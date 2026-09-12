68 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi
Kolorado shtatidagi Marun-Pik tog'ida 68 yoshli alpinist Jek “Endryu” Skipper halokatli jarohatlar oqibatida vafot etdi. Uning do'stlari va sobiq sinfdoshlari marhumni “katta qalbli ajoyib inson” sifatida xotirladi.
Tennessi shtatidagi Santa-Fe shahrida yashagan Skipper 24 avgust kuni yakka o'zi Rokki tog'lariga yo'l olgan va 2 sentyabr kuni Neshvillga qaytishi kerak edi. Biroq belgilangan vaqtda qaytmagani va bir necha kundan beri undan xabar bo'lmagani sabab qidiruv ishlari boshlangan.
2 sentyabr kuni Pitkin okrugi sherifi idorasiga bedarak yo'qolgan alpinist haqida xabar berilgan. Uning ijara avtomobilidan topilgan ma'lumotlar Skipper Marun-Bells hududidagi Marun-Pik va Nort-Marun-Pik tog'lariga chiqishni rejalashtirganini ko'rsatgan.
Ertasi kuni Mountain Rescue Aspen va CareFlight of the Rockies tomonidan havodan qidiruv ishlari boshlangan. Ko'p o'tmay uning jasadi Marun-Pikning janubi-sharqiy qismidagi Y Couloir deb ataluvchi tik daradan topilgan.
Ma'lum bo'lishicha, Skipper tog'ning asosiy ko'tarilish yo'nalishidan ancha uzoqda, texnik jihatdan murakkab va beqaror hududda, taxminan 13 200 fut balandlikda bo'lgan. Jasad joylashgan hududda toshlar qulashi xavfi yuqori bo'lgani uchun uni darhol olib chiqishning imkoni bo'lmagan.
AQSh O'rmon xizmati Marun-Pikni vaqtincha yopib, murakkab qutqaruv operatsiyasini tashkil qilgan. Operatsiya 8 sentyabr kuni tun yarmidan keyin boshlangan.
Tong otishi bilan Flight for Life vertolyoti Mountain Rescue Aspen’ning uch nafar alpinist-qutqaruvchisini tog'ning janubiy qismidagi tizmasiga olib borgan. Ular taxminan bir soat ko'tarilib, Skipper jasadidan 1000 fut balandlikdagi nuqtaga yetib borgan va keyin Y Couloir bo'ylab arqon yordamida pastga tushgan.
Qutqaruv ishlari uchun zarur bo'lgan uzun trosli vertolyot Kolorado shtatida mavjud bo'lmagan. Shu sababli Yuta Jamoat xavfsizligi departamenti aviatsiya bo'limi Solt-Leyk-Sitidan maxsus samolyot yuborgan.
Skipperning jasadi tog' yonbag'iridan olib chiqilib, Pitkin okrugi koroneri idorasi vakillari kutib turgan T Lazy 7 Ranch hududiga yetkazilgan. Operatsiya taxminan soat 9:45 da yakunlangan.
Koroner Skipper ko'plab qattiq zarbalar natijasida jarohatlanganini tasdiqlab, uning o'limini baxtsiz hodisa sifatida baholagan. Oilasiga xabar berilgan va qutqaruv hamda tergov jarayoni haqida ular xabardor qilingan.
Do'stlari marhumni iliq xotiralar bilan yodga oldi
Skipper Hixson High School’ning 1976 yilgi bitiruvchisi bo'lgan. Uning sobiq sinfdoshlaridan biri ular uni bir necha haftadan keyingi uchrashuvda ko'rishni intiqlik bilan kutayotganini aytdi.
“U o'z sevgan ishi bilan shug'ullanayotgan edi. Endryu juda yaxshi va xushmuomala inson edi. Uning oilasi uchun duo qilaman”, dedi u.
U bilan bir mahallada ulg'aygan yana bir tanishi esa Skipperni “katta qalbli ajoyib inson” deb atadi va uning oilasiga hamdardlik bildirdi.
Aspen yaqinida yana bir alpinist halok bo'lgan
Skipper Aspen yaqinida bir necha kun ichida turli hodisalarda halok bo'lgan ikki alpinistdan biri edi.
37 yoshli Endryu Tayler Sayks 6 sentyabr kuni Kasl-Pik tog'ining shimoliy yonbag'rida qulashi oqibatida vafot etgan. Qutqaruvchilar unga soat 16:00 atrofida yetib borgan, ammo u voqea joyida vafot etgan deb e'lon qilingan.
Koroner Sayksning ham ko'plab qattiq zarbalar oqibatida jarohatlanganini bildirib, uning o'limini baxtsiz hodisa sifatida qayd etgan. Jasadi o'sha kuni tog'dan olib tushirilgan.
Pitkin okrugi koroneri idorasi qutqaruv ishlarida ishtirok etgan Mountain Rescue Aspen, CareFlight of the Rockies, Flight for Life hamda Yuta Jamoat xavfsizligi departamenti aviatsiya bo'limiga minnatdorlik bildirdi.
Skipperning jasadi olib chiqilganidan so'ng qutqaruvchilar alpinistlarga ehtiyot choralariga jiddiy yondashishni tavsiya qildi. Ular tog'ga chiqishdan oldin ishonchli insonga yo'nalish, qaytish vaqti va favqulodda holatlardagi rejalarni qoldirish, mobil aloqa ishlamaydigan hududlarda esa ikki tomonlama sun'iy yo'ldosh aloqa qurilmasidan foydalanish kerakligini ta'kidladi.
…