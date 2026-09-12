Pasportini videoda ko‘rsatgan qiz firibgarlar tuzog‘iga tushdi

·71·Dunyo
Pasportini videoda ko‘rsatgan qiz firibgarlar tuzog‘iga tushdi

Rossiyaning Moskva shahrida yashovchi Valeriya ismli qiz sayohati haqida joylagan videosida pasport ma’lumotlari ko‘rinib qolgach, firibgarlar hujumiga uchragan. Bu haqda “Ostorojno, novosti”ga tayanib Rossiya OAV xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, qiz iyul oyining oxirida Rostov-Donga Krasnodar orqali qilgan safari haqida Reels joylagan. Videoning boshida u yo‘l chiptalarini ko‘rsatgan va ularda uning pasport ma’lumotlari ko‘rinib qolgan. Rolik qariyb 65 ming marta ko‘rilgan.

Oradan taxminan bir oy o‘tib, unga go‘yoki yetkazib berish xizmati nomidan qo‘ng‘iroq qilishgan. Firibgarlar qizga u buyurtma bermagan mahsulot yetkazib berilishi haqida aytgan. Suhbat davomida unga SMS orqali kod kelgan va Valeriya uni firibgarlarga aytib qo‘ygan.

Shundan so‘ng jinoyatchilar uning “Gosuslugi”dagi akkauntiga kirishga muvaffaq bo‘lgan. Oradan bir necha soat o‘tib, qizga yana qo‘ng‘iroq qilib, akkaunti buzilgani va xavfsizlik choralarini ko‘rish kerakligini aytishgan. Suhbatdosh qizdan qaysi bankdagi hisobidan ko‘proq xavotirda ekanini so‘ragan. Shunda Valeriya yana firibgarlar bilan gaplashayotganini tushunib, qo‘ng‘iroqni uzgan.

Ko‘p o‘tmay, uning telefoniga mikrokredit rasmiylashtirilayotgani haqida SMS xabarlari kela boshlagan. Valeriyaning so‘zlariga ko‘ra, firibgarlar uning nomiga 90 ming va 47 ming rubl miqdoridagi mikrokreditlarni olishga, shuningdek, boshqa summalarga ham ariza topshirishga uringan.

Qiz zudlik bilan MFC va politsiyaga murojaat qilgan, mikrokreditlarga aloqasi yo‘qligi haqida ariza yozgan hamda “Gosuslugi”dagi akkauntiga kirishni tiklagan.

Mutaxassislar internetga joylanadigan videolarda pasport, chipta, bank kartasi yoki boshqa shaxsiy ma’lumotlarning ko‘rinib qolishiga yo‘l qo‘ymaslikni tavsiya qiladi. Eng muhimi, telefon orqali qo‘ng‘iroq qilgan notanish shaxslarga SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini aytmaslik kerak.

ValeriyaGosuslugiMFKfiribgarlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdiSI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdiBugun, 16:09BRIKS–2026: Nyu-Dehlidagi muazzam «Bharat Mandapam» markazida global sammit boshlandiBRIKS–2026: Nyu-Dehlidagi muazzam «Bharat Mandapam» markazida global sammit boshlandiBugun, 15:35Minnesotada 5 yoshli bola dron yordamida qutqarildiMinnesotada 5 yoshli bola dron yordamida qutqarildiBugun, 14:4468 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi68 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildiBugun, 12:34Soxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldiSoxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldiBugun, 12:00Olimlar pashsha miyasini masofadan boshqarishga muvaffaq bo‘ldiOlimlar pashsha miyasini masofadan boshqarishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi