texno
Xiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdi

Xiaomi brendi turli foydalanish stsenariylariga moʻljallangan uchta yangi tashqi akkumulyator qurilmalarini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu gadjetlar qatoridan ham ultra yupqa, ham oʻta quvvatli modellar oʻrin olgan boʻlib, ular mobil qurilmalar foydalanuvchilarining kundalik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi taqdim etilgan qurilmalarning eng asosiylari va xususiyatlari turlicha boʻlib, har bir foydalanuvchi oʻziga mos keladigan variantni tanlashi mumkin. Xiaomi kompaniyasi zamonaviy texnologiyalar yordamida tezkor quvvatlash va qulaylikni taʼminlashga intilmoqda.

Ultra yupqa va magnitli modellar

Qatorning eng ixcham vakili sifatida UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W eʼtirof etildi. Uning qalinligi atigi 6 millimetrni, ogʻirligi esa 98 grammni tashkil qiladi. Shunga qaramay, mazkur qurilma 5000 mA•ch sigʻimga ega boʻlib, 15 vattgacha quvvatga ega magnitli simsiz quvvatlash hamda USB-C orqali 22,5 vattgacha boʻlgan simli quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi.

Ushbu kichik akkumulyator yordamida bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani — simli va simsiz usulda quvvatlantirish imkoniyati mavjud. Yanada sigʻimliroq modelni qidirayotganlar uchun esa Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 45W taqdim etildi. Mazkur gadjet 10 000 mA•ch akkumulyator, 25 vattgacha quvvat beruvchi Qi 2.2 simsiz quvvatlash va 13 N kuchga ega magnitli mahkamlash tizimi bilan jihozlangan.

Oʻrta sigʻimdagi ushbu modelning korpusiga USB-C kabeli oʻrnatilgan boʻlib, simli rejimdagi maksimal quvvat 45 vattga yetadi. Shuningdek, u QC 2.0, PD va PPS protokollarini qoʻllab-quvvatlaydi hamda qora va oq ranglarda sotuvga chiqariladi.

165 vatt quvvatga ega bosh yangilik

Taqdimotning asosiy yulduzi sifatida Xiaomi Power Bank 20000 165W modeli namoyish etildi. Ushbu akkumulyatorning umumiy jamlangan quvvati 165 vattni tashkil qiladi. Qurilmadagi birinchi USB-C porti 120 vattgacha, ikkinchisi 45 vattgacha quvvat beradi, korpusga oʻrnatilgan USB-C kabeli ham 120 vattni qoʻllab-quvvatlaydi.

Asosiy texnik xususiyatlarga qoʻshimcha ravishda, mazkur model USB-A porti va rangli intellektual displey bilan toʻldirilgan. Ushbu ekran akkumulyator zaryadi, quvvat olish va berish holati, taxminiy qolgan ish vaqti, shuningdek, past tok hamda nosozliklar haqidagi ogohlantirishlarni koʻrsatib turadi.

XiaomiPower BankGadjetlarTexnologiyaAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 12:54Vivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinVivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinBugun, 11:23Oppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaOppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaBugun, 10:21Huawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdiHuawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdiBugun, 08:56NASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladiNASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 03:26OpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdiOpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdiBugun, 00:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi