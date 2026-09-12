68 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi

·76·Dunyo
68 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi

Kolorado shtatidagi Marun-Pik tog'ida 68 yoshli alpinist Jek “Endryu” Skipper halokatli jarohatlar oqibatida vafot etdi. Uning do'stlari va sobiq sinfdoshlari marhumni “katta qalbli ajoyib inson” sifatida xotirladi.

Tennessi shtatidagi Santa-Fe shahrida yashagan Skipper 24 avgust kuni yakka o'zi Rokki tog'lariga yo'l olgan va 2 sentyabr kuni Neshvillga qaytishi kerak edi. Biroq belgilangan vaqtda qaytmagani va bir necha kundan beri undan xabar bo'lmagani sabab qidiruv ishlari boshlangan.

2 sentyabr kuni Pitkin okrugi sherifi idorasiga bedarak yo'qolgan alpinist haqida xabar berilgan. Uning ijara avtomobilidan topilgan ma'lumotlar Skipper Marun-Bells hududidagi Marun-Pik va Nort-Marun-Pik tog'lariga chiqishni rejalashtirganini ko'rsatgan.

Ertasi kuni Mountain Rescue Aspen va CareFlight of the Rockies tomonidan havodan qidiruv ishlari boshlangan. Ko'p o'tmay uning jasadi Marun-Pikning janubi-sharqiy qismidagi Y Couloir deb ataluvchi tik daradan topilgan.

Ma'lum bo'lishicha, Skipper tog'ning asosiy ko'tarilish yo'nalishidan ancha uzoqda, texnik jihatdan murakkab va beqaror hududda, taxminan 13 200 fut balandlikda bo'lgan. Jasad joylashgan hududda toshlar qulashi xavfi yuqori bo'lgani uchun uni darhol olib chiqishning imkoni bo'lmagan.

AQSh O'rmon xizmati Marun-Pikni vaqtincha yopib, murakkab qutqaruv operatsiyasini tashkil qilgan. Operatsiya 8 sentyabr kuni tun yarmidan keyin boshlangan.

Tong otishi bilan Flight for Life vertolyoti Mountain Rescue Aspen’ning uch nafar alpinist-qutqaruvchisini tog'ning janubiy qismidagi tizmasiga olib borgan. Ular taxminan bir soat ko'tarilib, Skipper jasadidan 1000 fut balandlikdagi nuqtaga yetib borgan va keyin Y Couloir bo'ylab arqon yordamida pastga tushgan.

Qutqaruv ishlari uchun zarur bo'lgan uzun trosli vertolyot Kolorado shtatida mavjud bo'lmagan. Shu sababli Yuta Jamoat xavfsizligi departamenti aviatsiya bo'limi Solt-Leyk-Sitidan maxsus samolyot yuborgan.

Skipperning jasadi tog' yonbag'iridan olib chiqilib, Pitkin okrugi koroneri idorasi vakillari kutib turgan T Lazy 7 Ranch hududiga yetkazilgan. Operatsiya taxminan soat 9:45 da yakunlangan.

Quyosh chiqayotgan paytda oltin rangga bo'yalgan Maroon Bells cho'qqilari.

Koroner Skipper ko'plab qattiq zarbalar natijasida jarohatlanganini tasdiqlab, uning o'limini baxtsiz hodisa sifatida baholagan. Oilasiga xabar berilgan va qutqaruv hamda tergov jarayoni haqida ular xabardor qilingan.

Do'stlari marhumni iliq xotiralar bilan yodga oldi

Skipper Hixson High School’ning 1976 yilgi bitiruvchisi bo'lgan. Uning sobiq sinfdoshlaridan biri ular uni bir necha haftadan keyingi uchrashuvda ko'rishni intiqlik bilan kutayotganini aytdi.

“U o'z sevgan ishi bilan shug'ullanayotgan edi. Endryu juda yaxshi va xushmuomala inson edi. Uning oilasi uchun duo qilaman”, dedi u.

U bilan bir mahallada ulg'aygan yana bir tanishi esa Skipperni “katta qalbli ajoyib inson” deb atadi va uning oilasiga hamdardlik bildirdi.

Aspen yaqinida yana bir alpinist halok bo'lgan

Skipper Aspen yaqinida bir necha kun ichida turli hodisalarda halok bo'lgan ikki alpinistdan biri edi.

37 yoshli Endryu Tayler Sayks 6 sentyabr kuni Kasl-Pik tog'ining shimoliy yonbag'rida qulashi oqibatida vafot etgan. Qutqaruvchilar unga soat 16:00 atrofida yetib borgan, ammo u voqea joyida vafot etgan deb e'lon qilingan.

Koroner Sayksning ham ko'plab qattiq zarbalar oqibatida jarohatlanganini bildirib, uning o'limini baxtsiz hodisa sifatida qayd etgan. Jasadi o'sha kuni tog'dan olib tushirilgan.

Pitkin okrugi koroneri idorasi qutqaruv ishlarida ishtirok etgan Mountain Rescue Aspen, CareFlight of the Rockies, Flight for Life hamda Yuta Jamoat xavfsizligi departamenti aviatsiya bo'limiga minnatdorlik bildirdi.

Skipperning jasadi olib chiqilganidan so'ng qutqaruvchilar alpinistlarga ehtiyot choralariga jiddiy yondashishni tavsiya qildi. Ular tog'ga chiqishdan oldin ishonchli insonga yo'nalish, qaytish vaqti va favqulodda holatlardagi rejalarni qoldirish, mobil aloqa ishlamaydigan hududlarda esa ikki tomonlama sun'iy yo'ldosh aloqa qurilmasidan foydalanish kerakligini ta'kidladi.

Jek Endryu SkipperMarun-PikMonteyn Reskey ApsenKerFlayt of ze Rokkis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldiSoxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldiBugun, 12:00Olimlar pashsha miyasini masofadan boshqarishga muvaffaq bo‘ldiOlimlar pashsha miyasini masofadan boshqarishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 11:43«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydi«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydiBugun, 10:14«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?Bugun, 09:30Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!Bugun, 08:30Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Bugun, 07:01
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi