Rocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan noroz

·35·Texno
Rocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan noroz

Aerokosmik sanoatida qizgʻin raqobat davom etmoqda: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Rocket Lab kompaniyasi NASA tomonidan Blue Origin’ga berilgan 700 million dollarlik yirik shartnoma yuzasidan AQSh Hisob palatasiga (GAO) rasmiy norozilik bildirdi. Mazkur qarorning qayta koʻrib chiqilishini talab qilgan daʼvo kelgusidagi kosmik aloqa tizimlari taqdiriga taʼsir koʻrsatishi mumkinligi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy yilning sentyabr oyi boshida NASA Mars Telecommunications Network (MTN) loyihasini ishlab chiqish, uning uchirilishi va keyingi ekspluatatsiyasini amalga oshirish uchun Blue Origin kompaniyasini tanlagan edi. Ushbu loyiha doirasida Qizil sayyora atrofida ishlaydigan va Yer bilan aloqani taʼminlovchi yangi orbitadagi retranslyator qurilishi koʻzda tutilgan.

Lekin Rocket Lab rahbariyati mazkur tanlov jarayonida qoidabuzarliklarga yoʻl qoʻyilganidan shubhalanmoqda. Kompaniya bayonotiga koʻra, agentlik Kongress tomonidan belgilangan qabul qilish mezonlaridan chetga chiqqan boʻlishi mumkin. Shuningdek, NASA ularning taklifini texnik baholashda xatoliklarga yoʻl qoʻygani va loyihaga nisbatan asossiz ravishda qattiqqoʻl yondashgani taʼkidlanmoqda.

Marsdagi aloqa infratuzilmasini yangilash zarurati

Hozirgi kunda Marsdagi Amerikaning ilmiy missiyalarini qoʻllab-quvvatlayotgan aloqa infratuzilmasi eskirib bormoqda. Ikki oʻn yillikdan ortiq vaqt davomida bu vazifani 2001 yilda uchirilgan Mars Odyssey hamda 2005 yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan Mars Reconnaissance Orbiter bajarib kelmoqda.

AQSh Kongressi ushbu eskirgan tarmoq oʻrnini bosuvchi yangi retranslyatorni yaratish uchun 2025 yilning iyul oyida 700 million dollar mablagʻ ajratgan edi. 2026 yilning bahorida esa NASA xususiy kompaniyalardan takliflar qabul qilgan boʻlib, Blue Origin va Rocket Lab asosiy daʼvogarlar sifatida koʻrilgan.

Imzolangan shartnoma shartlariga koʻra, Blue Origin tayyor qurilmani 2028 yil 31 dekabrdan kechiktirmasdan NASAʼga topshirishi shart. MTN tarmogʻi 2030 yilgacha Mars orbitasida ish boshlashi va kelgusi kosmik ekspeditsiyalar uchun barqaror aloqani taʼminlashi kutilmoqda.

Oldingi oʻxshash vaziyatlar va kelgusidagi qadamlar

Qizigʻi shundaki, bir necha yil oldin xuddi shunday holatda Blue Vakillari oʻzlari qolgan edi. 2021 yilda Jeff Bezos kompaniyasi Artemis oy dasturi doirasidagi ilk boshqariladigan qoʻnish apparatini yaratish boʻyicha tanlovda SpaceX gʻalaba qozongach, GAO orqali norozilik bildirgan va sudga murojaat qilgan edi. Oshkora eʼtirozlar rad etilganiga qaramay, keyinchalik NASA Blue Origin bilan oy apparati boʻyicha alohida shartnoma imzolagan edi.

Hozirda xuddi shu yoʻldan borayotgan Rocket Lab ham oʻz haqligini isbotlashga harakat qilmoqda. Mars retranslyatori boʻyicha tuzilgan 700 million dollarlik shartnoma hozircha Blue Origin tasarrufida qolmoqda, biroq uning yakuniy taqdiri AQSh Hisob palatasining chiqaradigan rasmiy qaroriga bogʻliq boʻladi.

Rocket LabBlue OriginNASAMarsKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdiSMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdiBugun, 15:29O‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiO‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiBugun, 15:00Samsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraSamsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraBugun, 14:59Dwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildiDwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildiBugun, 14:30Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiHuawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiBugun, 13:26Nubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiNubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!