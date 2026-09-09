Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...

·44·Jamiyat
Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...

O‘zbekiston fuqarolarining Tailandga sayohat qilish tartibi o‘zgaradi. 15 sentyabrdan mamlakatimiz fuqarolari uchun viza talabi joriy etiladi, biroq hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bog‘liq muhim yengillik bor — viza yig‘imini to‘lash uchun shaxsan Moskvaga borish talab etilmaydi.

Bu imkoniyat Tailandga borishni rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklar uchun vaqt va xarajatni tejashi mumkin. Ammo viza olish jarayonida moliyaviy imkoniyatni tasdiqlash bilan bog‘liq talab ham mavjud.

15 sentyabrdan nima o‘zgaradi?

Yangi tartibga ko‘ra, 15 sentyabrdan O‘zbekiston fuqarolari Tailandga kirish uchun viza rasmiylashtirishi kerak bo‘ladi.

Bu esa sayohat oldidan hujjatlarni oldindan tayyorlash va vizani rasmiylashtirish jarayonini hisobga olish zarurligini anglatadi.

Eng ko‘p savol tug‘dirishi mumkin bo‘lgan masala esa viza yig‘imini to‘lash bilan bog‘liq.

Moskvaga borish talab etilmaydi

Viza yig‘imini to‘lash uchun ariza beruvchining shaxsan Rossiyaga borishi shart emas.

Bu ishni Moskvada bo‘lgan:

  • vakil;

  • turoperator;

  • tanish yoki yaqin kishi

amalga oshirishi mumkin.

Shu sababli O‘zbekistondan Tailand vizasini rasmiylashtirishni rejalashtirayotganlar uchun Moskvaga maxsus borib kelish zarurati yuzaga kelmaydi.

Ammo bank hisobida qancha mablag‘ bo‘lishi kerak?

Viza jarayonidagi muhim talablardan biri — moliyaviy imkoniyatni tasdiqlash.

Ariza topshirishda oila uchun hisobda kamida 1,2 ming AQSH dollari mablag‘ borligini tasdiqlovchi bank ma’lumotnomasi talab qilinadi.

Demak, sayohatni rejalashtirayotganlar nafaqat pasport va viza hujjatlarini, balki bank hisobidagi mablag‘ni tasdiqlovchi ma’lumotnomani ham tayyorlashi kerak.

Muhim jihat: Moskvaga borish shart emas, ammo moliyaviy talabni tasdiqlash viza jarayonining muhim qismi bo‘lib qoladi.

O‘zbekistonliklar nimalarga e’tibor berishi kerak?

Tailandga sayohat qilishni rejalashtirayotgan fuqarolar uchun asosiy jihatlarni qisqacha jamlasak:

Masala

Yangi tartib

Viza talabi

15 sentyabrdan joriy etiladi

Moskvaga shaxsan borish

Talab etilmaydi

Viza yig‘imini to‘lash

Moskvadagi vakil, turoperator yoki tanish orqali amalga oshirilishi mumkin

Moliyaviy tasdiq

Bank ma’lumotnomasi talab qilinadi

Minimal mablag‘

Oila uchun kamida $1,2 ming

Eng muhim xulosa

Tailandga borishni rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklar uchun yangi tartibda ikki jihatni adashtirmaslik muhim.

Birinchidan, 15 sentyabrdan viza talab qilinadi. Ikkinchidan, viza bilan bog‘liq to‘lovni amalga oshirish uchun Moskvaga shaxsan borish shart emas.

Biroq ariza jarayonida oila uchun kamida 1,2 ming dollar mablag‘ mavjudligini tasdiqlash talab qilinadi.

Shuning uchun Tailandga sayohat rejasi borlar viza hujjatlarini oldindan tayyorlab, moliyaviy talab va to‘lov tartibini hisobga olishlari maqsadga muvofiq.

TailandvizaO‘zbekistonsayohatMoskabank ma’lumotnomasimoliyaviy talab
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildiQarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildiBugun, 10:42Shavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev o‘rtasidagi janjal sababi oshkor bo‘ldiShavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev o‘rtasidagi janjal sababi oshkor bo‘ldiKecha, 23:49Marg‘ilondagi tug‘ruqxonada hamshiralar pichoqlandiMarg‘ilondagi tug‘ruqxonada hamshiralar pichoqlandiKecha, 18:37Barcha talabalar diqqatiga: To‘lov shartnomasini onlayn olish tizimi ishga tushdi!Barcha talabalar diqqatiga: To‘lov shartnomasini onlayn olish tizimi ishga tushdi!Kecha, 17:37Qashqadaryoda yangi gaz-kondensat koni ochildiQashqadaryoda yangi gaz-kondensat koni ochildiKecha, 12:01MIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiMIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiKecha, 11:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildi
Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildi