Qarshidagi maktabda qizlar o‘rtasida janjal yuz berdi

·11·Jamiyat
Qarshidagi maktabda qizlar o‘rtasida janjal yuz berdi

Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridagi 1-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabida o‘quvchi qizlar o‘rtasida janjal yuz berdi. Holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Videoda bir guruh o‘quvchi qizlarning o‘zaro tortishib, bir-birini haqorat qilgani va sochidan tortgani ko‘rinadi.

Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, holat yuzasidan dastlabki o‘rganish ishlari olib borilgan. Unda videoda aks etgan voqea ishtirokchilari H.L., R.R., R.M. va B.M. ekani aniqlangan.

Shundan so‘ng o‘quvchilar va ularning ota-onalari huquqni muhofaza qiluvchi organlarga chaqirilib, janjalning kelib chiqish sabablari hamda voqea tafsilotlari o‘rganilgan. Ishtirokchilardan tegishli tushuntirishlar olingan.

Qayd etilishicha, holatga huquqiy baho berish uchun tegishli hujjatlar Qarshi shahar IIBga yuborilgan. Hozirda vakolatli organlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Surishtiruv yakunlari va aniqlangan holatlarga ko‘ra, qonunchilikda belgilangan tartibda huquqiy baho berilishi kutilmoqda. Maktab ta’limi boshqarmasi ham o‘rganish jarayonini nazoratga olgan.

Holat bo‘yicha yakuniy xulosa surishtiruv ishlari tugaganidan so‘ng ma’lum qilinadi.

QarshiUmumiy o‘rta ta’lim maktabio‘quvchilar o‘rtasidagi janjalIIB
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Daromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkinDaromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkinBugun, 10:08Sirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortidaSirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortidaBugun, 09:54Samarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldiSamarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldiBugun, 07:21Qarshida usta uy egasining mashinasini olib qochib, YTH sodir etdi: bir ayol halok bo‘ldiQarshida usta uy egasining mashinasini olib qochib, YTH sodir etdi: bir ayol halok bo‘ldiKecha, 20:43Sitora Farmonovadan davra o‘rtasida shov-shuvli harakat: Bu qanday sinoat bo‘ldi? (video)Sitora Farmonovadan davra o‘rtasida shov-shuvli harakat: Bu qanday sinoat bo‘ldi? (video)Kecha, 17:45«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindi«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindiKecha, 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari