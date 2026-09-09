Xiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdi
Xiaomi brendi turli foydalanish stsenariylariga moʻljallangan uchta yangi tashqi akkumulyator qurilmalarini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu gadjetlar qatoridan ham ultra yupqa, ham oʻta quvvatli modellar oʻrin olgan boʻlib, ular mobil qurilmalar foydalanuvchilarining kundalik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi taqdim etilgan qurilmalarning eng asosiylari va xususiyatlari turlicha boʻlib, har bir foydalanuvchi oʻziga mos keladigan variantni tanlashi mumkin. Xiaomi kompaniyasi zamonaviy texnologiyalar yordamida tezkor quvvatlash va qulaylikni taʼminlashga intilmoqda.
Ultra yupqa va magnitli modellarQatorning eng ixcham vakili sifatida UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W eʼtirof etildi. Uning qalinligi atigi 6 millimetrni, ogʻirligi esa 98 grammni tashkil qiladi. Shunga qaramay, mazkur qurilma 5000 mA•ch sigʻimga ega boʻlib, 15 vattgacha quvvatga ega magnitli simsiz quvvatlash hamda USB-C orqali 22,5 vattgacha boʻlgan simli quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi.
Ushbu kichik akkumulyator yordamida bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani — simli va simsiz usulda quvvatlantirish imkoniyati mavjud. Yanada sigʻimliroq modelni qidirayotganlar uchun esa Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 45W taqdim etildi. Mazkur gadjet 10 000 mA•ch akkumulyator, 25 vattgacha quvvat beruvchi Qi 2.2 simsiz quvvatlash va 13 N kuchga ega magnitli mahkamlash tizimi bilan jihozlangan.
Oʻrta sigʻimdagi ushbu modelning korpusiga USB-C kabeli oʻrnatilgan boʻlib, simli rejimdagi maksimal quvvat 45 vattga yetadi. Shuningdek, u QC 2.0, PD va PPS protokollarini qoʻllab-quvvatlaydi hamda qora va oq ranglarda sotuvga chiqariladi.
165 vatt quvvatga ega bosh yangilikTaqdimotning asosiy yulduzi sifatida Xiaomi Power Bank 20000 165W modeli namoyish etildi. Ushbu akkumulyatorning umumiy jamlangan quvvati 165 vattni tashkil qiladi. Qurilmadagi birinchi USB-C porti 120 vattgacha, ikkinchisi 45 vattgacha quvvat beradi, korpusga oʻrnatilgan USB-C kabeli ham 120 vattni qoʻllab-quvvatlaydi.
Asosiy texnik xususiyatlarga qoʻshimcha ravishda, mazkur model USB-A porti va rangli intellektual displey bilan toʻldirilgan. Ushbu ekran akkumulyator zaryadi, quvvat olish va berish holati, taxminiy qolgan ish vaqti, shuningdek, past tok hamda nosozliklar haqidagi ogohlantirishlarni koʻrsatib turadi.
…