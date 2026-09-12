SI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdi
Insoniyat sun’iy intellektning murakkab tenglamalar va olimpiada masalalarini bir necha soniyada yecha olish mahoratiga hayrat bilan boqayotgan bir paytda, dunyo ilm-fanining mutlaq cho‘qqisida turgan eng nufuzli olimlar jiddiy xavotir bilan chiqish qildi. Matematika olamidagi «Nobel mukofoti» sanalgan Filds mukofotining 25 nafar laureati va jahonning yetakchi olimlari birlashib, maxsus ochiq bayonot bilan bong urdi. Ularning ta’kidlashicha, bugungi kunda sun’iy intellekt yaratayotgan xususiy korporatsiyalar murakkab matematik muammolarni shunchaki o‘z modellarining tezligi va kuchini ko‘z-ko‘z qiladigan oddiy «benchmark» (unumdorlik testi)ga aylantirib, asl fundamental ilm-fanga va uning hamjamiyatiga ulkan tuzatib bo‘lmas zarar yetkazmoqda. Xo‘sh, OpenAI, Google va boshqa texnogigantlarning maqsadi olimlar bilan nega to‘qnash keldi, matematika shunchaki javob topishdan iborat emasmi va nima sababdan bu xavf butun insoniyatning fikrlash qobiliyatiga tahdid solmoqda?
«Math and AI» platformasidagi portlovchi bayonot: Olimlar nimadan xavotirda?
Dunyoning eng yorqin aql egalari tomonidan e’lon qilingan murojaat sun’iy intellektning matematikadagi «yutuqlari» ortidagi xavfli tendensiyalarni fosh etdi:
«Filds» elitasining birlashuvi: Dunyo matematikasining yuzi bo‘lgan 25 nafar Filds mukofoti sovrindori mazkur ogohlantiruvchi bayonot ostiga shaxsan imzo chekdi;
Maqsadlarning keskin to‘qnashuvi: Olimlar bayonotida ochiq qayd etilishicha, xususiy II kompaniyalarining tijoriy manfaatlari bilan akademik matematik hamjamiyatning muqaddas maqsadlari bir-biridan butunlay farq qiladi;
Shunchaki quvvat sinovi: Texnogigantlar murakkab masalalarni faqatgina o‘z algoritmlarining sovuq hisob-kitob tezligini isbotlash va marketing vositasi sifatida ishlatmoqda, bu esa falsafiy ilmning tub mohiyatini sun’iylashtirib, qadrsizlantirmoqda;
Ommaviy illyuziya: Modellarning olimpiada masalalarini yechishi jamoatchilik orasida go‘yoki mashina inson tafakkuridan o‘zib ketgandek noto‘g‘ri va xavfli tasavvur uyg‘otmoqda.
«Masala yechish — maqsad emas, shunchaki qurol»: Ilm-fanning asl mohiyati nimada?
Olimlar matematika shunchaki formulalar va raqamli algoritmlar to‘plami emasligini alohida eslatib o‘tdi:
Konseptual tushunish va fikrlash: Matematikada eng muhim nuqta tayyor javob topish emas, balki muammoning tub mohiyatini anglash, konseptual tafakkur va insoniy zakoning «nurlanishi» (prozreniye) hisoblanadi;
Mashinada ong yo‘q: Sun’iy intellekt kombiinatorik kombinatsiyalar va ehtimolliklar yordamida javob chiqara oladi, biroq u hech qachon yangi ilmiy falsafa yoki haqiqiy tushuncha yarata olmaydi;
Teskari zarba xavfi: Agar II ishlab chiquvchilari faqat sonlar va tezlik ketidan quvib, ushbu asl insoniy maqsadni unutsa, ular yaratayotgan vosita insoniyat tafakkuriga qarshi ishlaydigan xavfli qurolga aylanishi mumkin.
Inson aqli mashina marketingiga qarshi: Ilm-fan qayerga qarab ketmoqda?
Mazkur ochiq bayonot sun’iy intellekt erasida ilm-fanning kelajagi borasidagi eng jiddiy signal bo‘ldi:
Yosh avlodning chalg‘ishi: Olimlar yosh tadqiqotchilarning murakkab fikrlash va yangi nazariyalar yaratish o‘rniga, mashinalar tayyorlab beradigan quruq hisob-kitoblarga qaram bo‘lib qolishidan xavotirda;
Tijoriy bosimni cheklash chaqirig‘i: Akademik doiralar Kremniy vodiysi va global korporatsiyalarni matematikani arzon piar va aksiyalar narxini ko‘tarish vositasiga aylantirishni to‘xtatishga chaqirmoqda;
Ilm-fan nazorati saqlanishi kerak: Olimlar sun’iy intellekt inson o‘rnini bosuvchi kuch emas, balki faqat inson zakosiga bo‘ysunuvchi yordamchi vosita bo‘lib qolishi shartligini talab qilmoqda.
25 nafar buyuk matematikning ushbu kutilmagan isyoni dunyoga muhim bir haqiqatni eslatdi: inson ongining qudrati hech qachon serverlardagi sovuq kodlar bilan o‘lchanmaydi va haqiqiy ilm-fan o‘z ruhiyatini marketing qurboniga aylantirishga yo‘l qo‘ymaydi.
Sizningcha, sun’iy intellekt haqiqatan ham inson tafakkuri va ilm-fan rivojiga tahdid solmoqdami yoki olimlar yangi texnologiyalardan xavfsiramoqdami? Matematika shunchaki murakkab hisoblashmi yoki insongagina xos bo‘lgan chuqur falsafa? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sun’iy intellekt kelajagi bo‘yicha boshlangan ushbu global bahs tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda ziyolilarga ulashing!
…