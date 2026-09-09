Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...
O‘zbekiston fuqarolarining Tailandga sayohat qilish tartibi o‘zgaradi. 15 sentyabrdan mamlakatimiz fuqarolari uchun viza talabi joriy etiladi, biroq hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bog‘liq muhim yengillik bor — viza yig‘imini to‘lash uchun shaxsan Moskvaga borish talab etilmaydi.
Bu imkoniyat Tailandga borishni rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklar uchun vaqt va xarajatni tejashi mumkin. Ammo viza olish jarayonida moliyaviy imkoniyatni tasdiqlash bilan bog‘liq talab ham mavjud.
15 sentyabrdan nima o‘zgaradi?
Yangi tartibga ko‘ra, 15 sentyabrdan O‘zbekiston fuqarolari Tailandga kirish uchun viza rasmiylashtirishi kerak bo‘ladi.
Bu esa sayohat oldidan hujjatlarni oldindan tayyorlash va vizani rasmiylashtirish jarayonini hisobga olish zarurligini anglatadi.
Eng ko‘p savol tug‘dirishi mumkin bo‘lgan masala esa viza yig‘imini to‘lash bilan bog‘liq.
Moskvaga borish talab etilmaydi
Viza yig‘imini to‘lash uchun ariza beruvchining shaxsan Rossiyaga borishi shart emas.
Bu ishni Moskvada bo‘lgan:
vakil;
turoperator;
tanish yoki yaqin kishi
amalga oshirishi mumkin.
Shu sababli O‘zbekistondan Tailand vizasini rasmiylashtirishni rejalashtirayotganlar uchun Moskvaga maxsus borib kelish zarurati yuzaga kelmaydi.
Ammo bank hisobida qancha mablag‘ bo‘lishi kerak?
Viza jarayonidagi muhim talablardan biri — moliyaviy imkoniyatni tasdiqlash.
Ariza topshirishda oila uchun hisobda kamida 1,2 ming AQSH dollari mablag‘ borligini tasdiqlovchi bank ma’lumotnomasi talab qilinadi.
Demak, sayohatni rejalashtirayotganlar nafaqat pasport va viza hujjatlarini, balki bank hisobidagi mablag‘ni tasdiqlovchi ma’lumotnomani ham tayyorlashi kerak.
Muhim jihat: Moskvaga borish shart emas, ammo moliyaviy talabni tasdiqlash viza jarayonining muhim qismi bo‘lib qoladi.
O‘zbekistonliklar nimalarga e’tibor berishi kerak?
Tailandga sayohat qilishni rejalashtirayotgan fuqarolar uchun asosiy jihatlarni qisqacha jamlasak:
Masala
Yangi tartib
Viza talabi
15 sentyabrdan joriy etiladi
Moskvaga shaxsan borish
Talab etilmaydi
Viza yig‘imini to‘lash
Moskvadagi vakil, turoperator yoki tanish orqali amalga oshirilishi mumkin
Moliyaviy tasdiq
Bank ma’lumotnomasi talab qilinadi
Minimal mablag‘
Oila uchun kamida $1,2 ming
Eng muhim xulosa
Tailandga borishni rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklar uchun yangi tartibda ikki jihatni adashtirmaslik muhim.
Birinchidan, 15 sentyabrdan viza talab qilinadi. Ikkinchidan, viza bilan bog‘liq to‘lovni amalga oshirish uchun Moskvaga shaxsan borish shart emas.
Biroq ariza jarayonida oila uchun kamida 1,2 ming dollar mablag‘ mavjudligini tasdiqlash talab qilinadi.
Shuning uchun Tailandga sayohat rejasi borlar viza hujjatlarini oldindan tayyorlab, moliyaviy talab va to‘lov tartibini hisobga olishlari maqsadga muvofiq.
…