Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqda

·14·Texno
Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqda

Apple kompaniyasi boʻlajak taqdimoti oldidan texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotayotgan yangi qurilmalari haqidagi maʼlumotlar eʼlon qilindi. Bloomberg nashri tahlilchisi va nufuzli insayder Mark Gurmanning maʼlumotiga koʻra, texnologiya giganti oʻzining ilk buklama smartfoni hamda yangi avlod flagmanlarini namoyish etishga hozirlik koʻrmoqda. Bu qurilmalar brend muxlislari uchun uzoq kutilgan tub burilish yasashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Duo deb nomlanishi rejalashtirilgan. Mazkur yangi turdagi qurilma bozor uchun muhim ahamiyatga ega boʻlib, kompaniyaning buklama gadjetlar bozoriga rasman kirib kelishini anglatadi va mavjud raqobat muhitini keskin oʻzgartirishi kutilmoqda.

Insayderning taʼkidlashicha, iPhone Duo modelining boshlangʻich narxi taxminan 2000 AQSh dollarini tashkil etadi. Shu tariqa, Apple ushbu buklama smartfonni oʻz mahsulotlar qatoridagi eng qimmat va premium toifadagi modellar sirasiga kiritadi.

Qurilmaning eng yuqori modifikatsiyasi esa 2 terabayt hajmdagi ichki xotira bilan jihozlanishi kutilmoqda. Ushbu maksimal versiyaning narxi naqd 3000 AQSh dollariga yetishi xabar qilinmoqda, bu esa uni bozordagi eng qimmat seriyali smartfonlardan biriga aylantiradi.

iPhone 18 Pro modellari yangi imkoniyatlarga ega boʻladi

Buxlama smartfondan tashqari, insayder kelgusi flagmanlar haqida ham qimmatli maʼlumotlarni oshkor qildi. Xususan, kelgusida chiqarilishi kutilayotgan iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari sezilarli darajada yangilanadi.

Maʼlumotlarga koʻra, ushbu flagmanlar kichraytirilgan va yanada takomillashtirilgan Dynamic Island elementiga ega boʻladi. Yangi texnologiya ikki vazifa oʻrniga bir vaqtning oʻzida uchta jarayonni bajarish imkonini taqdim etadi.

Shuningdek, yangi avlod smartfonlari professional darajadagi ilgʻor apparat va dasturiy taʼminot bilan taʼminlanadi. Bu oʻzgarishlar ayniqsa kamera imkoniyatlarini yanada oshirishga qaratilgan.

Qurilmalarning barqaror ishlashini taʼminlash maqsadida zamonaviy bugʻ kamerasi (isparyitelnaya kamera) tizimi ham modernizatsiya qilinadi. Bu esa yuqori unumdorlik talab qiladigan vazifalarda qizishning oldini oladi.

AppleIPhone DuoIPhone 18 ProSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 11:53Vivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinVivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinBugun, 11:23Oppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaOppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaBugun, 10:21Huawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdiHuawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdiBugun, 08:56NASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladiNASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 03:26OpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdiOpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdiBugun, 00:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi